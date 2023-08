Un journaliste américano-chilien décrit la torture dans une prison ukrainienne — RT World News

En ce moment, je suis sur le point d’essayer de sortir d’Ukraine et de demander l’asile politique en Hongrie. Soit je traverserai la frontière et me rendrai en sécurité, soit je serai disparu par le régime de Kiev. C’est ce qui s’est passé pour moi au cours des trois derniers mois.1/25

— Gonzalo Lira (@GonzaloLira1968) 31 juillet 2023