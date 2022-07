Un journal britannique perd sa contestation judiciaire concernant le testament du prince Philip

Le Guardian a perdu sa bataille juridique en contestant la décision d’interdire aux médias une affaire judiciaire statuant sur le secret du testament du duc d’Édimbourg.

La Haute Cour a statué en septembre que la volonté royale était de rester selaed pendant 90 ans.

Les testaments des Windsors sont traditionnellement gardés secrets après leur mort, plus de 30 membres de la famille royale l’ayant fait depuis 1910.

Le journal britannique The Guardian a perdu vendredi son titre légal défi contre une décision interdisant aux médias une affaire judiciaire concernant le testament du prince Philip.

Un juge de la Haute Cour en septembre 2021 gouverné le testament devrait rester scellé pendant 90 ans, afin de protéger la vie privée de sa veuve, la reine Elizabeth II, et d’autres membres de la famille royale.

L’audience s’est tenue en privé et les médias n’ont pas été autorisés à y assister.

Le journal a intenté une action en justice contre le procureur général, qui est le conseiller juridique en chef du gouvernement, et les avocats privés de la reine, affirmant que les médias auraient dû être autorisés à y accéder.

Rejetant l’appel du journal, les juges principaux Geoffrey Vos et Victoria Sharp ont jugé qu’informer les médias de l’audience aurait risqué une tempête publicitaire.

“L’audience s’est déroulée à un moment extrêmement sensible pour la souveraine et sa famille, et ces intérêts n’auraient pas été protégés s’il y avait eu des audiences prolongées rapportées dans la presse”, ont conclu les juges.

L’avocat du Guardian Caoilfhionn Gallagher avait fait valoir qu ‘”une audience entièrement privée comme celle-ci est l’interférence la plus grave avec la justice ouverte”.

Mais les juges ont déclaré que les circonstances de l’affaire étaient “exceptionnelles” et que les règles d’homologation britanniques “permettent que les testaments et leurs valeurs soient cachés au regard du public dans certains cas”.

“Il est vrai que la loi s’applique de la même manière à la famille royale, mais cela ne signifie pas que la loi produit les mêmes résultats dans toutes les situations.”

Contrairement à ceux des membres ordinaires du public, les testaments de la famille Windsor sont traditionnellement gardés secrets après leur décès.

Plus de 30 membres de la famille royale ont demandé avec succès lors d’audiences privées de garder leurs testaments secrets depuis 1910, selon le journal.

Le prince Philip, également connu sous le nom de duc d’Édimbourg, décédés en avril de l’année dernière, à quelques semaines de son 100e anniversaire, après plus d’un mois d’hospitalisation.

Lui et la reine ont été mariés pendant 73 ans.