Le père de Mme Maiwand, Gul Mohamad Mullah, a appelé le gouvernement à retrouver les agresseurs de sa fille et «pas seulement promettre d’enquêter sur l’affaire et de ne jamais trouver les assassins».

Des hommes armés ont tiré sur la journaliste, Malalai Maiwand, 26 ans, animatrice de télévision et de radio pour Enikas Radio and TV, alors qu’elle voyageait dans sa voiture à Jalalabad, la capitale de la province de Nangarhar dans l’est de l’Afghanistan. Son chauffeur a également été tué.

JALALABAD, Afghanistan – Une journaliste afghane a été tuée jeudi sur le chemin du travail, marquant la troisième attaque mortelle contre une personnalité médiatique bien connue en un peu plus d’un mois et semant la peur dans une communauté devenue majeure et faisant des reportages sur un pays en guerre depuis des décennies.

Dans le cas de M. Dayee, les talibans l’avaient menacé dans les jours et les semaines précédant sa mort et lui avaient ordonné de cesser de rendre compte des opérations du groupe d’insurgés dans la province de Helmand, selon un rapport de Human Rights Watch. D’autres journalistes afghans ont reçu des menaces similaires de la part du groupe ces dernières semaines, incitant au moins un à fuir le pays.

Quelques jours avant que M. Dayee ne soit tué, il avait demandé à son frère, Modasir Dawat, une photo de lui à Kaboul à publier sur les réseaux sociaux. Il voulait que les gens pensent qu’il avait quitté Helmand, a déclaré son frère.

«Le gouvernement a promis une enquête, mais nous n’avons encore rien entendu», a déclaré M. Dawat. «Nous ne savons pas qui a tué mon frère et pourquoi.»

Les talibans n’ont jamais revendiqué publiquement la responsabilité de l’attaque.

Najib Sharifi, directeur du Comité pour la sécurité des journalistes afghans, n’a pas désigné directement une organisation pour les meurtres, mais a laissé entendre que les forces insurgées étaient derrière eux. Dans le même temps, on soupçonne de plus en plus que des groupes progouvernementaux pourraient être à l’origine de certaines des menaces, dans le but de faire pression sur les talibans alors que les négociations de paix se poursuivent au Qatar.

«Certains groupes pensent que les deux dernières décennies de changement en Afghanistan sont leur plus grande menace, et les médias reflètent ce changement, c’est pourquoi les journalistes sont visés», a déclaré M. Sharifi.