Un jour de pluie, 6 mots anglais et une illusion d’optique ; Résolvez en 20 secondes

Rien n’étonne plus les internautes qu’une illusion d’optique époustouflante. Les gens aiment décoder le mystère derrière eux. Dans l’illusion d’optique que nous avons aujourd’hui, les gens doivent rechercher six mots anglais sur une photo. Il y a aussi un certain délai. Six alphabets anglais doivent être identifiés en 20 secondes. Cette photo est une illustration de dessin animé qui montre des gens profitant de la saison des pluies.

Ces mots sont très soigneusement camouflés sur la photo, ce qui rendra difficile leur recherche. Cependant, des compétences d’observation minutieuses peuvent vous aider à briser toute illusion. Si vous avez échoué même après avoir observé attentivement la photo, il y a quelques indices qui pourraient vous aider.

Top sohwsha vidéo

Observez les imperméables des personnes debout sur cette photo. Un garçon se tient près d’une boîte aux lettres et profite joyeusement de la pluie. Sur son imperméable, trois alphabets U, D et D sont écrits. Ces trois lettres n’ont aucun sens, n’est-ce pas ? Attention au sac que porte ce garçon. Sur son sac, remarquez l’alphabet P. Sur son côté gauche, observez les alphabets L et E. La combinaison de tous ces alphabets donnerait le mot PUDDLE.

Le reste des mots sont également juste là. Vous trouverez ces mots sur un arbre et de l’herbe. Sur l’arbre, le mot STORM peut être vu. Dans l’herbe, le mot CLOUDS est visible.

Pour les mots restants, observez la fille tenant un parapluie pour un chat la protégeant de la pluie. Sur son parapluie, cherchez des alphabets habilement camouflés. Ces alphabets sont W, E et T faisant le mot WET. Sur le côté droit de cette fille, vous pouvez voir deux enfants qui observent joyeusement quelque chose.

Parmi ces enfants, observez la fille parapluie tient. Trois alphabets E, R et S sont écrits sur ce parapluie ce qui n’a aucun sens. Près de ce parapluie, vous remarquez une flaque d’eau dans laquelle les lettres S, H, O et W sont visibles. La combinaison de ces alphabets donne le mot SHOWERS.

Cette fille pointe également du doigt quelque chose qui révélera le mot DAMP.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici