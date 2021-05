Les reportages en direct peuvent être difficiles. Les médias sociaux sont inondés de vidéos de plusieurs journalistes essayant malgré diverses probabilités. La plupart de ces incidents sont filmés en raison de la nature de leur travail. Les journalistes continuent de faire leur travail même s’ils sont confrontés à des défis tels que la météo qui joue les trouble-fêtes, des interruptions grossières inattendues de la part des passants ou des animaux curieux qui s’approchent un peu trop près.

Quelque chose comme cela s’est produit récemment lorsqu’un journaliste faisait un reportage en direct de Washington. L’incident a été filmé. Alors que le journaliste de CNN Manu Raju se préparait à donner son octet, un gros insecte a commencé à ramper sur son costume, se dirigeant vers son cou.

L’insecte susmentionné qui est devenu célèbre avec la vidéo était une cigale. La créature est connue pour rester sous terre entre 2 et 17 ans. Dans la vidéo, on peut voir que le journaliste ignore dans un premier temps la présence de la cigale sur son costume. Il n’a connu l’insecte qu’une fois qu’il a atteint son cou. Dès qu’il a entendu parler de la créature, il l’a immédiatement retiré de son corps et, sous le choc, il a demandé à ses collègues s’il y avait d’autres insectes sur son corps ou ses cheveux. Au milieu des éclats de rire, ses collègues l’ont rassuré qu’il n’y avait pas d’insectes. La vidéo désormais virale a reçu plus de 1,7 million de vues et près de 47 000 likes quelques heures après sa mise en ligne.

Ça va venir de toi contre @abbydphillip (attaque de lézard en Floride) vs. @joejohnscnn (une sorte de rongeur à l’extérieur de la Maison Blanche) pour le meilleur moment animal tourné en direct. — Elie Honig (@eliehonig) 27 mai 2021

LOL, Manu ! Je dois dire que tu as vraiment gardé ton sang-froid. Je pense que beaucoup d’autres personnes auraient été comme ce météorologue de Floride qui a vu un cafard et s’est retourné! Ces cigales ne sont pas des blagues. pic.twitter.com/mcGEmZuq2q – Russell Drew (@RussOnPolitics) 27 mai 2021

Le journaliste Manu Raju a partagé le clip sur son compte Twitter et a sous-titré le message, mentionnant le visiteur indésirable qui a essayé de ramper dans sa photo en direct. De nombreux utilisateurs de Twitter ont répondu à son message dans la section des commentaires et l’ont même partagé. Beaucoup d’entre eux ont apprécié Raju pour son comportement calme et sa présence d’esprit, tandis que d’autres ont désigné la capture comme le meilleur moment animal tourné en direct.

