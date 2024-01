Un jour après la décision de la CIJ, les États-Unis et leurs alliés retirent leur financement à l’UNRWA – Mondoweiss

Victimes:

26 257 tués* et au moins 64 797 blessés dans la bande de Gaza.

Plus de 387 Palestiniens tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées

Israël révise son bilan estimé du 7 octobre à la baisse, le faisant passer de 1 400 à 1 147.

556 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre et au moins 3 221 blessés.**

*Ce chiffre a été confirmé par le ministère de la Santé de Gaza le samedi 27 janvier. Certains groupes de défense des droits estiment le nombre de morts à plus de 33 000 lorsqu’il s’agit de rendre compte des personnes présumées mortes.

** Ce chiffre est publié par l’armée israélienne.

Développements clés

La décision de la Cour internationale de Justice de vendredi suscite des critiques mitigées, Israël et les États-Unis maintiennent l’innocence d’Israël, et les Palestiniens soulignent que seul un cessez-le-feu mettra fin au génocide.

L’UNRWA licencie 12 membres de son personnel et annonce le lancement d’une enquête indépendante suite aux affirmations israéliennes selon lesquelles certains employés de l’UNRWA ont participé à l’attaque du 7 octobre.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, l’Italie et le Canada retirent le financement de l’UNRWA sans attendre les résultats de l’enquête, malgré les besoins humanitaires criants dans les territoires palestiniens occupés au milieu de l’assaut israélien incessant sur Gaza.

Les forces israéliennes tuent au moins 174 Palestiniens et en blessent 310 autres à Gaza en 24 heures.

De nombreux rapports font état de forces israéliennes tuant des Palestiniens brandissant des drapeaux blancs, dont deux frères âgés de 14 et 20 ans fuyant Khan Younis.

Les forces israéliennes tuent des Palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée dans la nuit et en arrêtent au moins huit autres.

Un procès devant un tribunal fédéral américain s’ouvre, accusant le président Joe Biden et d’autres responsables clés de complicité dans les violations israéliennes contre les Palestiniens.

Les frappes israéliennes dans le sud du Liban tuent au moins quatre membres du mouvement Hezbollah.

Les États-Unis mènent de nouvelles frappes au Yémen après qu’Ansar Allah ait ciblé un pétrolier en mer Rouge.

Le monde réagit à la décision de la CIJ

La Cour internationale de Justice (CIJ) a jugé vendredi qu’il existait des preuves plausibles qu’Israël avait commis des actes de génocide à Gaza et a ordonné à Israël de montrer dans un délai d’un mois la preuve qu’il changeait de cap en ce qui concerne son ciblage aveugle des civils à Gaza et son obstruction. humanitaire, mais sans aller jusqu’à appeler à un cessez-le-feu – a suscité des réactions en Israël, en Palestine et dans le monde entier.

Une partie de la presse israélienne a présenté la décision de ne pas ordonner un cessez-le-feu immédiat comme un «gagner” et le “le meilleur qu’Israël puisse espérer.» D’autres l’ont interprété comme un «Coup d’avertissement» qui pourrait isoler davantage le gouvernement israélien et son plus proche allié, les États-Unis, sur la scène internationale.

Alors qu’Israël avait juré avant le jugement qu’il ne se conformerait pas aux appels de la CIJ demandant la fin de l’assaut incessant contre Gaza, les analystes israéliens estiment que Tel Aviv ne rejettera pas ouvertement les ordonnances provisoires émises par la Cour – comme le Le gouvernement israélien continue d’affirmer, malgré de nombreuses preuves du contraire sur le terrain, qu’il fait déjà tout son possible pour protéger les civils palestiniens.

La CIJ a notamment ordonné à Israël de prévenir et de punir les responsables incitant au génocide. L’Afrique du Sud, qui a présenté l’affaire devant la CIJ, avait cité dans ses plaidoiries des déclarations de membres de haut rang du gouvernement israélien, dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu, comme preuve d’une intention génocidaire contre les Palestiniens.

Le temps d’Israël a rapporté vendredi que Netanyahu avait demandé aux membres de son cabinet de s’abstenir de répondre à la décision de la CIJ, en vain. Le colon d’extrême droite et ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, dont les propres propos ont été cités par le tribunal comme preuve de l’intention génocidaire, a accusé la CIJ de « ne pas rechercher[ing] justice, mais plutôt la persécution du peuple juif.

