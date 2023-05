« Un jour de joie »: Brittney Griner fait ses débuts dans la saison après avoir été emprisonnée en Russie

Brittney Griner a récolté 18 points, six rebonds et quatre tirs bloqués vendredi soir lors de son premier match de saison régulière de la WNBA depuis son incarcération en Russie. Son visiteur Phoenix Mercury a perdu contre les Los Angeles Sparks 94-71 lors du premier match des équipes.

« Pas assez bon, je n’ai pas eu le doublage », a déclaré Griner par la suite.

Elle a eu un impact immédiat. Elle a tiré une passe à Moriah Jefferson, qui a frappé un trois points pour le premier panier de Phoenix. Griner a attrapé quelques rebonds et a marqué deux fois en aidant le Mercury à prendre rapidement les devants.

« A quel point était-elle belle? Incroyable », a déclaré la commissaire de la WNBA, Cathy Engelbert, aux journalistes à la mi-temps.

Quelle nuit pour BG 🙌 Lors de ses débuts sur le terrain, BG est partie pour 18 PTS, 6 REB, 4 BLKS, & 2 AST #BGisBack | #WNBATipOff23 présenté par @CarMax pic.twitter.com/EjCPMs5KQE —@WNBA

Griner a joué 25 minutes et a passé les dernières minutes sur le banc avec le Mercury mis en déroute.

Nneka Ogwumike a marqué 17 points, la recrue Zia Cooke en a ajouté 14 et les Sparks.

Pour la première fois depuis la saison dernière, l’entraîneur de Phoenix Vanessa Nygaard a ouvert ses commentaires d’avant-match sans annoncer combien de jours Griner avait été emprisonné.

Griner est libre depuis décembre, alors qu’elle faisait partie d’un échange de prisonniers très médiatisé.

« Jusqu’au jour où nous avons appris le matin qu’elle rentrait chez elle, personne ne pensait que cela allait arriver », a déclaré Nygaard. « Nous avons fait notre travail probablement avec moins de joie que les athlètes professionnels. C’était lourd tous les jours. »

Pas plus.

« Aujourd’hui est un jour de joie », a déclaré Nygaard. « Une chose incroyable, incroyable s’est produite. »

Griner et le Mercury ont été accueillis par une ovation debout lorsqu’ils sont venus sur le terrain pour les échauffements d’avant-match, bien que les plus grandes acclamations aient été réservées aux Sparks.

« Je prends juste en compte mais je reste concentré parce qu’en fin de compte, je suis au travail », a déclaré Griner. « Je ne peux pas me laisser emporter par le moment. Je le sens un peu, mais mets-le de côté et ressens-le un peu plus tard. »

Griner a étreint le vice-président Kamala Harris et le premier gentleman Doug Emhoff alors qu’ils quittaient le terrain après que Harris ait reçu un maillot n ° 49 des Sparks. Plus tôt, Harris a posé pour des photos dans le vestiaire du Mercury.

« C’était agréable de pouvoir la voir face à face et de la remercier pour tout », a déclaré Griner.

Le vice-président @KamalaHarris souhaite la bienvenue à BG avant le @PhoenixMercury premier match de la saison 🧡 #BGisBack pic.twitter.com/Eg70Ikx8dB —@WNBA

Elle a tapoté son cœur et a applaudi en retour lors d’une brève vidéo la souhaitant de retour à la WNBA.

« C’était agréable d’être de retour sur le terrain pour un vrai match », a-t-elle déclaré. « L’amour des fans quand nous sommes sortis était incroyable. Je le ressens vraiment. »

Griner a marqué 10 points en 17 minutes dans une défaite hors concours contre les Sparks la semaine dernière. Il s’agissait de la première action de jeu du centre de 32 ans depuis son arrestation dans un aéroport de Moscou en février 2022 après que les autorités russes ont déclaré qu’une fouille de ses bagages avait révélé des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis.

« Nous avons ramené cette femme noire et homosexuelle d’une prison russe et l’Amérique l’a fait parce qu’ils l’appréciaient et c’est une athlète féminine et ils l’appréciaient », a déclaré Nygaard.

« Juste pour faire partie d’un groupe qui valorise les gens à ce niveau, cela me rend très fier d’être américain. Peut-être qu’il y a d’autres personnes qui ne les rendent pas fiers, mais pour moi, je vois BG et je vois de l’espoir et Je vois l’avenir et j’ai de jeunes enfants et cela me donne beaucoup d’espoir pour notre pays », a déclaré l’entraîneur.

Billie Jean King et sa femme Ilana Kloss, qui sont copropriétaires des Sparks, étaient sur place pour l’ouverture, tout comme Magic Johnson, Pau Gasol, Byron Scott, Robert Horry, l’entraîneur des Los Angeles Lakers Darvin Ham et l’entraîneur féminin de Caroline du Sud Dawn. Staley.

Cooke a tiré cinq sur six depuis le sol et a réussi ses deux tirs à trois points lors de ses débuts en championnat devant Staley, son ancien entraîneur universitaire. Cooke a été pris 10e au total par les Sparks lors du repêchage après avoir joué en Caroline du Sud.

Chiney Ogwumike a ajouté 15 points pour les Sparks, qui avaient cinq joueurs à deux chiffres.

Bonner et Thomas mènent Sun devant Fever

DeWanna Bonner a marqué 19 points, Alyssa Thomas a récolté 18 points, 12 rebonds et six passes décisives, et le Connecticut Sun a résisté au choix n ° 1 Aliyah Boston et l’Indiana Fever 70-61 vendredi soir pour commencer la saison WNBA.

