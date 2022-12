Un journaliste américain décède lors de la Coupe du monde au Qatar

Grant Wahl est décédé subitement alors qu’il assistait au match entre l’Argentine et les Pays-Bas

Le journaliste sportif américain Grant Wahl, 48 ans, est décédé subitement alors qu’il couvrait la Coupe du monde de football au Qatar.

Wahl s’est effondré peu de temps après le début des prolongations lors du match de quart de finale de vendredi entre l’Argentine et les Pays-Bas, les premiers rapports suggérant qu’il pourrait avoir subi une crise cardiaque – bien que cela reste à confirmer.

Selon des journalistes qui étaient positionnés près de Wahl pendant le match, il a semblé s’effondrer sur son siège dans la section médias du stade Lusail. Les secours ont été immédiatement appelés sur les lieux et il a été transporté dans un hôpital voisin.

“Il a reçu des soins médicaux d’urgence immédiats sur place, qui se sont poursuivis alors qu’il était transféré en ambulance à l’hôpital général de Hamad.“, a déclaré le comité d’organisation de la Coupe du monde du Qatar à propos de Wahl dans un communiqué.

“Nous sommes en contact avec l’ambassade des États-Unis et les autorités locales compétentes pour nous assurer que le processus de rapatriement du corps est conforme aux souhaits de la famille..”

Déclaration du football américain sur le décès de Grant Wahl : pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ – Football américain (@ussoccer) 10 décembre 2022

C’est Grant Wahl sur son podcast hier. pic.twitter.com/LN0gxbQZkr – Kyle Koster (imitation parodique) (@KyleKoster) 10 décembre 2022

Nous sommes choqués, attristés et navrés par le décès tragique de Grant Wahl. C’était une personne gentille et attentionnée dont la passion pour le football et le dévouement au journalisme étaient incommensurables. pic.twitter.com/ohJoZlGfk0 – Don Garber (@thesoccerdon) 10 décembre 2022

Wahl, qui couvrait sa huitième Coupe du monde, avait déjà été brièvement détenu par les autorités qatariennes après avoir tenté d’entrer dans un stade vêtu d’un maillot de couleur arc-en-ciel dans le but d’exprimer sa solidarité avec la communauté LGBT.

Il a écrit plus tôt cette semaine qu’il ne se sentait pas bien et qu’il s’était rendu dans un centre médical au Qatar où on lui avait dit qu’il souffrait d’une bronchite présumée.

“Mon corps s’est finalement effondré sur moi. Trois semaines de peu de sommeil, de stress élevé et de beaucoup de travail peuvent vous faire cela“, a déclaré Wahl, ajoutant qu’il avait été testé négatif pour Covid-19.

“Ce qui avait été un rhume au cours des 10 derniers jours s’est transformé en quelque chose de plus grave le soir du match États-Unis-Pays-Bas, et je pouvais sentir le haut de ma poitrine prendre un nouveau niveau de pression et d’inconfort.

“Je suis allé à la clinique médicale du centre principal des médias aujourd’hui, et ils ont dit que j’avais probablement une bronchite. Ils m’ont donné une cure d’antibiotiques et de sirop contre la toux, et je me sens déjà un peu mieux quelques heures plus tard. Mais quand même : Pas de bueno.”

Dans un communiqué, la Fédération américaine de football a déclaré qu’il était «navré” par le décès de Wahl.

“La passion de Grant pour le football et son engagement à rehausser son profil dans notre paysage sportif ont joué un rôle majeur en aidant à susciter l’intérêt et le respect pour notre beau jeu.“, a-t-il ajouté.

Réagissant à la nouvelle, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a rendu hommage à Wahl et a déclaré qu’il serait “raté par tous ceux qui suivent le jeu mondial.”