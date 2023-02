Un journaliste arrêté lors d’un événement d’information sur le déraillement d’un train dans l’Ohio

EAST PALESTINE, Ohio (AP) – Un journaliste a été poussé au sol, menotté et arrêté pour intrusion alors qu’il couvrait une conférence de presse sur le déraillement d’un train transportant des produits chimiques toxiques dans l’Ohio.

NewsNation a publié une vidéo du correspondant Evan Lambert arrêté mercredi dans le gymnase d’une école primaire de l’est de la Palestine où le gouverneur Mike DeWine faisait le point sur l’accident.

Lambert a été détenu pendant environ cinq heures avant d’être libéré de prison, a rapporté NewsNation.

« Je vais bien en ce moment. La journée a été extrêmement longue », a déclaré Lambert après sa libération. “Aucun journaliste ne s’attend à être arrêté quand vous faites votre travail, et je pense que c’est vraiment important que cela ne se produise pas dans notre pays.”

À la fin de sa conférence de presse, DeWine a déclaré qu’il n’avait pas autorisé l’arrestation et que les journalistes avaient “tout à fait le droit” de faire des reportages lors des briefings.

“Si quelqu’un était empêché de faire cela, ou si on lui disait qu’il ne pouvait pas le faire, c’était faux”, a déclaré DeWine.

Une déclaration suivante du bureau du gouverneur a déclaré que DeWine n’avait pas vu l’incident parce qu’une banque de caméras lui bloquait la vue, mais il a entendu un “désaccord vers l’arrière du gymnase”.

DeWine “a toujours respecté le droit des médias de rapporter en direct avant, pendant et après ses points de presse”, indique le communiqué.

Mike Viqueira, chef du bureau de NewsNation à Washington, a qualifié l’arrestation de violation exaspérante du premier amendement.

Lambert, basé à Washington, DC, pourrait toujours faire face à des accusations de conduite désordonnée et d’intrusion criminelle, a déclaré NewsNation.

L’administration du bureau du shérif du comté de Columbiana a déclaré que l’arrestation avait été effectuée par des agents du département de police de la Palestine orientale. Un message sollicitant des commentaires du ministère n’a pas été immédiatement renvoyé.

Une cinquantaine de wagons, dont 10 transportant des matières dangereuses, ont déraillé dans un violent accident vendredi soir à la périphérie de la Palestine orientale. Les enquêteurs fédéraux affirment qu’un problème mécanique avec un essieu de wagon a causé le déraillement.

Les résidents voisins de l’Ohio et de la Pennsylvanie voisine ont reçu l’ordre d’évacuer lorsque les autorités ont décidé lundi de libérer et de brûler des produits chimiques de cinq camions-citernes remplis de chlorure de vinyle, envoyant du chlorure d’hydrogène et le gaz toxique phosgène dans l’air.

Lors de la conférence de presse, les autorités ont déclaré que l’échantillonnage avait montré que la qualité de l’air dans la région était sûre et que les résidents pouvaient rentrer chez eux, bien que DeWine ait déclaré que certains résidents pourraient vouloir attendre que l’air à l’intérieur de leurs maisons soit vérifié.

La conférence de presse a commencé avec plus de deux heures de retard et DeWine a commencé à parler au même instant. Lambert a dû faire une émission en direct depuis l’arrière du gymnase, a déclaré Preston Swigart, un photographe qui était avec Lambert, à NewsNation.

Swigart a déclaré que des policiers ont approché Lambert et lui ont demandé d’arrêter de parler. Lambert a terminé le reportage en direct mais a ensuite été invité à partir par les autorités, qui ont tenté de le retirer de force de l’événement, a rapporté NewsNation.

“De leur point de vue, il n’a pas obéi aux ordres”, a déclaré Swigart. “Les gymnases font écho et sont bruyants et sonores, donc je suppose qu’ils n’aimaient tout simplement pas le fait qu’il y avait du son en concurrence avec le gouverneur qui parlait, même si c’était tout le chemin à l’autre bout de la pièce .”

La présentatrice chargée du rapport a déclaré avoir entendu le journaliste dire: «Le gouverneur vient de commencer à parler. On me dit que je dois abandonner mon rapport » avant qu’il ne soit écourté.

Une vidéo capturée par l’affilié de NewsNation, WKBN-TV, montrait Lambert le visage menotté au sol. Il a ensuite été emmené à l’extérieur et placé à l’arrière d’une voiture de patrouille du shérif.

The Associated Press