WASHINGTON (AP) – Le voyage tant attendu de Michael White en Iran était déjà une déception. L’intérêt amoureux qu’il était allé rendre visite avait cessé de le voir et il était resté des heures au ralenti dans sa chambre d’hôtel tout seul.

Ensuite, cela a empiré.

Le dernier jour, la voiture dans laquelle lui et son guide se trouvaient a été brusquement coupée par un autre véhicule avec un passager agitant frénétiquement ses mains vers eux. Il se souvient que trois hommes sont sortis, dont un avec une caméra vidéo, l’ont forcé à monter dans leur voiture et l’ont conduit à un bureau pour un interrogatoire. De là, il était en prison, où de l’eau teintée d’orange jaillissait du lavabo et de la douche et des sandales sales émises par la prison se sont avérées utiles pour pousser les cafards d’égout dans la salle de bain dans les toilettes.

Un journal manuscrit qu’il a écrit derrière les barreaux – dont un exemplaire a été fourni exclusivement à l’Associated Press – offre de nouveaux détails sur son calvaire en Iran, qui s’est terminé en juin dernier lorsque le département d’État a obtenu la libération du vétéran de la marine. Dans ce document, il répertorie les abus physiques de ses geôliers et les railleries de ses codétenus alors qu’il est détenu sur des allégations douteuses. Il écrit tendrement de la femme qu’il a visitée même en se comparant à une souris attirée dans un piège. Et il se présente comme un «otage politique», détenu sous des accusations prétextes pour obtenir des concessions des États-Unis.

Sept mois après sa libération, White tente de reconstituer sa vie au Mexique, incertain de la suite mais désireux de partager son histoire.

« Je ne veux pas que le gouvernement iranien pense que » Oh, Mike White est hors d’ici, il s’en va, il va se taire « », a-t-il déclaré dans une récente interview. « Cela n’arrivera pas. Croyez moi, si seulement vous compreniez la peur et la colère en moi à la suite de ce qu’ils ont fait.

La saga particulière a commencé en juillet 2018 lorsque White s’est envolé pour l’Iran pour rendre visite à une femme qu’il avait rencontrée des années plus tôt dans un salon de discussion Yahoo et avec qui il espérait raviver une relation ponctuelle comprenant deux visites antérieures dans le pays. Mais le lien s’est détérioré lors du dernier voyage lorsque la femme a cessé de le voir et l’a encouragé à rentrer chez lui plus tôt que prévu.

L’histoire continue

Son manuscrit de 156 pages est raconté de son propre point de vue avec des détails qui sont vifs mais parfois difficiles à corroborer. La mission de l’Iran auprès des Nations Unies n’a pas répondu à une demande de commentaires. Mais selon le document, les hommes qui l’ont arrêté l’ont fait monter dans leur voiture et l’ont conduit, les yeux bandés et les menottes, à un bâtiment pour l’interroger. Son interrogateur a posé des questions sur sa relation avec la femme, semblant connaître les détails de sa famille, et disant à White, vaguement, que certains en Iran étaient préoccupés par ses intentions là-bas.

Il a été emmené dans ce qu’il appelle la «prison d’Intel», où il dit ne pas avoir reçu de nourriture pendant des jours, ni couverture ni oreiller alors même que l’évent soufflait de l’air glacial. Les conditions ont été aggravées, dit-il, par son diagnostic de cancer qui a entraîné un traitement de chimiothérapie et des séjours à l’hôpital dans les mois précédant son départ pour l’Iran.

Il a été interrogé à plusieurs reprises pendant plusieurs mois sur les raisons pour lesquelles il était venu en Iran, alors que des responsables soupçonneux d’être un espion lui ont remis des questionnaires axés sur ses antécédents militaires et ses relations avec les services de renseignement. À un moment donné, écrit-il, il a fabriqué une histoire sur le fait d’avoir été chargé de recueillir des renseignements par une connaissance qui, selon lui, appartenait à la National Security Agency, estimant que les interrogateurs voulaient entendre quelque chose comme ça avant de le libérer.

« Je disais simplement quelque chose par désespoir, faisant tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’ils me lâchent », a-t-il déclaré dans l’interview. « Il s’est avéré que ce n’était pas vraiment utile du tout. »

La vérité était plus banale, dit-il, bien que plus difficile à comprendre: c’était un «Américain stupide» qui cherchait l’amour.

