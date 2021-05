Un journaliste américain travaillant pour le magazine Myanmar arrêté

La junte qui a pris le pouvoir en février après que l’armée a évincé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi a arrêté environ 80 journalistes, dont environ la moitié sont toujours détenus en attendant d’être inculpés ou jugés. Fenster est le quatrième journaliste étranger à être arrêté, après le rédacteur en chef de Kamayut Media et compatriote américain Nathan Maung, détenu à la prison d’Insein, et les pigistes Robert Bociaga de Pologne et Yuki Kitazumi du Japon, qui ont été expulsés.