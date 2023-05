« Un jour de joie »: Brittney Griner s’apprête à ouvrir la 1ère saison WNBA depuis sa détention en Russie

LOS ANGELES (AP) – Pour la première fois depuis la saison dernière, l’entraîneur de Phoenix Vanessa Nygaard a ouvert ses commentaires d’avant-match sans annoncer combien de jours Brittney Griner avait été emprisonnée en Russie.

Griner est libre depuis décembre, alors qu’elle faisait partie d’un échange de prisonniers très médiatisé. Elle a frappé le terrain pour les échauffements environ 90 minutes avant l’ouverture de la saison WNBA de Mercury contre les Los Angeles Sparks vendredi soir.

« Jusqu’au jour où nous avons appris le matin qu’elle rentrait chez elle, personne ne pensait que cela allait arriver », a déclaré Nygaard. «Nous avons fait notre travail probablement avec moins de joie que les athlètes professionnels. C’était lourd tous les jours.

Pas plus.

« Aujourd’hui est un jour de joie », a déclaré Nygaard. « Une chose incroyable, incroyable s’est produite. »

Griner a marqué 10 points en 17 minutes dans une défaite hors concours contre les Sparks la semaine dernière. Il s’agissait de la première action de jeu du centre de 32 ans depuis son arrestation dans un aéroport de Moscou en février 2022 après que les autorités russes ont déclaré qu’une fouille de ses bagages avait révélé des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis.

« Nous avons ramené cette femme noire et homosexuelle d’une prison russe et l’Amérique l’a fait parce qu’ils l’appréciaient et c’est une athlète féminine et ils l’appréciaient », a déclaré Nygaard.

« Le simple fait de faire partie d’un groupe qui valorise les gens à ce niveau, cela me rend très fier d’être un Américain. Peut-être qu’il y a d’autres personnes qui ne les rendent pas fiers, mais pour moi, je vois BG et je vois de l’espoir et je vois l’avenir et j’ai de jeunes enfants et cela me rend vraiment optimiste pour notre pays », a déclaré l’entraîneur.

Depuis sa libération, Griner a utilisé sa plate-forme pour plaider en faveur de la détention d’autres Américains à l’étranger. Elle était déjà une militante LGBTQ+ depuis sa sortie publique en 2013.

« Elle représente tant de personnes, tant de types différents de personnes qui peuvent être sous-évaluées dans notre société », a déclaré Nygaard. « Elle se tient avec fierté et confiance et n’a jamais hésité une seule fois à qui elle est. »

Griner a annoncé en avril qu’elle travaillait avec Bring Our Families Home, une campagne lancée l’année dernière par les membres de la famille d’otages américains et de détenus injustifiés détenus à l’étranger. Elle a déclaré que son équipe était en contact avec la famille du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, qui est détenu en Russie pour espionnage.

« C’est une personne incroyable sur et en dehors du terrain », a déclaré le garde de Phoenix Moriah Jefferson. « Je pense que son énergie inspire tout le monde chaque jour à se présenter et à être la meilleure version d’eux-mêmes. »

Avec tout ce qui s’est passé en dehors du terrain, il est facile d’oublier que Griner a sans doute connu sa meilleure saison en 2021. Elle a terminé deuxième du vote MVP après une moyenne de 20,5 points, 9,5 rebonds et près de deux blocs par match. Elle était l’une des principales raisons pour lesquelles le Mercury a atteint la finale de la WNBA avant de perdre contre le Chicago Sky.

Certains fans arrivant tôt à Crypto.com Arena portaient des T-shirts avec le nom et le numéro de maillot de Griner dessus. Elle devrait recevoir un accueil chaleureux à Los Angeles et dans d’autres arènes de la WNBA à travers le pays cette saison. Elle a reçu une ovation debout avant le match de pré-saison des Mercury la semaine dernière.

___

Beth Harris, l’Associated Press