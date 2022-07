Un journal nicaraguayen affirme que le personnel a fui le pays

Les autorités nicaraguayennes ont pris le contrôle des bureaux de La Prensa en août et ont arrêté deux de ses employés au début du mois. Ces arrestations ont eu lieu après que La Prensa ait rendu compte de l’expulsion des religieuses des Missionnaires de la Charité établis par Mère Teresa.

MEXICO CITY – L’un des principaux journaux nationaux du Nicaragua a annoncé jeudi sur son site Internet que son personnel avait été contraint de fuir le pays et continuerait à travailler depuis l’extérieur du Nicaragua.

Le gouvernement du président Daniel Ortega a agi à plusieurs reprises contre les organes de presse indépendants et a fermé plus de 1 000 organisations de la société civile.

“La persécution par le régime de Daniel Ortega s’est intensifiée ce mois-ci contre le personnel du journal La Prensa et a forcé le personnel du journal à fuir le pays”, écrit le journal. “Des journalistes, rédacteurs en chef, photographes et autres membres du personnel ont été obligés de fuir le Nicaragua de manière irrégulière au cours des deux dernières semaines pour leur sécurité et leur liberté.”