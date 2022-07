Un jour après que la photo de Sonam Kapoor avec un bébé soit devenue virale, l’actrice parle de son difficile parcours vers la maternité

Sonam Kapoor en mars de cette année a annoncé qu’elle et son mari Anand Ahuja attendaient leur premier enfant. Depuis lors, l’actrice affiche son baby bump sur les réseaux sociaux et inspire la mode à toutes les femmes qui sont toutes prêtes à devenir mères. Mais il y a une vie au-delà des réseaux sociaux, et Sonam a récemment évoqué dans une interview les difficultés qu’elle a rencontrées lors de son parcours vers la maternité. L’actrice a révélé que les trois premiers mois ont été difficiles pour elle.

Le difficile parcours de Sonam Kapoor vers la maternité

Dans une interview avec Indian Express, l’actrice a déclaré : “Nous sommes ravies et prêtes pour notre nouvelle phase de vie. Cependant, ce voyage vers la maternité a été plutôt difficile, en particulier les trois premiers mois. Ils ont été difficiles d’une manière que je n’étais pas personne ne dit jamais à quel point ce voyage serait difficile. Mon corps change tous les jours, en plus des nausées et de l’épuisement.

Sonam Kapoor a en outre ajouté que la grossesse avait également affecté sa routine de sommeil. Parfois, elle doit aller aux toilettes au milieu de la nuit, et parfois elle ne peut pas sortir de son lit pendant 10 à 12 heures d’affilée.

La babymoon de Sonam Kapoor-Anand Ahuja

L’actrice et son mari étaient également partis en babymoon, et tout en en parlant, Sonam a déclaré : “Pendant le voyage, j’étais définitivement plus épuisée. Mais Anand et moi voulions passer un moment tranquille ensemble avant l’arrivée de notre bébé. Cela nous a permis de nous détendre et de nous ressourcer pour toutes les choses merveilleuses à venir.”

La baby shower de Sonam Kapoor

Alors que Sonam a organisé une baby shower à Londres avant de venir en Inde, les parents de l’actrice auraient également prévu une baby shower ici. On dit que la baby shower aura lieu le 17 juillet au bungalow de la maasi (tante maternelle) de Sonam à Bandstand, Bandra. De nombreuses célébrités de Bollywood comme Deepika Padukone, Alia Bhatt, Rani Mukerji, Kareena Kapoor Khan, Jacqueline Fernandez et bien d’autres devraient assister à la baby shower. Les cousins ​​de Sonam, Arjun Kapoor et Janhvi Kapoor, seront également présents à la cérémonie.