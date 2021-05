Un journaliste à Gaza décrit une frappe aérienne

Times Insider explique qui nous sommes et ce que nous faisons, et donne un aperçu des coulisses de la façon dont notre journalisme s’articule. GAZA CITY – J’ai vécu des nuits longues et effrayantes lors de séries de violence entre Gaza et Israël. Jusque-là, l’attente jusqu’à l’aube m’était trop familière, en tant que résident de Gaza depuis toujours qui a rendu compte d’ici pour le Times depuis 2017 au cours d’une douzaine d’échanges peut-être. Israël et le Hamas sont parvenus à un accord de cessez-le-feu jeudi, mais quoi qu’il arrive ensuite, cette guerre sera toujours différente des batailles passées pour moi à cause de ce qui s’est passé la semaine dernière. Je n’ai jamais enduré une heure plus longue ou plus horrible qu’à partir de 6 heures du matin le 12 mai. Après avoir commandé un repas rapide de shawarma la nuit précédente pour rompre mon jeûne du Ramadan, j’ai observé les allers-retours entre les militants palestiniens et l’armée israélienne. Les roquettes ont apporté des frappes aériennes. Les frappes aériennes ont amené des roquettes. Attendez et répétez.

J’ai 27 ans et je suis célibataire, donc je ne suis responsable que de moi-même. J’aimerais que cela change, alors je construis une maison au sommet de la maison de mes parents. Pour l’instant, une seule pièce est terminée, mais cela me donne un point de vue et une certaine intimité de mes six jeunes frères et sœurs qui vivent en bas. Un ami qui habite à proximité a appelé et a demandé à venir. Il était effrayé. Nous avons passé quelques heures ensemble – il a regardé la télévision; J’ai regardé le ciel s’illuminer encore et encore à cause des lancements de fusées. Ma maison se trouve dans un quartier résidentiel, à proximité de tout ce que je peux imaginer que les Israéliens considéreraient comme une cible de grande valeur. Et mes parents ont été soulagés il y a quelque temps lorsque l’agence de secours des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a ouvert une école dans notre quartier. Ils ont imaginé qu’il pourrait être ouvert comme un abri en cas de guerre. Mais cela ne m’a donné aucun sentiment de sécurité. Lorsque les militants de Gaza ont lancé un barrage de roquettes lourdes sur le centre d’Israël, le son était si tonitruant, et de toutes les directions, que j’ai pensé que les avions israéliens bombardaient la ville de Gaza. Mais ensuite, j’ai entendu des sifflements et des gens chanter: «Dieu est grand». Le son de cette salve était quelque chose de nouveau pour moi. Avant minuit, mon ami s’est senti assez fatigué pour rentrer chez lui et dormir un peu. J’avais aussi besoin de dormir – j’avais peut-être trois heures au cours des 24 dernières années – mais à chaque fois que j’acquiesçais, des lancements de roquettes ou des frappes aériennes à proximité me réveillaient. Et puis il y avait les drones, planant bruyamment au-dessus de leur tête.

Je me suis préparé à une réponse palestinienne, et cela est venu rapidement, avec plus de roquettes visant Tel Aviv et l'aéroport Ben-Gourion, et un coup direct sur un réservoir de pétrole israélien à Ashkelon. Cela signifiait une nouvelle escalade, bien sûr. Mais étrangement, cela n'est pas venu. A 17h30, j'ai essayé de dormir. Pas 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était un ami qui appelait de Turquie, un Palestinien qui avait émigré de Gaza, désireux de s'enregistrer. Il a réalisé que j'avais dormi et s'est excusé, mais nous avons continué à parler. Grâce au téléphone, il pouvait entendre les drones planer. Nous nous demandions tous les deux pourquoi Israël n'avait pas riposté. J'ai dit: «Peut-être qu'il y a une trêve.» Il a dit: « Peut-être que c'est le calme avant la tempête. » J'aurais aimé qu'il n'ait pas dit ça. Quelques instants plus tard, Gaza a éclaté avec les explosions les plus violentes et les plus puissantes de ma vie. J'avais l'impression que des ondes de choc frappaient mon visage et mon corps. C'était comme si notre quartier était attaqué. Je me dirigeai vers ma fenêtre pour regarder à l'extérieur. J'ai eu peur – Israël se déchaînait, frappait au hasard et partout. Mais le quartier était toujours debout. J'ai couru en bas jusqu'à l'appartement de mes parents. Je leur ai dit que je voulais être avec eux, car c'était beaucoup plus sûr au premier étage. Mes sœurs, Ayda, 16 ans, et Maysaa, 21 ans, pleuraient. Mon frère de 14 ans, Ayman, avait très peur; son visage est devenu jaune. Ma mère et mes sœurs ont mis des foulards au cas où elles devraient fuir.

J’ai essayé de me contrôler, de montrer que je pouvais gérer ma peur, mais je n’ai pas réussi. Nous sommes passés d’une pièce à une autre, en se demandant si telle ou telle pièce était plus sûre, si la cour était trop près de la rue. Il n’y avait pas de sous-sol, pas d’abri anti-bombes. «Nous n’avons pas d’autre choix que de mourir», a déclaré mon frère Asaad, 23 ans. Tout ce temps, je tremblais. Mon cœur battait comme un tambour et je pensais à la mort. Je m’imaginais dans une tombe. Mon frère Hatem, 18 ans, a dit ce que nous pensions tous: qu’il voulait que les deux camps arrêtent de tirer. Ayman, le plus jeune, a déclaré qu’il voulait s’enfuir dans un endroit plus sûr. Mais ma mère a dit non. « Où vas-tu aller? » elle a dit. «Il n’y a pas d’endroits plus sûrs. Il n’y a pas d’endroit plus sûr. Meurs avec moi.