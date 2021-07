Un journal du complot anti-vax Covid accusé de propager des « mensonges » et une « désinformation délibérée »

Un journal du complot COVID a été fustigé pour avoir prétendument diffusé « des faussetés et des idées dangereuses » sur le virus qui a tué plus de 129 000 Britanniques.

Anti-vax, soi-disant «papier de vérité» The Light a suscité la fureur après avoir été posté dans des boîtes aux lettres ou déposé dans des kiosques à journaux, des garages et des gares à travers le pays.

Les Britanniques indignés ont riposté aux théories du complot anti-vax et Covid du journal Crédit : Twitter/@RoryFrancis

The Light est édité par Darren Nesbit – qui utilise également le nom de Darren Smith. En 2019, il est apparu dans This Morning avec Philip Schofield Crédit : Facebook

Son rédacteur en chef, Darren Smith – également connu sous le nom de Darren Nesbit – est un musicien de Manchester qui a déjà participé à l’émission This Morning d’ITV aux côtés d’un Philip Schofield à l’air déconcerté, affirmant avoir la preuve que la terre est plate.

Les virologues ont critiqué le message anti-vaccin du journal comme « un message alarmiste promulgué par les marchands de bêtises ».

Dans un article, il a faussement affirmé que les médecins généralistes encaissaient 12,58 £ par injection de Covid distribuée aux Britanniques.

La British Medical Association (BMA) a déclaré à Sun Online que le déploiement du vaccin est un exercice lucratif pour les travailleurs de première ligne des héros est une « désinformation délibérée ».

Un employé du NHS qui a vu sa mère mourir après avoir tous deux attrapé Covid a déclaré qu’elle était « sans voix » devant le virus décrit comme un « canular » par le journal.

Et les comparaisons faites dans le journal entre les restrictions Covid du gouvernement britannique et le traitement des Juifs sous l’Allemagne nazie ont été qualifiées d’« odieuses et offensantes ».

The Light est distribué par des bénévoles, le journal ayant une page Facebook forte de 8 000 personnes.

Sun Online a trouvé des personnes de tout le Royaume-Uni, dont Londres, Devon, Manchester, Sussex, Cumbria, Kent et Pays de Galles, qui avaient lu le journal.

Rory Francis, 60 ans, a été « consterné » après avoir trouvé des copies dans un magasin Londis à Blaenau Ffestiniog, Gwynedd.

M. Francis, conseiller municipal, a déclaré à Sun Online : « C’est dangereux. Tous ceux qui ont examiné la situation ont réalisé que Covid existe.

« À mon avis, produire et distribuer du matériel comme celui-ci est une insulte aux médecins et infirmières dévoués du NHS qui ont risqué leur propre vie pour aider les autres pendant la pandémie, et aussi à la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie à cause de Covid. «

Un article prétend faussement que des milliers de personnes mourront d’une pneumonie bactérienne contractée en portant des masques, mais de nombreux experts affirment qu’il n’y a aucune preuve réelle de cela.

Le journal a été distribué dans tout le pays

Un autre a affirmé que l’agence américaine de protection de la santé, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), « admettait qu’il n’y avait pas de Covid-19 », ce qu’un site Web de vérification des faits a prétendu plus tard être faux.

The Light porte de nombreuses allégations anti-vaccin, dont une selon laquelle les jabs « menacent l’humanité ».

Le médecin-chef adjoint Jonathan van Tam a déclaré que l’analyse de Public Health England montre que les vaccins ont évité 60 000 décès et 22 millions d’infections à Covid en Angleterre.

Le journal anti-vax continue de diffuser sa propagande bien qu’il soit dénoncé pour ses fausses informations.

Le Dr Joe Grove, virologue à l’Institute of Immunity and Transplantation de l’University College de Londres, a critiqué la « désinformation pseudo-scientifique » du document.

Il a déclaré à Sun Online : « En utilisant un vocabulaire scientifique et en citant des experts apparemment estimés, ces publications propagent des mensonges, des déclarations trompeuses et des idées dangereuses.

« Un thème récurrent est que l’utilisation de vaccins et/ou d’interventions de santé publique, comme les confinements, conduira à l’évolution de « monstres » coronavirus.

« Heureusement, c’est un non-sens virologique. »

Il a ajouté: « Le ‘Kent’ [Alpha] variante est apparue avant le début de la vaccination dans ce pays alors que l’Indien [Delta] variante a émergé dans le contexte de faibles taux de vaccination et de mesures de santé publique relativement lâches. »

