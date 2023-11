Un jour, la guerre entre Israël et le Hamas sera terminée | Conflit israélo-palestinien

Un jour, la guerre entre Israël et le Hamas prendra fin. Et lorsque cela se produira, Israéliens et Palestiniens devront se réengager sur la question essentielle de ce qui pourrait constituer un règlement pacifique entre eux. Mais avec chaque jour qui passe de bombardements, de blocus, d’attaques à la roquette et d’otages non libérés, il devient de plus en plus difficile de reprendre le processus vers une solution à deux États.

La guerre nous a rappelé qu’il n’existe pas d’alternative viable à un processus de paix et à une solution à deux États. La communauté internationale ne peut pas continuer à détourner le regard. Nous ne pouvons pas permettre encore 30 années d’occupation, de guerre et de conflit non résolu.

Au moment de la rédaction de cet article, un mois s’est écoulé depuis l’attaque terroriste barbare du Hamas le 7 octobre. Au total, 1 400 Israéliens ont été assassinés. Plus de 230 personnes ont été prises en otage.

Les sirènes des raids aériens continuent de retentir en raison des tirs de roquettes incessants, et les Israéliens de tout le pays sont profondément inquiets pour leurs proches. Mais il en va de même pour les Palestiniens. La population de Gaza vit nuit et jour avec le bruit et la dévastation des bombardements israéliens. Plus de 9 000 Palestiniens ont été tués, dont près de la moitié étaient des enfants. Le nombre de morts augmente chaque jour.

Depuis un mois, la population de Gaza est confrontée à de graves pénuries de produits essentiels tels que de la nourriture, de l’eau, du carburant et des médicaments. Même si des centaines de personnes ont été autorisées à sortir par le passage de Rafah vers l’Égypte, plusieurs milliers de ressortissants étrangers, dont 250 Norvégiens, attendent toujours de quitter Gaza. Environ la moitié des bâtiments de Gaza ont été endommagés ou réduits en ruines. Les gens qui avaient très peu au départ ont tout perdu. Des personnes qui étaient déjà réfugiées ont de nouveau été contraintes de fuir.

Il y a des règles en guerre

L’attaque du Hamas le 7 octobre constitue une violation flagrante du droit international. Nous avons clairement indiqué que le Hamas devait être considéré comme une organisation terroriste. Israël a le droit de se défendre contre les horribles attaques commises par le Hamas.

Dans le même temps, le droit international établit des limites claires à ce qui est autorisé en matière de guerre. Toutes les parties au conflit doivent respecter le droit international humanitaire. Les parties doivent prendre des mesures actives pour faire la distinction, dans la mesure du possible, entre les cibles militaires et la population civile. De plus, les dommages causés aux civils ou aux infrastructures civiles ne doivent pas être excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu. La guerre à Gaza a largement dépassé ces limites.

Il est explicitement interdit de mener des attaques contre des hôpitaux, du personnel de santé et des infrastructures civiles, ainsi que d’établir des blocus empêchant l’accès à l’aide humanitaire vitale pour les civils dans le besoin.

Le droit international humanitaire s’applique tout aussi pleinement au Hamas : il est interdit de tuer des civils ou de les prendre en otages.

Il n’est pas non plus permis de tirer des roquettes sans discernement sur le territoire israélien, ni d’utiliser des civils comme bouclier humain.

En outre, l’utilisation d’écoles, d’hôpitaux et d’autres infrastructures civiles comme base pour lancer des attaques militaires contre Israël est inacceptable. Toutes ces actions ne feraient qu’exacerber le risque pour une population civile déjà vulnérable.

Trois priorités norvégiennes

La priorité la plus urgente est de mettre un terme à la guerre afin de soulager les souffrances humaines et d’aider ceux qui sont touchés.

La situation à Gaza est désespérée. L’ampleur des destructions est énorme. Un enfant meurt toutes les 15 minutes.

La Norvège dispose d’un vaste réseau à l’intérieur et à l’extérieur du Moyen-Orient et nous exploitons désormais pleinement ces contacts.