Les décisions de White étaient sans aucun doute risquées: ses visites en Iran ont eu lieu malgré la relation hostile de ce pays avec les États-Unis.Il dit que lui et sa petite amie se sont réunis en 2014 sur l’île iranienne de Kish, même si l’agent à la retraite du FBI, Robert Levinson, a disparu des années plus tôt.

Mais White, 48 ans, qui a grandi dans le sud de la Californie et a été honorablement libéré de la marine, dit qu’il est depuis longtemps attiré par la culture et le peuple iraniens et s’y est senti en sécurité, en se connectant via les médias sociaux à un réseau de connaissances. Il avait déjà pensé à la faculté de droit ou à l’entrée en politique, mais au moment d’un voyage en 2018, il espérait recharger sa vie, il travaillait en tant que conseiller résident du Job Corps.

Il a du mal à réconcilier son affection pour la femme qu’il percevait comme sa petite amie – «Sa voix me fait fondre avec sa douceur et sa tendresse. Mon cœur bat quand je la vois », écrit-il – avec le soupçon d’avoir été en quelque sorte mis en place lors de sa visite. Sa page Instagram reflète cette ambivalence, avec des photos publiées cette année d’eux ensemble.

«Pourtant, malheureusement, j’ai été attiré dans un piège, comme un piège à souris. J’étais la souris », écrit-il. « J’ai suivi mon cœur au lieu de ma tête et j’ai raté des signes. »

En prison, écrit-il, il a été réveillé une fois par un garde qui lui a jeté un seau d’eau froide. Une autre fois, un interrogateur a fait claquer un fouet sur ses orteils en remplissant un questionnaire. Après que White ait jeté de l’eau sur une caméra de surveillance pour attirer l’attention des gardes, ils l’ont frappé dans les côtes et l’ont jeté au sol, écrit-il.

Il a été transféré dans une autre prison où certains détenus l’appelaient avec moquerie «Le Grand Satan». L’un d’eux a placé un cafard dans la poche de son pantalon comme une farce.

À la suggestion d’un prisonnier avec lequel il s’est lié d’amitié, il a commencé un manuscrit manuscrit, l’écrivant sous couvert de jouer au Sudoku pour le cacher aux gardes. Il a donné les pages au prisonnier qui, selon lui, a pu les faire passer en contrebande par l’intermédiaire d’un cousin.

White a finalement fait face à diverses accusations, notamment la publication d’images privées, la collaboration avec les États-Unis contre l’Iran et le non-respect du chef suprême de l’Iran. Il a été condamné à 10 ans mais qualifie ces accusations de prétexte pour «extorquer» des concessions.

Il insiste sur le fait qu’il n’est pas un espion et n’a jamais publié de photos inappropriées de sa petite amie. Il écrit dans son manuscrit qu’il a effectivement publié des articles sur les réseaux sociaux sur l’Iran mais nie avoir dénigré l’ayatollah Ali Khamenei.

Un développement inattendu est survenu au printemps dernier alors que le coronavirus ravageait l’Iran. White, lui-même infecté, faisait partie des milliers de prisonniers libérés pour raisons médicales, autorisés à vivre librement à Téhéran sous la garde de l’ambassade de Suisse tout en restant obligés de rester en Iran.

Le département d’État, qui a soutenu que White avait été détenu à tort, a organisé sa libération en juin, le renvoyant aux États-Unis dans le cadre d’un accord qui a épargné une peine de prison supplémentaire à un médecin américano-iranien condamné aux États-Unis pour violations des sanctions.

En août, il s’est rendu à la Maison Blanche avec d’autres otages et détenus libérés pour enregistrer un segment de la Convention nationale républicaine louant l’administration Trump. Il s’est assis à côté du président Donald Trump dans un costume trois pièces dans une expérience qui, selon lui, l’a fait se sentir comme une célébrité, même s’il se souvient que Trump ne lui a pas serré la main.

« Il était comme, eh bien, vous savez, si les médias voient cela, ils vont se détourner à cause de la chose corona (virus) », a déclaré White.

White n’est pas sûr de ce qui va suivre. Il avait envisagé d’ouvrir un restaurant persan, mais il n’est pas sûr de le faire maintenant. Il compare sa vie aux conséquences d’un ouragan qui a détruit la ville.

« Je ramasse juste les morceaux, je me rassemble et j’essaye de comprendre comment je vais aller de l’avant et tout. »

____

Suivez Eric Tucker sur Twitter à l’adresse http://www.twitter.com/etuckerAP