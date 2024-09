Un jour après plusieurs raids fédéraux, la défense politique d’Adams commence à émerger

NEW YORK — Les partisans du maire Eric Adams prévoyaient d’organiser un grand lancement de campagne le week-end prochain à Gracie Mansion, sa résidence officielle.

Vendredi, les invités qui s’étaient portés volontaires pour sa dernière campagne ont reçu un e-mail les avertissant du contraire : « Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée, mais l’événement du samedi 14 septembre a été REPORTÉ. »

Le changement soudain de plans survient un jour après qu’il soit devenu public que les agents fédéraux ont exécuté des mandats de perquisition sur certains des principaux nommés par Adams, notamment sa première adjointe au maire Sheena Wright et le commissaire du NYPD Edward Caban.

L’intérêt du FBI marque deux nouvelles enquêtes distinctes sur des personnes essayant de tirer profit des membres de leur famille au gouvernement, NBC New York a rapporté vendrediCela signifierait qu’il y aurait au moins quatre enquêtes fédérales touchant le cercle intime du maire, ce qui menace davantage la réélection d’Adams et survient à un moment où il est déjà sur un terrain instable.

Cela a rapidement conduit tous les candidats potentiels à la mairie – y compris Adams lui-même – à déterminer en temps réel la meilleure façon de réagir.

L’équipe d’Adams n’ignore pas l’impact.

« Il est clair comme le jour que tu ne veux pas ce qui est arrivé [Thursday] « Cela peut arriver lorsque vous vous dirigez vers une réélection », a déclaré à POLITICO une personne proche de son opération politique, qui a bénéficié de l’anonymat pour s’exprimer librement.

Adams lui-même fait de son mieux pour minimiser la situation et insiste sur le fait que tout se passe comme d’habitude à l’hôtel de ville.

« En tant qu’ancien membre des forces de l’ordre, mon objectif est de respecter la loi », a déclaré Adams aux journalistes jeudi. « Quelles que soient les informations nécessaires, nous les transmettrons et je continuerai à être le maire de la ville de New York, la plus grande ville du monde. »

Le fait qu’il ait dû souligner qu’il resterait maire représentait une chute remarquable par rapport aux sommets de son élection de 2021. Démocrate modéré et capitaine de police à la retraite, Adams s’était alors surnommé le Biden de Brooklyn et était salué par beaucoup comme l’avenir du parti.

Aujourd’hui, deux ans et demi après le début de son mandat – et après avoir critiqué le président Biden quelques mois seulement après son entrée en fonction pour sa réponse à la crise des migrants – Adams se retrouve une fois de plus dans la position de devoir décider s’il doit accuser le ministère de la Justice de Biden d’enquêter sur lui pour des raisons politiques.

Comme ils l’étaient lorsque la première enquête fédérale sur l’influence turque a éclaté en novembre, le camp d’Adams a jusqu’à présent été prudent dans les accusations que le maire est pris pour cible politiquement — potentiellement en raison de sa race — et qu’il laisse d’autres personnes parler à sa place.

La mairie a suivi cette stratégie vendredi, en demandant aux journalistes de s’entretenir avec un dirigeant communautaire du Queens, l’évêque Mitchell Taylor.

« Parce qu’il est noir, il est réprimandé. C’est raciste », a-t-il déclaré à POLITICO. « Avez-vous déjà vu ça auparavant ? Moi non plus. »

Adams est le deuxième maire noir de la ville. Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, dont le bureau dirige l’enquête, est également noir.

Avec cette dynamique à l’esprit, Taylor, qui est noir, a suggéré que les procureurs fédéraux devraient en dire davantage sur les enquêtes.

« On entend des instruments, des cymbales et des tambours, mais on ne produit pas de chœur », a déclaré Taylor. « Le public mérite de savoir de quoi on parle, au lieu de courir partout, de s’emparer des appareils et de ne pas en parler. »

Le gouverneur David Paterson, qui défend souvent le maire, a soulevé la question de savoir si les enquêtes menées par le ministère de la Justice étaient une mesure de représailles politiques pour les critiques d’Adams sur la politique migratoire de l’administration. Il a présenté cette théorie sans preuve dans une interview à la radio WABC et Adams ne l’a pas réfutée.