Le 27 octobre, la Norvège était l’un des 120 États membres de l’ONU qui ont voté en faveur d’une résolution de l’Assemblée générale de l’ONU appelant à une trêve humanitaire et exigeant la fourniture sans entrave d’une aide essentielle aux civils à Gaza. La communauté internationale exprime sa préoccupation concernant la population de Gaza et son droit à la vie et à la santé. Cela envoie un message clair à toutes les parties sur la nécessité de respecter le droit international, de protéger la population civile et d’autoriser l’aide humanitaire à Gaza.

Nous devons veiller à ce que l’aide humanitaire parvienne réellement aux personnes à l’intérieur de Gaza.

C’est une question urgente. Les résolutions de l’ONU ne suffiront pas à nourrir les affamés. Une certaine aide a été autorisée au cours de la semaine dernière, mais elle ne représente qu’une goutte d’eau dans l’océan des besoins.

À Gaza, les besoins en carburant, en médicaments, en eau et en nourriture sont énormes et aigus. La Norvège a augmenté son soutien humanitaire à l’ONU et aux organisations humanitaires de 200 millions de couronnes norvégiennes (18 millions de dollars). Nous avons également exhorté les autres pays à accroître leur soutien humanitaire à la population de Gaza et à maintenir leur soutien à l’Autorité palestinienne en Cisjordanie.

Si les autorités de Cisjordanie s’effondrent, Israël n’aura plus personne avec qui négocier le jour où il sera possible de reprendre les négociations de paix.

Nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire sortir les citoyens norvégiens et étrangers de Gaza.

La situation pour tous ceux qui se trouvent à Gaza devient de plus en plus difficile à gérer. Nous saluons les progrès réalisés ces derniers jours permettant à certains ressortissants étrangers de quitter Gaza. Nous travaillons dur pour garantir que les citoyens norvégiens et les autres étrangers puissent quitter Gaza dans les prochains jours. Une équipe norvégienne d’intervention d’urgence déployée par le ministère des Affaires étrangères est en place au Caire et se tient prête à aider ceux qui sortent de Gaza.

Devoir de parole

La Norvège a le devoir de dénoncer le fait que les actions militaires contre Gaza sont allées trop loin. Nous le faisons en tant qu’amis d’Israël, pleinement conscients du choc imposé à la société israélienne par la terreur du 7 octobre.

La communauté internationale ne peut pas simplement détourner le regard. Nous ne pouvons pas accepter et n’accepterons pas les énormes souffrances et la dévastation auxquelles nous assistons actuellement à Gaza.

Nous sommes au milieu d’une crise profonde : pour Gaza, pour Israël, pour la Palestine, pour le Moyen-Orient et pour la communauté internationale dans son ensemble. Notre message au Hamas est qu’il doit cesser ses attaques à la roquette contre Israël. Ils doivent libérer les otages immédiatement et sans condition, et ne doivent jamais utiliser des civils comme bouclier humain.

Une fois la guerre terminée, Israël devra vivre aux côtés des Palestiniens et des pays arabes. Le risque de voir le conflit s’étendre et s’aggraver augmente chaque jour qui passe. La violence des forces de sécurité israéliennes et des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie s’est considérablement accrue. Il y a des affrontements quotidiens entre Israël et le Liban. Dans de nombreux pays du monde, nous constatons que ce qui a commencé comme des manifestations pacifiques en soutien à la population de Gaza conduit à davantage d’animosité. Nous ne pouvons jamais tolérer une situation dans laquelle les membres de la communauté juive de Norvège craignent pour leur sécurité en raison de la situation au Moyen-Orient.

Les hostilités doivent cesser

Les 2,3 millions d’habitants de Gaza retiennent leur souffle, espérant que leurs familles survivront et qu’elles auront encore un toit au-dessus de leur tête après les bombardements de la nuit prochaine. En Israël, des centaines de familles craignent pour les membres de leur famille kidnappés et prient pour leur retour sain et sauf.

Cette situation ne peut pas durer. C’est pourquoi nous appelons le gouvernement israélien et les Palestiniens à trouver une autre solution. Pour arrêter la violence. Assurer l’accès humanitaire. Pour libérer les otages. Et de reprendre les négociations sur une solution à deux États.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.