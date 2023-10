La Russie a arrêté un rédacteur en chef de Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), financée par les États-Unis, pour ne pas s’être enregistré en tant qu’agent étranger lors d’une visite pour une urgence familiale, a indiqué la chaîne.

La Russie a renforcé son contrôle sur l’information et les médias depuis le début de la guerre en Ukraine qui dure depuis près de 20 mois, forçant la fermeture des derniers médias indépendants importants et désignant de nombreux journalistes et militants comme « agents étrangers ».

Depuis l’arrestation en mars du correspondant du Wall Street Journal, Evan Gershkovich, pour espionnage, presque tous les journalistes américains ont quitté la Russie et Washington a exhorté à plusieurs reprises les autres Américains à partir.

Alsou Kurmasheva, qui travaille pour le service tatare-bachkir de RFE/RL et détient des passeports américains et russes, est entrée en Russie le 20 mai.

Alors qu’elle attendait son vol de retour le 2 juin, elle a été arrêtée et ses passeports confisqués. Elle a ensuite été condamnée à une amende pour avoir omis de déclarer son passeport américain.

Un journaliste risque la prison

Le 18 octobre, les autorités ont annoncé que Kurmasheva, basée à Prague, avait été accusée de ne pas s’être enregistrée en tant qu’« agent étranger », a indiqué RFE/RL.

Le terme, qui porte des connotations d’espionnage de la guerre froide, désigne des organisations, des journalistes, des militants et même des artistes réputés politiquement actifs avec un soutien étranger.

« Alsu est une collègue très respectée, une épouse dévouée et une mère dévouée de deux enfants », a déclaré le président par intérim de RFE/RL, Jeffrey Gedmin.. « Elle doit être libérée pour pouvoir retourner immédiatement dans sa famille. »

L’agence de presse Tatar-Inform a déclaré que Kurmasheva collectait des informations sur l’activité militaire russe. Elle pourrait être condamnée à une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans, selon RFE/RL.

Le gouvernement russe n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

Le Département d’État américain a déclaré jeudi qu’il était au courant d’informations selon lesquelles la Russie aurait arrêté un journaliste de RFE/FL et a déclaré qu’il s’agissait apparemment d’un harcèlement russe.

« Cela semble être un autre cas de harcèlement de citoyens américains par le gouvernement russe », a déclaré à la presse le porte-parole du département d’Etat américain, Matt Miller. « Le gouvernement russe ne nous a pas officiellement informé de cette arrestation. »

« Le journalisme n’est pas un crime »

RFE/RL, dont les sièges sont à Prague et à Washington, affirme que sa mission est de « promouvoir les valeurs démocratiques en fournissant des informations précises et non censurées et un débat ouvert dans les pays où la liberté de la presse est menacée et où la désinformation est omniprésente ».

Elle est financée par le Congrès américain et, pendant la guerre froide, elle diffusait des informations derrière le rideau de fer. RFE/RL propre histoire dit la Central Intelligence Agency des États-Unis a été impliquée dans la station jusqu’en 1972.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a appelé à la libération « rapide et inconditionnelle » de Kurmasheva, déclarant : « Les journalistes doivent pouvoir accomplir leur travail vital, sans pression, intimidation ni représailles ».

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a déclaré que les accusations portées contre Kurmasheva étaient « fallacieuses ».

« Le journalisme n’est pas un crime et la détention de Kurmasheva est une preuve supplémentaire que la Russie est déterminée à étouffer l’information indépendante », dit Gulnoza, ditcoordinateur du CPJ pour l’Europe et l’Asie centrale.