Alors que le vaccin Covid-19 tant attendu d’AstraZeneca approche de l’approbation du Royaume-Uni, les données examinées par les pairs montrent que le vaccin est efficace à 70%. Derrière ce nombre, cependant, se cache une histoire déroutante.

Développé en partenariat avec l’Université d’Oxford, le vaccin Covid-19 d’AstraZeneca s’est révélé efficace à 70,4% dans une étude évaluée par des pairs publiée mardi dans le journal médical The Lancet. Cela peut sembler faible, comparé à l’efficacité d’environ 95% vantée par les sociétés rivales Pfizer et Moderna, mais ce chiffre est la première affirmation d’efficacité à être examinée par des pairs dans une revue médicale.

Néanmoins, le nombre découle de certains résultats d’essais confus.

La majorité des candidats à l’essai d’AstraZeneca ont reçu deux doses complètes du vaccin, et le vaccin s’est avéré efficace à 62%. Cependant, un sous-groupe plus petit a reçu une demi-dose, suivie d’une dose complète. Parmi ces patients, un taux d’efficacité de 90% a été rapporté. Ensemble, l’efficacité du vaccin a été évaluée à 70,4%.

« Il est juste de dire qu’il doit être examiné pour expliquer le résultat intrigant, » Andrew Pollard, directeur de l’Oxford Vaccine Group, a déclaré aux journalistes avant l’annonce.

Curieusement, l’efficacité supérieure de la dose la plus faible a été découverte par accident. Dans une interview accordée à Reuters le mois dernier, Mene Pangalos, responsable de la recherche et du développement des produits biopharmaceutiques de la société, a déclaré que la faible dose avait été administrée par erreur, la qualifiant de « Erreur utile. »

Un peu plus de 2700 participants ont reçu la dose la plus faible, et personne dans ce groupe n’avait plus de 55 ans.Avec le chiffre de 70% obtenu en combinant deux essais différents sur deux groupes de personnes différents, Pascal Soriot, PDG d’AstraZeneca, a déclaré à Bloomberg à la fin du mois dernier que son l’entreprise lancerait probablement un nouvel essai mondial.

Cependant, Soriot a déclaré mardi qu’AstraZeneca avait déjà commencé à demander une approbation réglementaire pour le médicament dans le monde entier. Dans une déclaration, il a déclaré que le fabricant «Les chaînes d’approvisionnement sont opérationnelles, prêtes à commencer rapidement à livrer des centaines de millions de doses.»

Le gouvernement britannique s’est engagé à acheter 100 millions de doses du vaccin, en plus de plusieurs millions de doses de Pfizer. Alors que les Britanniques ont commencé à recevoir le vaccin de Pfizer mardi, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré qu’il espérait que le vaccin AstraZeneca serait approuvé. « Dans les prochaines semaines. »

Les responsables américains ne sont pas aussi confiants que les Britanniques. « Franchement, à moins qu’il n’y ait une explication très claire basée sur des faits et des données pour expliquer ce qui se cache derrière ces deux chiffres, il est très probable que ce paquet ne soit pas suffisant pour une approbation », Moncef Slaoui, conseiller scientifique en chef de la campagne de vaccination Operation Warp Speed ​​de la Maison Blanche, a déclaré à Reuters la semaine dernière.