« Je les inviterais à passer une journée avec moi et à voir s’ils pensent que c’est un canular » La directrice du NHS, Anabel Sharma, 49 ans, de Whitwick, Leicestershire, a vu sa mère Maria Rico, 76 ans, mourir de Covid dans le lit à côté d’elle à l’hôpital en novembre dernier après avoir attrapé le virus. Anabel, une mère de trois enfants qui souffre depuis longtemps de Covid et de SSPT, a déclaré à Sun Online : « Je me souviens que les médecins amenaient ma mère me voir. « Ils m’ont dit que ma mère était mourante et qu’elle avait signé un ordre de ne pas réanimer. « Ils ont déplacé mon lit à côté du lit de ma mère. Ma sœur a été autorisée à entrer dans la salle et nous étions avec ma mère lorsqu’elle est décédée. « Je leur demandais tous les jours si j’allais mourir et ils ont dit qu’ils ne le savaient pas car je ne répondais pas au traitement. « J’ai encore de l’oxygène maintenant. Il a endommagé l’une des artères de mon cœur. « Le Covid a endommagé mon foie, mes poumons, mon cœur et mon pancréas. » Elle a ajouté: «Je connais beaucoup de personnes qui travaillent dans le NHS et qui ont subi un tel traumatisme mental en tant que travailleurs de première ligne. «Je suis très triste que quelqu’un veuille même exacerber un problème qui n’a pas besoin d’être exacerbé en diffusant des informations comme celle-là qui ne sont tout simplement pas vraies. «Je les inviterais à venir passer une journée avec moi et voir à quoi je dois faire face chaque jour. « Parlez à mes enfants qui ont failli me perdre et ont perdu leur grand-mère, et parlez à certains de mes amis qui sont des travailleurs de première ligne qui ont tenu la main des gens dans leurs derniers instants parce qu’ils n’ont eu personne d’autre qui a pu venir et les voir. « Peut-être qu’ils devraient passer du temps avec ces gens et voir s’ils pensent toujours que c’est un canular. »

Ian Jones, professeur de virologie à l’Université de Reading, a rejeté un autre article affirmant que les vaccins à ARNm, comme Pfizer ou Moderna, altèrent l’ADN des cellules comme étant un « charabia ».

Le professeur Jones a déclaré à Sun Online: « Le principe de la vaccination est avec nous depuis Jenner [Edward, the creator of the world’s first vaccine, for smallpox] et a sauvé d’innombrables millions de vies.

« Avec l’assainissement, la nutrition et les antibiotiques, cela nous a donné la longue vie dont nous jouissons aujourd’hui et dire le contraire est une pure alarme promulguée par les marchands de bêtises. »

Pendant ce temps, un autre article s’en prenait aux médecins qui travaillent dur et qui administrent des vaccins.

L’article disait : « Le généraliste moyen a 2 000 à 3 000 patients, et donc s’ils donnent 2 000 double-jabs, c’est 50 000 £ sur le compte bancaire de chaque médecin ».

LA CONFIANCE DU VACCIN « SAMINÉE » PAR UNE MAUVAISE INFORMATION

Mais le syndicat des médecins BMA a souligné que les groupes de pratique des médecins généralistes – et non les médecins généralistes individuels – reçoivent 12,58 £ par dose pour couvrir les coûts, tels que le personnel et les heures supplémentaires.

Le porte-parole de BMA a déclaré à Sun Online : « Les médecins généralistes et leurs équipes travaillent d’arrache-pied pour protéger les patients de cette terrible maladie, et une désinformation délibérée qui vise à saper ces efforts et la confiance du public dans les vaccins et la campagne de vaccination doit être contestée à tous les niveaux.

Les comparaisons entre le verrouillage et les restrictions de Covid du gouvernement britannique et le régime nazi ont été critiquées par le président du Conseil des députés des Juifs britanniques.

Marie van der Zyl a déclaré à Sun Online : « Les comparaisons entre le traitement des Juifs et les réglementations actuelles de verrouillage sont aussi odieuses qu’offensantes.

La désinformation « réduit les intentions de vaccination des gens » STEPHAN Lewandowsky, professeur de sciences cognitives à l’Université de Bristol spécialisé dans la désinformation et les théories du complot, a déclaré à Sun Online : « Les théoriciens du complot se regroupent. « Les pandémies ont toujours donné lieu à des théories du complot depuis des temps immémoriaux. « Les gens ont besoin de boucs émissaires et partout où les gens sentent qu’ils ont perdu le contrôle de leur vie, c’est à ce moment-là qu’ils ont recours aux théories du complot. « Les données montrent que l’exposition à la désinformation réduit considérablement les intentions de vaccination des gens. « Les médias sociaux permettent aux gens de se connecter qui ont des opinions totalement marginales que très peu d’autres personnes ont. »

« Les règles de verrouillage de Covid sont en place pour sauver des vies d’un virus mortel.

« L’emprisonnement des Juifs dans les camps de concentration et les camps de la mort était en vue d’un meurtre de masse.

« Les gens qui font ces équivalences terribles et fausses démontrent leur manque d’intelligence de base en ce qui concerne l’histoire, la science et l’empathie. »

En plus d’éditer et d’écrire pour The Light, Nesbit, 50 ans, a dirigé un site Web de vêtements, qui vend des t-shirts anti-vaccins.

Dans une présentation lors d’une conférence sur la terre plate, il a qualifié l’attentat terroriste du Bataclan de Paris, qui a fait 90 morts, de « faux drapeau » et de « mise en scène ».

Son père, Ellis Nesbit, a déclaré à Sun Online : « Il est contre tout, contre le gouvernement. Il pense aussi que le monde est plat.

« Il semble penser que le monde est dirigé par une douzaine de personnes et que tout cela n’est qu’un complot.

« Pour quelqu’un qui est très intelligent, il n’est pas le shilling complet. »

The Light et Nesbit n’avaient pas répondu aux questions au moment de la publication, mais ont répondu par des critiques de The Sun.

Nesbit a qualifié l’attaque terroriste du Bataclan de Paris d' »événement mis en scène » et de « faux drapeau » Crédit : Facebook