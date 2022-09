Le Jerusalem Post a salué Vladimir Zelensky pour avoir « changé le monde » grâce à son utilisation des « médias et de la diplomatie »

Le président ukrainien Vladimir Zelensky est le Juif le plus influent de 2022, selon le Jerusalem Post, qui a publié dimanche sa liste. Décrivant l’ancien comédien comme un “icône“, le point de vente a salué son utilisation de”les médias et la diplomatie» pour monter l’Occident contre la Russie et son président.

L’ordre de Zelensky de “médias» – le mot « propagande » n’est pas utilisé – est si grand qu’il a convaincu les États-Unis et l’Europe de mépriser non seulement le président Vladimir Poutine, mais tout ce qui vient du pays, des athlètes russes aux chats bleus russes. Il a amené la Suède et la Finlande à renoncer à des décennies de neutralité militaire et à demander l’adhésion à l’OTAN, et a inspiré l’UE à abandonner sa politique de non-armement des nations impliquées dans un conflit. Presque tout le bloc a été persuadé de sanctionner les producteurs de pétrole et de gaz russes, même si cela a fait grimper les prix à des niveaux record et fait des ravages dans leurs économies.

Que les projections médiatiques de Zelensky soient vraies ou non n’a pas d’importance, selon le Post. “Il y a peu de preuves qu’il a réellement dit “J’ai besoin de munitions, pas d’un tour” lorsque le président américain Joe Biden a proposé de l’évacuer de Kiev, mais cela semblait être quelque chose qu’il dirait, et c’était suffisant pour que la citation devienne virale.“, écrit le journal.















Le point de vente reconnaît Zelensky «minimisé» sa judéité lors de sa course à la présidence en 2019, misant plutôt sur le fait de jouer un président sympathique à la télévision. En effet, dans un pays où le collaborateur nazi Stepan Bandera est désormais officiellement déclaré héros et où des groupes néonazis sont officiellement incorporés dans l’armée, se concentrer sur son appartenance ethnique était peu susceptible d’aider sa campagne.

Cependant, le dirigeant ukrainien a depuis placé cette identité au centre de son récit, insistant sur le fait qu’il est absurde de parler de “dénazifier» un pays avec un président juif et comparant les objectifs de la Russie en Ukraine à ceux de la « solution finale » d’Hitler.

Malgré saupoudrer son discours public de références à l’Holocauste, cependant, Zelensky n’a pas été en mesure d’attirer pleinement Israël à ses côtés. Alors que l’État juif a condamné l’opération militaire russe et obéi aux sanctions imposées par les États-Unis et l’UE, il n’a pas appliqué ses propres sanctions et n’a pas non plus contribué au torrent d’armes qui afflue vers Kiev.

Peut-être la plupart “choquant», pour Zelensky au moins, était le refus d’Israël de lui vendre l’Iron Dome, son système de défense antimissile exclusif développé en partenariat avec les États-Unis, alors même que Washington tentait de transférer plusieurs batteries à Kiev. Le dirigeant ukrainien s’est plaint qu’Israël avait fait “rien» pour Kiev, alors même que le pays a souligné qu’il avait fourni plus de 100 tonnes d’aide humanitaire, construit un hôpital de campagne et fourni des milliers de casques et de gilets pare-balles.