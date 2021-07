Fait : Seuls quelques journalistes de la presse occidentale ont été encerclés et interrogés par des badauds dans la rue du Henan, et ce n’était pas une action du gouvernement. Il n’y a eu aucune attaque contre des journalistes occidentaux. Au fait, la BBC est connue en Chine pour déformer les faits et fabriquer des histoires sur la Chine. pic.twitter.com/on694zjdEG

— Hu Xijin (@HuXijin_GT) 27 juillet 2021