Un journal universitaire australien défend la publication d’un guide controversé sur le vol à l’étalage

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un journal étudiant de l’Université australienne du Queensland défend un article controversé qui fournissait des conseils de vol à l’étalage à des étudiants à court d’argent.

La pièce, “L’art subtil du vol à l’étalage“, a été publié samedi dans le journal étudiant Semper Floreat.

Dans l’article, l’écrivain anonyme conseillait aux lecteurs le “frittage” ou le “shopping gratuit”. Comme l’explique l’écrivain, le frifting est “une action légitime que la classe ouvrière doit entreprendre dans la guerre de classe en cours”.

Les conseils comprenaient le port d’un masque et la couverture de marqueurs identifiables comme les piercings et les tatouages. Il est conseillé aux Frifters de se rendre à la machine libre-service la plus proche du personnel qui les surveille et d’enlever les étiquettes métalliques.

LE SUJET DE « L’ANIMAL DE COMPAGNIE DE L’ENSEIGNANT » CONDAMNÉ DU MEURTRE DE LA FEMME EN 1982 APRÈS UN VÉRITABLE CRIME PODCAST ÉCLAIRE UNE NOUVELLE LUMIÈRE SUR LE CAS FROID

Tel que rapporté par Neuf Nouvelles, les responsables publics ont rapidement condamné l’article. La ministre de l’Éducation du Queensland, Grace Grace, a déclaré qu’elle devrait être retirée. Le ministre fantôme de l’Éducation, Christian Rowan, a déclaré qu’encourager les gens à commettre des infractions pénales conduirait à l’anarchie.

Mais le journal a refusé de reculer. Éditeur en chef William Kugelman a écrit un éditorial affirmant que Semper Floreat maintient sa “décision de publier l’hypothétique guide du vol à l’étalage en toute sécurité”.

“De plus en plus, les gens sont contraints à l’appauvrissement et à l’itinérance, tandis que la classe dirigeante, les gouvernements et les entreprises profitent des fruits du travail volé de la classe ouvrière”, a-t-il écrit.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’entrée comprenait une réponse de l’auteur anonyme, déclarant: “Nous sommes dans une crise du logement, connaissant le coût de la vie le plus élevé et les taux de salaire les plus bas depuis la Seconde Guerre mondiale, et pourtant les plus riches continuent (à s’enrichir) – forçant les gens à vivre dans des tentes , consolidant leurs monopoles sur le logement, affamant les gens avec des niveaux stagnants de soutien central et des salaires minimums inadéquats.”