Le journal du campus de Yale est critiqué pour avoir censuré un chroniqueur pro-israélien en supprimant ce qu’il appelle « des allégations non fondées selon lesquelles le Hamas aurait violé des femmes et décapité des hommes ».

La semaine dernière, le Yale Daily News a supprimé la référence d’une chronique du 12 octobre rédigée par Sahar Tartak, étudiante en deuxième année, intitulée « Yalies4Palestine est-il un groupe haineux ?

“Je suis encore en train de rassembler mes réflexions sur la correction flagrante du YDN”, a écrit Tartak, rédactrice en chef du journal rival du campus Yale Free Press, sur son compte de réseau social X lundi.

Elle a republié un commentaire d’un professeur de Yale, Nicholas Christakis, qui demandait : « La prise d’otages, le meurtre d’enfants dans leur lit, l’incendie de personnes vivantes et le défilé de femmes captives nues dans la rue sont-ils également « sans fondement » ?

Tartak, de Great Neck, LI, a rédigé cet article cinq jours après le massacre du Hamas du 7 octobre qui a massacré plus de 1 400 Israéliens.

De nombreuses personnes tuées participaient à un festival de musique à quelques kilomètres de la frontière entre Israël et Gaza lorsque les terroristes du Hamas ont envahi la zone à l’aide de deltaplanes et de camionnettes.

Tartak a condamné Yalies4Palestine, un groupe étudiant qui a publié des messages sur Instagram accusant Israël pour les atrocités.

Au lendemain de l’attaque du Hamas, Yalies4Palestine a publié un article sur sa page Instagram officielle qui tenait « le régime sioniste israélien pour responsable du déroulement de la violence ».

Une autre publication de Yalies4Palestine sur les réseaux sociaux a appelé « la communauté de Yale à célébrer le succès de la résistance », selon Tartak.

Le groupe a ensuite exprimé « son plein soutien au droit du peuple palestinien à résister à la colonisation et à retourner sur sa terre », tout en rejetant les « actes de résistance non-violents » comme étant inefficaces.

« Ce langage devrait vous terrifier », a écrit Tartak.

Les autorités israéliennes ont insisté sur le fait qu’elles avaient récupéré les corps décapités des bébés tués par des hommes armés du Hamas qui ont envahi les villes situées le long de la frontière avec la bande de Gaza. Une note manuscrite trouvée sur le corps d’un terroriste du Hamas encourageait les jihadistes à retirer la tête, le cœur et le foie de leurs victimes israéliennes, a annoncé l’armée israélienne la semaine dernière.

Cependant, la boucherie du Hamas a été accueillie avec scepticisme et le Yale Daily News a publié un article le 25 octobre affirmant que la chronique de Tartak « a été éditée pour supprimer les allégations non fondées selon lesquelles le Hamas aurait violé des femmes et décapité des hommes ».

La controverse survient alors que le président israélien a révélé lundi que la tatoueuse germano-israélienne qui avait défilé dans les rues de Gaza après avoir été kidnappée par le Hamas avait été retrouvée morte après que des terroristes « sadiques » lui aient « coupé la tête ».

“Je suis vraiment désolé d’annoncer que nous avons appris que Shani Nicole Louk a été confirmée assassinée et morte”, a déclaré le président israélien Isaac Herzog au journal allemand Bild.

“Son crâne a été retrouvé”, a-t-il déclaré, la famille de la victime, âgée de 23 ans, confirmant également que le décès avait été confirmé par l’ADN de certaines parties de son crâne.

« Cela signifie que ces animaux barbares et sadiques lui ont simplement coupé la tête alors qu’ils attaquaient, torturaient et tuaient des Israéliens. »

Le personnel militaire israélien impliqué dans les opérations de recherche et de sauvetage des victimes a déclaré aux journalistes qu’ils avaient retrouvé les corps décapités d’enfants à Be’eri, un kibboutz non loin de la barrière frontalière entourant la bande de Gaza.

Le colonel militaire israélien Golan Vach a déclaré aux journalistes ce week-end qu’il avait trouvé le corps d’une mère qui protégeait un bébé.

“Quand je l’ai arrêté, j’ai vu un bébé décapité.” Vach a déclaré à l’Agence France-Presse.

«Je l’ai pris avec mes mains, je l’ai porté et je l’ai mis dans le sac mortuaire. Je l’ai fait personnellement.

Quelques jours seulement après l’assaut, le président Biden a condamné la décapitation de bébés – seulement plus tard pour reconnaître qu’il n’avait pas vu de photos confirmant que cela s’était effectivement produit.

Le Hamas a nié les allégations selon lesquelles il aurait tué des nourrissons.