Un journaliste affirme que les photos provenant de Gaza aplatie sont « une très mauvaise image pour Israël » – Twitchy

L’autre jour, nous avons publié un article sur NBC News présentant des photos de Pallywood prises à Gaza dans une sorte de tentative de manipuler nos sentiments. Bien sûr, il y a des photojournalistes partout à Gaza en ce moment, mais malheureusement, ils n’étaient pas là lorsque les terroristes du Hamas sont entrés en parapente en Israël et ont tiré sur des enfants lors d’un festival de musique. Au lieu de cela, les barbares qui tuaient ont tourné leurs propres vidéos personnelles et les ont mises en ligne pour que le monde entier puisse les voir. Mais ceux-là ne confirment rien…

Jotam Confino de GB News couvre la guerre au Moyen-Orient et dit que « c’est une très mauvaise image pour Israël », toutes ces photos de quartiers rasés de Gaza.

C’est une bonne image pour les jihadistes en herbe qui envisagent de se diriger vers la région.

Les apologistes du terrorisme et leurs collaborateurs ont des idées…

GB News ne serait pas en mesure de télédiffuser certaines photos venant d’Israël sans les rendre floues.

C’est une superbe image. Montre plus!

Non, une image très raisonnable. C’est le Hamas qui a commencé. La population de Gaza a élu le Hamas comme gouvernement. Ils ont renforcé leurs méthodes terroristes. Vivre avec.

Il n’y a pas de mauvaises images venant de Gaza. C’est le Hamas qui a commencé. Tu ne peux pas pleurer quand quelqu’un te botte les fesses si tu commences une bagarre dans un bar.

OH, et la population de Gaza a voté POUR que le Hamas soit au pouvoir. Ils voulaient attaquer Israël et tuer des Juifs

