Un journal japonais parrainant les Jeux olympiques de Tokyo rejoint le chœur de l’annulation

Le journal japonais Asahi Shimbun, sponsor officiel des Jeux Olympiques de Tokyo, a appelé à l’annulation des Jeux mercredi, dans le dernier signe d’opposition moins de deux mois avant la cérémonie d’ouverture. L’appel vient avec l’opinion publique japonaise fermement contre la tenue des Jeux cet été, et après que d’éminents chefs d’entreprise aient exprimé leur inquiétude ces dernières semaines. Les organisateurs insistent cependant sur le fait que les Jeux se déroulent, affirmant qu’un livre de règles complet assurera la sécurité des athlètes et du public japonais. L’éditorial du quotidien Asahi a exhorté le Premier ministre Yoshihide Suga à «faire un bilan calme et objectif de la situation et à prendre la décision d’annuler les Jeux olympiques de cet été».

Le journal a déclaré qu’il « ne peut pas accepter le pari » de la tenue de l’événement, malgré les assurances des organisateurs qu’il sera sûr.

Il a également accusé les dirigeants du Comité international olympique, y compris le vice-président John Coates, d’être «pharisaïques» et «clairement en décalage» avec le public japonais.

Lorsqu’on lui a demandé la semaine dernière si les Jeux pouvaient avoir lieu même pendant un état d’urgence viral, Coates a déclaré que «la réponse est absolument oui».

Tokyo et d’autres régions du Japon sont actuellement sous l’état d’urgence, qui devrait être prolongé cette semaine jusqu’au 20 juin.

« Dire » oui « sans démontrer de motifs clairs pour cela a une fois de plus refoulé l’image d’autosatisfaction du CIO », a déclaré l’éditorial d’Asahi.

Le PDG de Tokyo 2020, Toshiro Muto, a déclaré qu’il était «naturel» que «différentes organisations médiatiques aient des points de vue différents», mais a reconnu que les gens sont «anxieux».

« Les gouvernements nationaux et locaux ont mis en place des mesures strictes pour contenir la propagation des infections, et nous pensons que la situation s’améliorera en conséquence », a-t-il déclaré.

Muto a ajouté qu’aucun membre du conseil d’administration n’avait demandé l’annulation ou le report des Jeux.

Deux personnalités du monde des affaires japonaises ont également exprimé leur opposition aux Jeux ces dernières semaines.

Masayoshi Son, responsable du géant de l’investissement technologique SoftBank Group, a tweeté dimanche: «Le CIO a-t-il le droit de décider s’il est détenu ou non?»

« Si vous pensez à ce que les gens doivent supporter, nous pourrions avoir beaucoup plus à perdre » si les Jeux se poursuivent, a-t-il ajouté.

Et plus tôt ce mois-ci, Hiroshi Mikitani, PDG du géant du commerce électronique Rakuten, a qualifié les Jeux de «mission suicide».

« Le risque est trop grand et … je suis contre les Jeux olympiques de Tokyo cette année », a-t-il déclaré à CNN.

‘AUCUN CHANGEMENT’ SUR LES JEUX: NOUS

Le chef de Tokyo 2020, Seiko Hashimoto, a reconnu que les organisateurs étaient confrontés à une opposition «considérable».

«Il y a un nombre considérable de Japonais qui sont concernés», a-t-elle déclaré lors d’une réunion du conseil d’administration.

Elle a réaffirmé que le nombre de participants étrangers serait plafonné et qu’ils seraient confrontés à des restrictions sévères pendant leur séjour au Japon, et que les Jeux n’imposeraient pas une pression supplémentaire sur le système médical local surchargé.

Muto a déclaré que le nombre de membres du personnel médical requis pour l’événement serait réduit d’environ 30% par rapport au chiffre initial.

Le Japon a connu une épidémie de virus relativement faible, avec moins de 12500 décès, et a évité les sévères verrouillages observés dans certains endroits.

L’urgence virale actuelle limite principalement la vente d’alcool dans les restaurants et les bars et les oblige à fermer tôt.

Mais le gouvernement est critiqué pour un déploiement relativement lent du vaccin, sans date pour le moment pour l’expansion des vaccins au-delà des travailleurs médicaux et des personnes âgées.

Une exception sera faite pour les athlètes olympiques japonais et certains membres du personnel qui recevront des coups précoces grâce aux doses données par Pfizer.

Ces vaccinations commenceront à partir du 1er juin, avec des doses allant à environ 600 athlètes et 1000 entraîneurs, partenaires d’entraînement et autres membres du personnel, selon le Comité olympique japonais.

Le chef du CIO, Thomas Bach, a déclaré la semaine dernière que la plupart des athlètes et des membres de l’équipe séjournant au village olympique seraient vaccinés avant le début des Jeux.

Mais plus tôt cette semaine, à moins de deux mois de la cérémonie d’ouverture, le département d’État américain a émis un avertissement de voyage pour le Japon sur les risques de virus.

La Maison Blanche a déclaré mardi qu’elle soutenait les plans d’organisation des Jeux, l’attachée de presse Jen Psaki déclarant que « notre position n’a pas changé sur les Jeux Olympiques ».

« Il existe des règles et des procédures d’entrée et de circulation très spécifiques que les organisateurs ont établies afin d’assurer la protection de toutes les personnes impliquées », a-t-elle ajouté.

L’annulation des Jeux coûterait au Japon environ 1,8 billion de yens (16,6 milliards de dollars), a déclaré mardi un institut de recherche.

Mais l’institut de recherche Nomura a averti que le pays pourrait subir des dommages économiques encore plus importants en raison de la tenue des Jeux, si un pic d’infections entraînait un nouvel état d’urgence.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici