Un journal croate attaque l’entraîneur du Canada à la Coupe du monde

L’entraîneur-chef du Canada, John Herdman, a fait la une des journaux après la défaite 1-0 de son équipe contre la Belgique mercredi, selon un journal croate. Les Canadiennes ont très bien joué contre l’une des favorites de la Coupe du monde, mais n’ont récolté aucun point dans la soirée. Herdman a également fait un discours intéressant à ses joueurs après le match.

L’entraîneur a ensuite été interviewé et a demandé ce qu’il avait dit à son équipe après la défaite décevante. « Je leur ai dit qu’ils appartenaient ici. Et nous allons aller et F Croatie », a déclaré Herdman. “C’est aussi simple que possible.”

Les commentaires de Herdman n’ont évidemment pas été bien accueillis en Croatie. 24sata, un quotidien de Zagreb, la capitale du pays, a fait la une de l’entraîneur canadien avec un style intéressant. À côté d’une fausse photo de Herdman, le titre se lit comme suit : “Vous avez la bouche, mais avez-vous aussi les couilles ?”

Suite au contrecoup, Herdman a clarifié ses commentaires. “Je veux dire, vous dites ces choses dans un moment passionné en essayant d’inspirer votre équipe dans un caucus”, a déclaré Herdman. “Et quand on vous pose une question ‘Qu’avez-vous dit dans ce caucus?’ C’est ce que j’ai dit. Ce n’est pas extrêmement respectueux envers le peuple croate et l’équipe nationale croate.

“Je comprends très bien où nous en sommes sur la scène mondiale, mais à ce moment-là, vous entrez dans cet endroit suivant, vous emmenez votre équipe à cet endroit suivant où nous sommes ici pour ne pas avoir peur et apporter tout ce que nous avons ce jeu.”

L’entraîneur du Canada ne veut pas manquer de respect à la Croatie après un titre de journal

Herdman a insisté sur le fait qu’il voulait blesser ou manquer de respect avec ses commentaires, mais a également affirmé que c’était l’état d’esprit dont son équipe avait besoin.

“Je ne veux pas manquer de respect à l’équipe croate et au peuple croate, mais en fin de compte, c’est un état d’esprit que le Canada va avoir si nous allons avoir trois points contre l’une des meilleures équipes du monde”, Herdman a continué. « Et c’est l’état d’esprit que nous avons amené en Belgique. Nous devons; cela fait partie du « Nouveau Canada ».

Le Canada et la Croatie s’affrontent le dimanche 27 novembre. Le concours avait déjà des prédictions importantes. Maintenant, il y a encore plus de raisons de regarder.