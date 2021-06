Un jour après l’anniversaire de la mort de Sushant Singh Rajput, Ankita Lokhande écrit un message d’appréciation pour la belle Vicky Jain

Un jour après avoir partagé des souvenirs de Sushant Singh Rajput à l’occasion de son anniversaire de décès, Ankita Lokhande a écrit un message d’appréciation pour son beau Vicky Jain. L’acteur de « Baaghi 3 » est allé sur sa page Instagram et a partagé une photo posant avec son petit ami et a écrit à quel point elle l’aime. Ankita a également partagé qu’elle pensait qu’elle « ne retrouvera plus jamais le bonheur ou l’amour à cause de tous les chagrins et déceptions » qu’elle a vécues dans le passé.

Lokhande a déclaré: « Cher Vikki, tu étais là pour moi quand les temps étaient durs. Tu étais toujours la première personne à me demander comment j’allais, si j’avais besoin d’aide pour quoi que ce soit, ou si je voulais partir pour que je puisse effacer ma tête. tu étais toujours si inquiet pour moi, et je t’ai toujours dit que j’allais bien parce que je savais que je t’avais avec moi. Je veux te remercier d’être le meilleur petit ami du monde. Je n’ai pas besoin pour vous dire ce dont j’ai besoin, mais vous savez toujours ce que c’est d’une manière ou d’une autre. Merci de toujours me traiter comme une princesse, de me consacrer du temps, peu importe à quel point vous êtes occupé, de faire l’effort de créer des liens avec ma famille et de traîner avec moi et mes amis. Ces petites choses signifient beaucoup. C’est ce qui m’aime beaucoup. «

L’acteur a poursuivi en écrivant: « Nous avons vécu tellement de choses ensemble. Je ne peux pas y croire parfois. Je t’aime parce que tu es resté à mes côtés et tu as promis que tout irait bien. Tu as tenu ta promesse et tu es toujours venu pour moi. Pour cela, je vous serai toujours reconnaissant. Cela a été une année très difficile, et savoir que je vous ai à mes côtés a fait toute la différence. Je ne sais pas où je serais sans vous. Je Je t’aime plus maintenant à cause de ça. »

Ankita a ajouté: « J’avais l’habitude de penser que je ne retrouverai plus jamais le bonheur ou l’amour à cause de tous les chagrins et déceptions que j’ai vécus dans le passé. Mais ensuite je t’ai rencontré, et tu as fait de moi un croyant. Nous sommes tombés amoureux , et nous n’avons plus jamais été les mêmes. Merci d’être entré dans ma vie et d’avoir fait de moi la fille la plus heureuse du monde. Merci pour votre amour qui m’inspire à être une meilleure personne. »

Elle a conclu en écrivant: « Chapeau à vous Vikki pour tout le soutien que vous fournissez. Je promets de vous donner tout le bonheur que vous méritez. Il est important d’apprécier votre partenaire pour ce qu’il fait pour vous. Tous les hommes ne peuvent pas gérer cette situation comme vous l’avez fait. Merci pour tout. Respect et amour pour toujours @jainvick. «