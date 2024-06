Un journaliste affirme que Julen Lopetegui a pris sa plus grande décision à West Ham à ce jour

Un journaliste a affirmé que Julen Lopetegui avait pris sa plus grande décision à West Ham, sans exception alors que la star était mise en vente.

Julen Lopetegui est clairement sérieux après avoir succédé à David Moyes à West Ham.

Il est inévitable qu’un manager se déforme lorsqu’il prend la direction d’un nouveau club.

Et une chose est sûre, Lopetegui cherche certainement à apposer son empreinte sur West Ham et à faire les choses à sa manière.

L’Espagnol a apporté des changements radicaux au staff de l’équipe première de West Ham.

Huit sont partis et Lopetegui a fait venir sa propre équipe en coulisses.

L’homme de 57 ans a retenu son compatriote espagnol Xavi Valero comme entraîneur des gardiens tandis que Mark Robson est de retour à l’académie des Hammers.

Sa prochaine escale consiste à apporter des changements radicaux à l’équipe de West Ham.

Travaillant aux côtés du directeur technique Tim Steidten, Lopetegui cherche à recruter entre six et huit nouvelles recrues.

La sensation du milieu de terrain adolescent brésilien Luis Guilherme semble être le premier d’entre eux.

Lopetegui donne la priorité à la reconstruction défensive

En tête de la liste des priorités de transfert de Lopetegui se trouvent deux nouveaux défenseurs centraux.

Cela a été confirmé une nouvelle fois par le journaliste Jacob Steinberg ce week-end.

Est-il étonnant?

West Ham ne compte désormais que trois défenseurs centraux seniors. Il existe de sérieuses inquiétudes quant à la forme physique à long terme et à la disponibilité de l’un d’entre eux, le capitaine Kurt Zouma, en raison de problèmes de genou de longue date.

La mobilité de Zouma la saison dernière était tout simplement choquante. Son leadership a également été remis en question par les fans de West Ham et par Moyes lui-même avant son départ.

Le jury ne s’est toujours pas prononcé sur son partenaire Konstantinos Mavropanos.

Et l’autre, Nayef Aguerd, voudrait se retirer et serait en vente avec l’Atletico Madrid, prétendument pour le Marocain incohérent.

Tous les regards ont été tournés vers ce que Lopetegui pourrait décider de faire avec le poste de capitaine de West Ham étant donné les points d’interrogation sur Zouma.

Maintenant, un journaliste affirme que Lopetegui a pris sa plus grande décision à ce jour à West Ham.

Un journaliste affirme que Lopetegui a pris sa plus grande décision à ce jour

Selon Darren Witcoop du Mirror, non seulement Zouma est remplacé en tant que capitaine, mais Lopetegui souhaite que West Ham le vende cet été.

Witcoop a confirmé que West Ham cherchait à vendre Aguerd. Mais il affirme également que Lopetegui souhaite également voir Zouma vendu.

« West Ham a donné son feu vert au départ de Nayef Aguerd, dans le cadre d’un remaniement défensif », déclare Witcoop dans un article de Le miroir du dimanche (page 70).

« Le défenseur marocain est prêt à quitter West Ham après deux ans de son contrat de cinq ans.

« L’avenir de son collègue défenseur central et skipper des lrons Kurt Zouma est également en suspens avec l’arrivée de Julen Lopetegui en tant qu’entraîneur.

« L’ancienne star de Chelsea, Zouma, transpire sur son avenir avec les Hammers et pourrait être vendue. Il ne reste plus qu’un an au Français sur son contrat exceptionnel, et West Ham fait pression pour que des corps l’aident à le remplacer.

L’appel de Zouma ne devrait pas être une surprise

Étant donné que Zouma est le capitaine, ce serait sans aucun doute le plus gros appel des Hammers de Lopetegui à ce jour.

Mais il n’est pas surprenant qu’il cherche à remanier la défense de West Ham.

Les Hammers ont inscrit 74 buts la saison dernière – le record jamais inscrit par le club dans l’histoire de la Premier League.

West Ham a été lié à une multitude de défenseurs ces derniers temps.

Une décision du défenseur central de Flamengo, Fabricio Bruno, s’est effondrée tardivement.

Max Kilman, Vitao, Maxime Esteve, Jacob Greaves et Jake O’Brien sont tous liés à un déménagement à West Ham.

Zouma, qui a coûté 29,5 millions de livres sterling à West Ham en provenance de Chelsea, est le deuxième plus gros revenu du club avec 125 000 £ par semaine selon Spotrac.

Ce n’est pas non plus la seule décision importante que Lopetegui a prise si l’on en croit les informations récentes.

Parce qu’il aurait décidé de vendre une autre star que certains fans adorent après une seule saison.