L’ancienne entraîneure de l’Indiana, Stephanie White, a remporté la victoire lors de ses débuts dans le Connecticut après avoir remplacé Curt Miller, qui a emmené le Sun en finale de la WNBA la saison dernière.

Le Connecticut menait par 15 points après trois quarts mais l’Indiana a marqué les 10 premiers points du quatrième pour réduire son déficit à 58-53. Le Sun a finalement marqué avec 3:06 à faire sur le lay-up rapide de Bonner.

Boston, le premier choix du repêchage de la WNBA, a marqué les quatre points suivants pour ramener l’Indiana à 60-57. Mais Thomas a marqué six points en 70 secondes pour garder le Connecticut devant.

Kelsey Mitchell a marqué 15 des 28 points de l’Indiana en première mi-temps et a terminé avec 20 points. Boston a ajouté 15 points et neuf rebonds.

Brionna Jones a ajouté 13 points et neuf rebonds pour le Connecticut malgré une faute avec 4:06 à jouer au quatrième. Les partantes Tiffany Hayes et Natisha Hiedeman se sont combinées pour tirer seulement trois des 19.

Le Connecticut a ouvert le match sur une course de 12-1 alors que l’Indiana n’a marqué son premier panier qu’à 3:29. Le Sun l’a prolongé à 25-11 après avoir marqué six des sept premiers points du deuxième quart. Indiana a obtenu un score de 35-28 à la mi-temps malgré un tir à seulement 25% du terrain.

L’attaquant du Sun DeWanna Bonner monte pour un tir alors que la garde de Fever Erica Wheeler défend pendant la seconde moitié de la victoire 70-61 du Connecticut contre l’Indiana vendredi soir au Gainbridge Fieldhouse à Indianapolis. (Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports via Reuters)

Sky utilise un gros 2e quart-temps pour vaincre Lynx

Kahleah Copper a récolté 20 points, sept rebonds et cinq passes décisives, Alanna Smith a marqué 15 points et le Chicago Sky en visite a utilisé un gros deuxième quart-temps pour battre le Lynx du Minnesota 77-66 vendredi soir.

Chicago s’est retiré au deuxième quart après avoir battu Minnesota 22-3 pour une avance de 44-27 à la pause. Les Lynx n’ont tiré qu’un seul coup sur 15 depuis le sol au cours de la période et l’ont retourné 11 fois, menant à 13 points à Chicago.

Sortez en force 5 AST dans la première victoire de @chicagosky de la saison #MoreThanGame pic.twitter.com/JNbwuaMGC0 —@WNBA

Chicago a détenu une avance à deux chiffres pendant les 18 premières minutes de la seconde mi-temps jusqu’à ce que Kayla McBride fasse 75-66 avec 1:03 à faire en quatrième. Smith a répondu avec deux lancers francs pour aider à le sceller.

Elizabeth Williams a ajouté 14 points et Rebekah Gardner en a eu 10 pour Chicago. Le Sky a marqué 17 points sur 20 revirements du Minnesota.

Napheesa Collier, qui a raté la majeure partie de la saison dernière pendant son congé de maternité, a mené le Minnesota avec 17 points et McBride en a ajouté 12. Diamond Miller, le deuxième choix du Maryland, a récolté neuf points et sept rebonds en 23 minutes.

Bridget Carleton de Chatham, Ont., a marqué six points en 14 minutes pour Minnesota.

Chicago a également battu le Minnesota lors d’un match de pré-saison samedi derrière 18 points de Copper lors de la première visite de la WNBA au Canada.

REGARDER | Sky bat Lynx lors du 1er match de la WNBA au Canada :

Copper mène Sky devant Lynx lors du premier match de la WNBA au Canada Chicago bat Minnesota 82-74 lors du tout premier match de la WNBA au Canada. Kahleah Copper marque 18 points, un sommet dans le match, et ajoute neuf rebonds pour Chicago. Originaire de Chatham, en Ontario, Bridget Carleton enregistre trois points pour le Minnesota.

Thibault remporte ses débuts alors que Mystics bat Liberty

Natasha Cloud et Ariel Atkins ont chacun marqué 14 points et les Washington Mystics ont battu le nouveau New York Liberty 80-64 vendredi soir pour donner à l’assistant de longue date Eric Thibault une victoire à ses débuts en tant qu’entraîneur.

Elena Delle Donne a ajouté 13 points et Kristi Toliver en a marqué 10 à son retour à Washington après avoir passé deux saisons à Los Angeles.

New York, qui a été qualifiée de super équipe pendant la saison morte, n’a tiré que 34% du terrain et l’a retourné 20 fois lors de l’ouverture de la saison pour les deux équipes.

Cloud a bloqué le tir de Sabrina Ionescu à la mi-temps pour garder l’avance de Washington à 39-26. Le Liberty en visite a commencé le match en ne faisant que cinq des 23 tirs et a terminé la mi-temps en tirant 27%.

Cloud a coulé un sauteur de la ligne des lancers francs pour prolonger l’avance de Washington à 56-37 avec 2:54 à faire au troisième quart.

Ionescu a mené New York avec 18 points. Breanna Stewart a récolté 12 points et 12 rebonds malgré sa quatrième faute avec 3:42 à jouer au troisième quart.

New York a de grandes attentes cette saison après avoir ajouté les anciens MVP Jonquel Jones par le biais d’un échange et Stewart en tant qu’agent libre. Le Liberty a également recruté le meneur All-Star Courtney Vandersloot.

Jones a marqué cinq points en 19 minutes et Vandersloot a récolté huit points et six passes.