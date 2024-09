Un jour après la mort d’une ballerine pionnière à 29 ans, sa mère décède également – National

La famille de la ballerine pionnière Michaela Mabinty DePrince pleure deux tragédies après le décès de la soliste du Boston Ballet et de sa mère adoptive à seulement un jour d’intervalle.

DePrince est née en Sierra Leone et a été adoptée par sa mère américaine Elaine en 1999 après avoir perdu ses deux parents à l’âge de trois ans dans la guerre civile du pays. Bien que certains de ses professeurs ne croyaient pas qu’une fille noire puisse devenir danseuse de ballet professionnelle, DePrince a défié les attentes – devenant danseuse principale, ou en d’autres termes, ballerine étoile à seulement 17 ans au Dance Theatre of Harlem.

Elle a ensuite dansé pour le Ballet national néerlandais et le Boston Ballet. En dehors de la scène, l’illustre carrière de DePrince comprend des apparitions dans Danse avec les stars et joue dans un clip vidéo pour Beyoncé LimonadeLe nom de DePrince est souvent mentionné aux côtés de celui de Misty Copeland dans les discussions sur les ballerines noires de premier plan, selon Le New York Times.

L’histoire continue sous la publicité

Ce qui aurait pu être une longue carrière a pris fin le 10 septembre, lorsque DePrince est décédée à l’âge de 29 ans. Son décès a été annoncé trois jours plus tard sur la page Instagram de la danseuse. La cause du décès n’a pas été révélée.

« Sa vie a été définie par la grâce, la détermination et la force », peut-on lire sur le mémorial. « Son engagement indéfectible envers son art, ses efforts humanitaires et son courage à surmonter des défis inimaginables nous inspireront à jamais. »

Un jour après la mort de DePrince, sa mère Elaine est également décédée.

Jess Volinski, porte-parole de la famille, a déclaré que les deux décès n’étaient pas liés et qu’Elaine était décédée « lors d’une procédure de routine en préparation d’une opération » le 11 septembre. En fait, « Elaine n’était pas au courant du décès de Michaela au moment de son intervention ».

L’histoire continue sous la publicité

« La seule façon de donner un sens à l’insensé est qu’Elaine, qui avait déjà perdu trois enfants il y a de nombreuses années, a été, par la grâce de Dieu, épargnée de la douleur de vivre la perte d’un quatrième enfant », écrit Volinksi.

Recevez les actualités nationales quotidiennes Recevez les principales actualités de la journée, politiques, économiques et d’actualité, livrées dans votre boîte de réception une fois par jour.

La famille demande du respect de son intimité alors qu’elle pleure la mort de DePrince et d’Elaine.

« Ce que la famille traverse actuellement est vraiment incroyablement douloureux. Le deuil de deux membres de la famille décédés en l’espace de 24 heures est tragique et dévastateur », ajoute Volinski.

Plus sur le monde

Plus de vidéos

Elaine est décédée après une période de santé déclinante en raison d’une insuffisance cardiaque congénitale, rapporte le Times. Les trois enfants qu’elle a perdus avant DePrince étaient trois fils adoptés qui souffraient tous d’hémophilie et sont morts de complications liées au VIH. Elle a estimé qu’il était de son devoir de prendre les garçons chez elle parce que les autres parents adoptifs ne voulaient pas s’occuper de leurs problèmes médicaux.

DePrince, née Mabinty Bangura en Sierra Leone, a été adoptée par Elaine dans un orphelinat au Ghana avec une autre fille qui s’appelait également Mabinty. DePrince a été rebaptisée Michaela et sa sœur adoptive Mia, bien que leurs deux deuxièmes prénoms soient Mabinty.

À l’orphelinat, elle a été victime de maltraitance et de malnutrition, a-t-elle déclaré. l’Associated Press en 2012DePrince souffrait d’un trouble de la pigmentation de la peau qui lui valut d’être qualifiée d’« enfant du diable » à l’orphelinat.

