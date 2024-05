Un journal près de la frontière entre l’Ukraine et la Russie surveille les prisonniers de guerre libérés : NPR

basculer la légende Claire Harbage/NPR

KRASNOPILLYA, Ukraine — Le seul point de contrôle ouvert avec la Russie, à seulement 10 km de ce village frontalier boisé, est le point d’entrée des Ukrainiens libérés de la captivité russe.

Les convois transportant d’anciens prisonniers de guerre – et les corps des personnes tuées – passent toujours par la route principale du village, où l’hebdomadaire local, Peremoha, qui signifie « victoire » en ukrainien, a son bureau. Seuls quatre employés travaillent chaque semaine, donc l’ensemble de l’opération s’intègre dans une petite maison rose. Un chien nommé Drone joue dans le jardin.

Les habitants du village accueillent chaque convoi en brandissant des affiches indiquant « Bienvenue à la maison » et en offrant des gâteaux fraîchement sortis du four. Perehoma documente les échanges, énumérant souvent chaque Ukrainien libéré par son nom.

« C’est pour cela que nous sommes connus », déclare Oleksandr Motsny, celui de Peremoha éditeur. « Nous ne voulons pas qu’il s’agisse uniquement de statistiques. »

Cette mission a permis à la ville de rester concentrée et unie tout au long de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, qui en est maintenant à sa troisième année. Les villages situés le long de cette frontière instable sont particulièrement vulnérables à de nouvelles incursions russes.

Plus tôt ce mois-ci, les forces russes ont pris d’assaut les colonies frontalières de la région de Kharkiv, à environ 280 kilomètres à l’est de Krasnopillya, dans la région de Soumy. Les chefs militaires ukrainiens affirment qu’ils pensent que la Russie attaquera Soumy la prochaine fois.

« La devise de notre journal est : Ne laissez pas les gens ordinaires disparaître de l’histoire », dit Motsny.

De l’information hyperlocale aux reportages de guerre

L’édition imprimée de Peremoha ressemble à un petit bulletin d’information et compte généralement environ huit pages. Son travail est financé par quelques centaines d’abonnés ainsi que par des subventions et des dons.

Le bureau de Motsny regorge de livres, de blocs-notes griffonnés, de DVD et de cassettes de groupes pop des années 90 comme The Cardigans.

« Du bon vieux temps », dit-il, « quand nos voisins russes n’essayaient pas de nous tuer ».

Avant la guerre, dit Motsny, lui et deux journalistes couvraient des questions hyperlocales telles que les petites entreprises, les agriculteurs et les anniversaires marquants. Tout a changé le 24 février 2022, lorsque la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine. Peremoha devait célébrer son 90e anniversaire le lendemain.

« J’ai encore le calendrier avec la liste des invités à notre célébration », dit Motsny. « J’ai barré la liste et j’ai écrit WAR au marqueur rouge dessus. »

Les troupes russes ont brièvement occupé les terres autour de Krasnopillya, mais jamais le village lui-même. Il se souvient de l’un des premiers articles du journal post-invasion, sur des villageois essayant de transporter le corps d’un soldat tombé au combat à travers des points de contrôle militaires russes.

« Des soldats russes ont volé leur voiture et ont jeté le cercueil et la housse mortuaire de notre homme sur le bord de la route », raconte-t-il. Un agriculteur sous occupation russe a prêté une voiture aux volontaires de Krasnopillya et les a aidés à rentrer au village afin que les parents du soldat puissent les enterrer.

Motsny et son équipe sont désormais des correspondants de guerre chevronnés. Il montre une chaise où ils rangent des gilets pare-balles et des casques.

« Les Russes bombardent constamment la région, nous en avons donc besoin », dit-il.

Un convoi arrive

Le journal a décidé de se concentrer sur les échanges de prisonniers en raison de la proximité du poste de contrôle. Les villages autour du point de contrôle voulaient que les soldats ukrainiens nouvellement libérés se sentent les bienvenus.

Motsny reçoit des informations de sources gouvernementales concernant des échanges imminents de prisonniers. Il reçoit également une liste des noms des Ukrainiens libérés.

