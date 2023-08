Un journal de Dennis Rader relie le tueur en série de BTK à une fille disparue

Les écrits personnels vieux de plusieurs décennies de Dennis Rader, le tueur en série autoproclamé de BTK, ont amené les forces de l’ordre locales de l’Oklahoma à croire qu’il était le « principal suspect » dans une affaire de personnes disparues datant de 1976.

Rader a été lié au cas de disparition de Cynthia Dawn Kinney, 16 ans, qui a été vue pour la dernière fois dans une laverie locale en juin de la même année à Pawhuska, Oklahoma, à environ deux heures de l’endroit où Rader vivait et possédait un terrain au Kansas. selon le sous-shérif du comté d’Osage, Gary Upton.

Le tueur prolifique, qui a plaidé coupable en 2005 de 10 meurtres commis dans la région de Wichita de 1974 à 1991, purge actuellement 10 peines de prison à perpétuité.

Depuis janvier, les enquêteurs du bureau du shérif du comté d’Osage se sont penchés sur les écrits de Rader, qui ont été découverts pour la première fois lors de son arrestation en 2005, à la recherche de liens avec des crimes locaux non résolus, selon Upton.

Les enquêteurs ont récemment obtenu les documents de la police de Wichita, notamment des journaux récupérés et un manuscrit de livre non publié, pour les examiner dans le cadre de leur affaire non résolue et de leurs enquêtes sur les crimes non résolus.

Rader, connu pour avoir qualifié ses activités criminelles de projets, a fait référence à un projet intitulé « Bad Wash Day » dans un article de journal de 1976 récemment rendu public par le bureau du shérif.

« Les Laundry Mats étaient un bon endroit pour observer les victimes et rêver », a écrit Rader dans son article. « La brune était la cible. »

Dans son article de journal, Rader relie également le projet « Bad Wash Day » à un chapitre de son manuscrit non publié, qui est considéré comme une description de tous les projets, ou meurtres, que le tueur considérait comme « réussis », a déclaré Upton à CNN.

Rader a également écrit à la main « hors de la ville jusqu’à ce que les choses se calment » sur la même page du journal.

Les enquêteurs pensent que le tueur était probablement loin de son domicile à Park City, Kansas, au cours de la période 1976, a déclaré Upton.

Cynthia Dawn Kinney, 16 ans, a été vue pour la dernière fois dans une laverie automatique en juin 1976 à Pawhuska, Oklahoma. Les autorités affirment que le tueur en série de BTK, Dennis Rader, est le principal suspect de sa disparition. (Bureau du shérif du comté d’Osage)

LES AUTORITÉS RECHERCHENT L’ANCIENNE PROPRIÉTÉ DU TUEUR EN SÉRIE BTK

Les écrits de BTK et d’autres indices d’enquête ont conduit la police à perquisitionner l’ancienne résidence de Rader, principalement dans le cadre d’une enquête sur la disparition de Cynthia.

Les autorités vérifient également si Rader est lié à « d’autres cas de personnes disparues et de meurtres non résolus dans les régions du Kansas et du Missouri », a déclaré mercredi le bureau du shérif du comté d’Osage en Oklahoma dans un communiqué de presse.

Un avocat de Rader, Rob Ridenour, a déclaré mercredi à CNN qu’il n’avait aucun commentaire.

Au cours de leur perquisition dans la propriété, les enquêteurs ont découvert des « trophées » d’au moins une femme dans une « cachette », selon Upton.

Les enquêteurs ont également trouvé des chaînes apparemment utilisées pour le bondage, ainsi que des clips en C qui peuvent raccourcir les chaînes ou être utilisés pour sécuriser les jambes ou les pieds d’une personne, a déclaré Upton. Ils ont également trouvé des objets qu’ils ne souhaitent pas décrire publiquement pour le moment, a-t-il ajouté.

Les autorités ont précédemment déclaré que Rader avait pris et conservé les effets personnels des victimes, notamment des bijoux et des vêtements. Les détails indiquant si les enquêteurs pensent connaître l’identité ou les identités des propriétaires des objets trouvés n’étaient pas immédiatement disponibles.

En avril, les autorités ont également mis au jour ce qu’elles ont décrit comme une ligature de collants.

Rader, aujourd’hui âgé de 78 ans, est incarcéré au centre correctionnel d’El Dorado au Kansas.

Lorsqu’il a admis les meurtres, ce fidèle fidèle et marié, père de deux enfants, a décrit au tribunal comment il avait choisi et traqué ses victimes avant de les tuer. Dans plus d’un cas, le tueur a déclaré avoir pris des photos Polaroid de ses victimes.

Alors que Rader restait inaperçu pendant des décennies, il a envoyé des lettres énigmatiques aux médias et aux enquêteurs – une pratique qui a finalement conduit à sa capture. Rader a été arrêté en 2005 après que la police ait retracé une disquette qu’il avait envoyée par courrier à une chaîne de télévision locale jusqu’à un ordinateur de son église. Les enquêteurs ont ensuite déterminé que l’ADN de Rader correspondait à celui du tueur.

La fille de Rader, Kerri Rawson, a offert une « aide bénévole » aux enquêteurs dans l’affaire Kinney et dans une enquête sur un meurtre non résolu dans le Missouri et était au courant de la perquisition effectuée dans son ancienne maison d’enfance.

« Je continuerai à collaborer étroitement et à soutenir chaleureusement toutes les agences (d’application de la loi) et à offrir mon aide bénévole », a déclaré Rawson. « Continuons à travailler ensemble pour résoudre ces cas pour ces familles. Elles méritent tout ce que nous pouvons leur donner. Nous pouvons nous unir pour laisser notre empreinte sur la coopération interinstitutionnelle moderne et la médecine légale moderne. »

DOSSIER – Dennis Rader, le tueur reconnu coupable de BTK, écoute lors d’une procédure judiciaire, le 12 octobre 2005, à El Dorado, Kan. Le mercredi 23 août 2023, les autorités de l’Oklahoma et du Missouri ont déclaré qu’elles enquêtaient pour savoir si le tueur en série BTK était responsable pour d’autres homicides, leurs recherches les amenant à creuser le mardi 22 août près de son ancienne propriété du Kansas. (Travis Heying/The Wichita Eagle via AP, Pool, Fichier)