« J’espère que rien de ce qui se passe ne sera attribué à mon combat pour la ville », a déclaré Adams. « C’est pour cela que j’ai été élu. »

La députée Rodneyse Bichotte Hermelyn, une alliée indéfectible qui dirige le Parti démocrate de Brooklyn, a également déclaré a déclaré au New York Times qu’un électeur lui a récemment demandé : « Pourquoi le gouvernement fédéral harcèle-t-il ces Noirs ? » — attribuant cette accusation à quelqu’un d’autre, plutôt que de le dire elle-même.

Dans sa propre déclaration à POLITICO, Bichotte Hermelyn a fait écho à Adams, affirmant que les électeurs se concentraient sur ses réalisations et considéraient simplement « cela comme une enquête dans laquelle les enquêteurs fédéraux sont minutieux ».

Cependant, Adams doit faire face à de sérieux revers à travers l’éventail politique à la suite des dernières enquêtes.

Les militants progressistes de New York Communities for Change sont l’appelant à démissionnerLe comité éditorial conservateur du New York Post appelle Le commissaire de police Edward Caban va démissionner. Et sur ce point, les membres démocrates du conseil municipal Lincoln Restlerun progressiste, et Bob Holdenun conservateur, je suis d’accord.

Adams se présente à la réélection en 2025. Et certains des candidats qui prévoient de se présenter contre lui se lancent à l’attaque.

« S’il n’est pas distrait par tout cela, il est délirant, et si c’est à cela que ressemble son attention, il a besoin de nouvelles perspectives », a déclaré l’ancien contrôleur de la ville, Scott Stringer, dans un communiqué vendredi, reprenant l’un des mantras politiques d’Adams : « restez concentré, pas de distractions et travaillez dur ».

Le contrôleur Brad Lander, un autre candidat à la mairie, a fait une déclaration similaire dansun post sur X Jeudi. « Au milieu d’un flot incessant d’histoires selon lesquelles l’administration Adams a été perquisitionnée et a fait l’objet d’enquêtes de la part des forces de l’ordre fédérales », a-t-il écrit, « il est clair que les New-Yorkais ne bénéficient pas du leadership stable qu’ils méritent. »

Bichotte Hermelyn et Taylor ont tous deux critiqué séparément les adversaires d’Adams à la mairie pour avoir tiré des conclusions hâtives sur les enquêtes.

Pendant ce temps, le seul adversaire noir de premier plan d’Adams, le sénateur d’État Zellnor Myrie, a adopté une approche discrète et a évité de critiquer le maire.

« Vous avez probablement vu les gros titres aujourd’hui et vous vous posez des questions sur ce qui se passe à l’hôtel de ville », a écrit Myrie dans un courriel de collecte de fonds vendredi. Mais au lieu de s’attarder sur ces gros titres, Myrie a souligné son objectif de mettre en œuvre des programmes extrascolaires gratuits pour les étudiants.

Cela pourrait être une stratégie politique bénéfique, d’autant plus que le vote préférentiel sera en vigueur lors des primaires démocrates de l’année prochaine.

Myrie représente le même district sénatorial de l’État de Central Brooklyn qu’Adams, et faire de son mieux pour éviter de contrarier la base d’Adams pourrait élargir son propre soutien – et ouvrir la voie à la victoire s’il peut devenir leur premier ou deuxième choix.

L’ancien gouverneur Andrew Cuomo, qui pourrait envisager de se présenter si Adams est suffisamment affaibli politiquement, aurait également besoin de convaincre les électeurs noirs qui sont de fidèles partisans d’Adams pour gagner.

Cuomo n’a rien dit publiquement sur les nouvelles récentes et il serait peu probable qu’il attaque durement le maire, compte tenu de ses propres allégations de poursuites politiques autour de ses enquêtes pour harcèlement sexuel.

Pour l’instant, Adams est protégé par le manque de détails partagés par les forces de l’ordre, selon un consultant politique qui a travaillé contre Adams en 2021. Le consultant, qui a obtenu l’anonymat pour parler de la dynamique politique, a déclaré que si l’élection avait lieu demain, Adams gagnerait parce que ses adversaires n’ont pas encore présenté de bons arguments.

« Il pourrait aussi utiliser le récit suivant : je suis un homme noir, ils me traquent – ​​les pouvoirs en place », ont-ils déclaré. « Cela dure depuis longtemps, je suis innocent, je n’ai été accusé de rien. »

Emily Ngo a contribué à ce rapport.