« La première chose que je fais, c’est parcourir la liste pour trouver les noms des gens de notre village », dit-il. « Nous en avons plusieurs qui sont détenus par les Russes. »

Peremoha La journaliste Inna Zahorulko a écrit sur l’un de ces villageois en captivité russe, un marin de 25 ans nommé Vova Kucherenko.

« Tout le monde en ville l’aime, lui et sa famille », dit-elle. « Ce sont des gens gentils et travailleurs. Ils ont toujours aidé les autres. Maintenant, sa mère est comme un fantôme, pâle de chagrin. »

Le rédacteur en chef, Motsny, passe souvent devant la maison de sa famille le vendredi, lorsqu’il livre le journal.

Les abonnés lui demandent souvent si des échanges de prisonniers sont à venir. Nadiia Naruzhna, une employée municipale à la retraite, dit qu’elle et d’autres villageois veulent s’assurer de se rendre sur la route principale pour accueillir le convoi ukrainien de camions transportant les troupes libérées.

« Lorsque nos soldats reviennent vivants, nous ressentons ici une grande joie et un grand bonheur », dit-elle.

« Lorsque leurs corps sont rendus, nous pleurons tous leur perte. Mais quoi qu’il en soit, nous allons à leur rencontre. »

Plus tard dans son parcours papier, il reçoit un SMS l’informant qu’un convoi est effectivement en route. Il transporte les corps des soldats. Il retourne dans les bureaux du journal pour le voir approcher.

Ses voisins bordent la route à l’extérieur. Ils baissent la tête ou s’agenouillent en silence au passage des véhicules.

Mais quand les soldats reviennent vivants, dit-il, « c’est comme une fête ici. Nous faisons la fête ».

« J’attends mon fils »

Des vidéos de ces moments montrent des villageois d’ici et d’ailleurs applaudissant et pleurant de joie.

Nataliya Kucherenko ne manque jamais les convois de prisonniers de guerre. Elle tient toujours une affiche ou une banderole avec une photo d’un jeune homme aux cheveux noirs.

« Je reste là pendant des heures, même sous la pluie ou la neige, quand je sais qu’un convoi arrive », dit-elle. « Je reste là parce que j’attends mon fils. »

Elle est la mère de Vova Kucherenko, un marin de 25 ans détenu par la Russie.

Son mari est en première ligne et Vova est fille unique, alors Kucherenko vit seule dans leur petite maison bien rangée. La chambre de son fils est désormais remplie d’affiches et de banderoles qu’elle brandit lors des convois.

« J’aurais aimé que tu connaisses mon fils », dit-elle. « Il conduisait chaque dimanche des femmes âgées du village à l’église. Il leur disait : « Bonjour, mesdames ! quand il les a récupérés.

Son fils a été capturé dans la ville portuaire méridionale de Marioupol. Les Russes ont détruit la ville en 2022, tuant ou chassant la majeure partie de la population.

Elle ne l’a pas revu depuis. À la fin de l’année dernière, elle a découvert une vidéo en ligne montrant que son fils avait été condamné à perpétuité dans une prison russe. Elle affirme que des sources ukrainiennes l’ont confirmé.

« Je ne sais pas dans quel état il se trouve », dit-elle. « Cela m’a détruit. C’est comme si j’étais moi aussi en captivité. »

La Russie et l’Ukraine n’ont pas échangé de prisonniers depuis des mois. Motsny, le rédacteur, vérifie encore quotidiennement ses textes à la recherche de nouvelles d’un nouveau convoi d’Ukrainiens libérés. Au lieu de cela, il reçoit des messages faisant état de nouvelles frappes russes à la frontière.

« Je me rends immédiatement sur place », dit-il. « J’aide les blessés, j’aide à déblayer les décombres et c’est seulement après cela que je commence à faire mon reportage. »

Peut-être que les grands journalistes désapprouveraient, dit-il, mais et alors ?

« Ce sont nos voisins », dit-il, « et nous ne pouvons pas survivre sans eux ».