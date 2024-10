Un journaliste affirme que les affirmations selon lesquelles il serait un agent russe sont « fabriquées »

Un journaliste chevronné d’Ottawa riposte contre ce qu’il considère comme des affirmations « entièrement fausses » d’un ancien ministre conservateur selon lesquelles il aurait agi en tant qu’agent russe.

David Pugliese, journaliste au Ottawa Citizen, a déclaré dans un communiqué publié vendredi sur X que les affirmations de Chris Alexander devant un comité de la Chambre des communes étaient ridicules et mettaient sa famille en danger.

« Ses déclarations sont entièrement fausses et ne font que mettre en évidence une autre tactique dans les attaques continues contre le journalisme canadien », a écrit Pugliese.

Lors d’une réunion du comité de sécurité publique et nationale jeudi, Alexander a affirmé que Pugliese avait été recruté par la Russie en raison de son rôle de journaliste. Il a fourni des documents au comité concernant les réclamations.

Alexander était ministre de l’Immigration dans le gouvernement conservateur de Stephen Harper et ambassadeur du Canada en Afghanistan.

Il a également mentionné plusieurs sujets sur lesquels Pugliese a récemment écrit, notamment les présumés criminels de guerre nazis au Canada et les liens nazis du grand-père de la ministre des Finances Chrystia Freeland.

« Ce sont des thèmes que Moscou serait ravi de promouvoir », a-t-il déclaré aux députés.

Postmedia, propriétaire du Ottawa Citizen, a rejeté les affirmations d’Alexander dans un communiqué vendredi et a déclaré qu’il soutenait fermement Pugliese.

« Hier, un témoin devant un comité parlementaire a porté des accusations ridicules et sans fondement contre David et a suggéré que son travail avait été compromis par une entité étrangère », a déclaré l’entreprise.

« A aucun moment nous n’avons douté du travail ou de l’intégrité de David, et nous n’avons jamais été approchés par une quelconque entité de renseignement concernant David ou son travail. »

Questions sur les documents

Joint par téléphone vendredi, Alexander a déclaré qu’il maintenait les commentaires qu’il avait faits au comité et les documents qui leur avaient été présentés.

Les documents, obtenus par La Presse canadienne, sont décrits sur la page couverture comme provenant des archives du Comité de sécurité de l’État à Kiev, en Ukraine, et sont datés de 1984 à 1990.

Les versions traduites des documents nomment Pugliese mais se réfèrent largement à lui sous le nom de « Stuart ». Ils affirment que le KGB le considérait comme un atout potentiel et recherchait l’un de leurs agents, « Ivan », pour établir une relation avec lui.

Alexander a déclaré au comité que les documents sont « la preuve d’un effort sérieux visant à saper la sécurité nationale et l’autodéfense collective du Canada ». Il a déclaré qu’ils ont été authentifiés par plusieurs experts et il croit qu’ils ont été partagés avec le ministère de la Défense nationale et le Service canadien du renseignement de sécurité. Il a déclaré qu’il avait connaissance de ces documents « depuis plusieurs mois ».

Dans une interview, Pugliese a déclaré que les documents remis au comité sont les mêmes que ceux impliqués dans un procès civil en cours pour avoir dénoncé des équipements prétendument défectueux envoyés en Ukraine.

Il a déclaré qu’il n’avait aucun moyen de savoir si les documents étaient réels, mais « les affirmations selon lesquelles je suis une sorte d’agent russe… c’est fabriqué, c’est faux ».

Il a déclaré que certains détails spécifiques contenus dans les documents étaient incorrects. Par exemple, un document daté de 1984 décrit Pugliese comme un journaliste à Ottawa. Pugliese a déclaré qu’il ne vivait pas à Ottawa cette année-là.

Pugliese a déclaré qu’il n’avait reçu aucune notification du comité indiquant que ces documents allaient être évoqués lors de la réunion de jeudi, ni qu’Alexander en parlerait. Il a déclaré qu’il avait demandé à la commission de l’autoriser à comparaître pour se défendre, mais qu’il n’avait pas reçu de réponse vendredi après-midi.

L’Association canadienne des journalistes a dénoncé ces accusations dans un communiqué, affirmant que ces allégations sont dangereuses et visent à miner la crédibilité des journalistes.

« C’est une triste ironie que ces commentaires aient été tenus lors d’une réunion examinant les campagnes de désinformation », a déclaré l’organisation.

Pugliese a déclaré dans sa déclaration que les affirmations d’Alexandre seraient considérées comme de la diffamation si elles n’avaient pas été formulées devant une commission parlementaire. Les témoignages devant les comités sont protégés par le privilège parlementaire.

« Je comprends que les articles que j’ai écrits dérangent ceux qui font partie du gouvernement et ceux qui ne le sont pas », a-t-il déclaré.

« Cependant, ces articles sont exacts. Je suis fier de mes 40 années de journalisme. C’est à cela que le journalisme est censé servir : publier des choses que les puissants ne veulent pas voir en public. »

Pugliese s’est également dit déçu que le député néo-démocrate Peter Julian et le député conservateur James Bezan n’aient pas réagi aux affirmations d’Alexander.

Lors de la réunion, Bezan a interrogé Alexander sur ses allégations concernant Pugliese, qualifiant les documents de « troublants ».

Julian a qualifié le témoignage d’Alexandre de « stupéfiant » et d’« explosif ». Il a demandé si d’autres journalistes au Canada pourraient être compromis de la même manière, et Alexander a répondu oui.

Julian n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Bezan a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que sa connaissance des allégations se limitait au témoignage d’Alexandre et aux documents qu’il avait fournis. Il a déclaré avoir interrogé le témoin mais n’avoir lui-même formulé aucune allégation.