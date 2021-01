Le FC Barcelone menace de poursuites judiciaires contre un journal espagnol pour avoir publié les détails du dernier contrat de Lionel Messi avec le club de football.

Selon El Mundo, l’accord de l’Argentin avec le Barça vaut jusqu’à 555 millions d’euros sur quatre saisons. Il a été signé en 2017.

Sur son site officiel, le club a déclaré qu’il nie toute responsabilité quant à la publication du document et qu’il engagera des poursuites judiciaires appropriées contre le journal pour tout dommage pouvant être causé du fait de la publication.

Dans les rues de Barcelone, il y a eu des critiques sur le montant d’argent impliqué mais aussi une certaine compréhension de la valeur du joueur.

« Le président (du club) joue avec notre argent », a déclaré Roger Massana, employé de bureau. « Je pense que c’est trop d’argent pour ce que ce joueur donne au Barça. Je pense que c’est trop. »

Mais le mécanicien Antonio Troya était plus favorable.

« Je pense que si certains footballeurs gagnent plus d’argent que d’autres sportifs, c’est parce qu’ils génèrent également cet argent. Je pense que si les footballeurs génèrent plus de revenus que les autres sportifs, pourquoi ne devraient-ils pas être payés en conséquence. Droits des médias, droits d’image. Il ne serait pas juste. S’il ne générait pas autant de millions de revenus dans un grand club, il ne recevrait pas cet argent. «

On pense que le contrat de Messi est le plus cher jamais conclu avec un athlète dans n’importe quel sport et il devrait en payer environ la moitié en taxes.

Le rapport affirme qu’il a déjà obtenu plus de 510 millions d’euros de revenus pour le club.

La fuite survient alors que Barcelone tente de gérer une énorme dette créée principalement à cause de la pandémie de coronavirus.