L’histoire continue sous la publicité

« J’ai perdu mes deux parents, j’y suis donc resté environ un an et je n’ai pas été très bien traité parce que j’avais du vitiligo », a déclaré DePrince. « Nous étions classés par numéros et le numéro 27 était le moins préféré et c’était mon numéro, donc j’ai eu le moins de nourriture, le moins de vêtements et tout ça. »

Elle se souvient avoir vu sur une page de magazine la photo d’une danseuse de ballet américaine qui avait explosé contre la porte de l’orphelinat pendant la guerre civile en Sierra Leone. Cette image allait éveiller sa passion pour la danse, qui allait durer toute sa vie.

« Tout ce dont je me souviens, c’est qu’elle avait l’air vraiment, vraiment heureuse », a déclaré DePrince à l’AP, ajoutant qu’elle souhaitait « devenir exactement cette personne ».

Elle a dit qu’elle avait vu de l’espoir dans cette photo, « et j’ai arraché la page et je l’ai mise dans mes sous-vêtements parce que je n’avais aucun endroit où la mettre », a-t-elle déclaré.

La sœur de DePrince, Mia, a partagé une déclaration après la mort de la ballerine, réfléchissant à leur adoption ensemble.

« Dès le début de notre histoire en Afrique, alors que nous dormions sur une natte commune à l’orphelinat, Michaela (Mabinty) et moi avions l’habitude de créer nos propres pièces de théâtre musical et de les jouer. Nous avons créé nos propres ballets », a écrit Mia. « Lorsque nous avons été adoptées, nos parents ont rapidement pris part à nos rêves et ont fait naître la belle ballerine gracieuse et forte que beaucoup d’entre vous connaissent aujourd’hui. Elle était une source d’inspiration. »

Tendance actuelle Un dernier texte tragique du sous-marin Titan condamné révélé lors d’une audience des garde-côtes

« Les libéraux sont finis » : que signifiera la défaite de Trudeau aux élections partielles de Montréal ?

L’histoire continue sous la publicité

Aux États-Unis, Elaine a promis à DePrince qu’elle pourrait suivre des cours de ballet une fois qu’elle aurait appris à parler anglais. Le talent de DePrince pour le ballet a rapidement été remarqué, même si certains professeurs ne pensaient pas qu’il valait la peine d’investir dans une danseuse de ballet noire.

Quand elle avait environ huit ans, on a dit à DePrince qu’elle ne pouvait pas jouer le rôle principal de Marie dans Casse-Noisette parce que « l’Amérique n’est pas prête pour une ballerine noire », a déclaré DePrince à l’AP.

« C’était terrible », a déclaré DePrince en 2012, « dire cela à un enfant de huit ans est tout simplement dévastateur. »

Quand elle avait neuf ans, un professeur a dit à sa mère : « Je n’aime pas investir de l’argent dans des danseuses noires parce qu’elles grandissent et finissent par avoir de gros seins et de grosses hanches. »

L’histoire continue sous la publicité

Le découragement n’a fait que rendre DePrince plus « déterminée » à devenir une ballerine professionnelle.

« J’ai traversé tellement d’épreuves, je sais maintenant que je peux y arriver et que je peux aider d’autres enfants qui ont vécu des situations vraiment difficiles à réaliser qu’ils peuvent y arriver aussi », a-t-elle déclaré, ajoutant que la danse l’a aidée à surmonter les souvenirs traumatisants de la guerre civile en Sierra Leone.

DePrince laisse derrière lui cinq sœurs et deux frères. La famille a demandé qu’au lieu de fleurs, des dons soient faits à War Child, une organisation dans laquelle DePrince était impliqué en tant qu’ambassadeur de War Child.

« Ce travail signifiait beaucoup pour elle, et vos dons aideront directement d’autres enfants qui ont grandi dans un environnement de conflit armé », indique le communiqué de la famille.

L’histoire continue sous la publicité

— Avec des informations de l’Associated Press