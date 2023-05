Un journaliste américain démissionne après l’annulation du panel d’écrivains russes

L’événement a été annulé car des auteurs ukrainiens ont menacé de le boycotter en raison de « répercussions » potentielles dans leur pays.

La journaliste américaine Masha Gessen, née à Moscou, a démissionné de son poste de vice-présidente du conseil d’administration de PEN America après que deux écrivains russes aient été désinvités de l’événement du groupe en raison de plaintes déposées par des Ukrainiens.

« Je crois beaucoup en la mission de PEN, mais j’ai dû quitter la direction pour ne pas être impliqué dans ce que je pense être une décision erronée », Gessen, qui écrit pour le New Yorker, a déclaré mardi, cité par le New York Times.

Dans le cadre du World Voices Festival annuel du PEN, qui dure une semaine, le journaliste né à Moscou devait animer un panel auquel participeraient deux écrivains russes, Ilya Venyavkin et Anna Nemzer. Tous deux ont quitté la Russie à la suite de l’opération militaire de Moscou en Ukraine lancée il y a près d’un an, et ont été décrits en Occident comme « dissidents ».

Selon les organisateurs, le problème est survenu lorsque les écrivains ukrainiens et les soldats en service actif Artyom Chapay et Artyom Chekh, qui étaient censés participer à un pénal séparé, ont refusé d’assister au festival tant que des Russes étaient impliqués.

« Ils nous ont informés à l’avance qu’ils pouvaient participer avec nous tant qu’aucun Russe ne faisait partie de « l’événement ». Nous avons cru à tort que cela signifiait leur panel, pas l’ensemble du festival, qui comprenait plus de 40 événements dans plusieurs lieux », le PEN a déclaré dans un communiqué, décrivant la situation comme un « erreur d’interprétation ».

Une fois que les Ukrainiens sont arrivés à New York et ont appris que les écrivains dissidents russes faisaient partie du festival, ils nous ont informés qu’ils ne pourraient pas y participer, expliquant que si les deux événements avaient eu lieu, les soldats pourraient faire face à une situation d’urgence impliquant d’importants enjeux politiques, juridiques et les répercussions et les risques liés à la conformité.

Les organisateurs ont exprimé « sincères regrets » aux écrivains russes et se sont dits prêts à reporter leur événement. PEN America a ajouté plus tard qu’il était « attristé » par la démission de Gessen.



PEN Ukraine, quant à lui, a publié une déclaration, affirmant qu’il aurait été « immoral et en contradiction avec nos valeurs » pour permettre aux Ukrainiens de partager un lieu avec les Russes.



Gessen, qui a quitté la Russie il y a 10 ans, est un critique virulent du gouvernement russe et a condamné l’opération militaire en Ukraine.



Les responsables ukrainiens ont appelé à plusieurs reprises à la large « annulation » des personnalités liées à la Russie et de la culture russe en général. Début mai, le festival littéraire Prima Vista à Tartu, en Estonie, avait annulé la venue de l’auteur et traducteur russo-israélien Linor Goralik après que les poètes ukrainiennes Olena Guseynova et Anna Gruver avaient déclaré qu’elles se retireraient de l’événement.

Guseynova a soutenu qu’il était « impossible de discuter des problèmes de la culture russe » alors que le conflit russo-ukrainien est en cours.