Netanyahu lui-même a exprimé sa colère face au fait que le tribunal n’ait pas rejeté l’affaire dans son intégralité. “La volonté du tribunal d’en discuter est une marque de honte qui ne sera pas effacée avant des générations”, a-t-il déclaré. dit vendredi.

En Palestine, la décision de vendredi a reçu un accueil mitigé pour des raisons totalement différentes.

Izzat al-Rishq, membre du bureau politique du Hamas, a salué cette décision comme « une étape importante vers la justice pour notre peuple ». Pendant ce temps, le Premier ministre de l’Autorité palestinienne Mohammed Shtayyeh a déclaré que cette décision marquait « la fin de l’ère d’impunité d’Israël ». L’AP Ministère étranger a déclaré entre-temps qu’un cessez-le-feu immédiat était le seul moyen de garantir le respect par Israël des ordonnances du tribunal.

L’Afrique du Sud, qui a été saluée pour avoir porté l’affaire devant la Cour, a félicité la CIJ.

« L’Afrique du Sud devait faire tout son possible pour protéger des centaines de milliers de Palestiniens et ne pas rester les bras croisés. Elle doit faire tout son possible pour protéger des centaines de milliers de Palestiniens », a déclaré la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Naledi Pandor. dit vendredi. « Israël ne peut pas poursuivre ses crimes contre les civils palestiniens sans conséquences. »

Des dizaines de pays le monde entier a également exprimé son soutien à la décision, avec le Union européenne affirmant qu’il espérait sa « mise en œuvre complète, immédiate et efficace ».

Les alliés les plus fidèles d’Israël ont cependant continué à maintenir que le procès était sans fondement.

“Rien n’indique que nous ayons vu qui valide une affirmation d’une intention ou d’une action génocidaire de la part des forces de défense israéliennes”, a déclaré John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis. a déclaré aux journalistes vendrediajoutant qu’il maintenait ses déclarations précédentes selon lesquelles l’affaire de la CIJ était « sans fondement, contre-productive et totalement dénuée de tout fondement factuel ».

Au Royaume-Uni, un porte-parole du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a déclaré Al Jazeera samedi : « Notre point de vue est que les actions d’Israël à Gaza ne peuvent pas être décrites comme un génocide, c’est pourquoi nous avons pensé que la décision de l’Afrique du Sud de porter plainte était erronée et provocatrice. »

Ces déclarations sonnent probablement creux pour les Palestiniens de Gaza, dont beaucoup espéraient que la CIJ appellerait à un cessez-le-feu immédiat qui pourrait mettre un terme à la dévastation et à la misère auxquelles ils sont confrontés depuis 113 jours.

« Nous n’avons personne pour nous soutenir. Personne ne peut arrêter Israël, pas de décisions de justice ni de résolutions de l’ONU. Tant que les États-Unis soutiendront Israël, nous continuerons à souffrir », a déclaré Hassan Khalil, qui a été déplacé cinq fois en trois mois. Al Jazeera.

Pour les groupes et défenseurs des droits palestiniens, il incombe désormais à la communauté internationale de respecter la décision et la Convention de Genève et de mettre fin au massacre des Palestiniens.

“Cette décision revêt une immense importance, car elle constitue une étape cruciale dans l’effort collectif visant à tenir Israël pour responsable des crimes odieux commis contre le peuple palestinien”, a déclaré Issam Younis, directeur général du Centre Al-Mezan pour les droits de l’homme. dit. « La responsabilité de mettre fin au génocide en cours à Gaza incombe désormais à la communauté internationale, qui doit remplir ses obligations juridiques et prendre des mesures décisives pour protéger les Palestiniens des actes génocidaires perpétrés par Israël. Mettre fin à la campagne militaire génocidaire israélienne en cours à Gaza devrait être la priorité. »

Les souffrances de Gaza ne s’arrêtent pas

Comme prévu, les événements de La Haye n’ont pas ralenti la machine de guerre israélienne dans la bande de Gaza.

Des combats entre groupes armés palestiniens et forces terrestres israéliennes ont été signalés au cours des dernières 24 heures à al-Bureij, Khan Younis, al-Maghazi, Shuja’iyya, al-Masdar, Beit Lahia et à l’est de Rafah.

Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté samedi que les forces israéliennes avaient tué au moins 174 Palestiniens et blessé 310 autres en l’espace de 24 heures – portant le bilan global estimé, qui n’inclut pas les milliers de personnes toujours coincées sous les décombres, à 26 257 tués. et 64 797 blessés.

Agence de presse WAFA a signalé des frappes israéliennes meurtrières sur les tentes et maisons où les personnes déplacées se sont abritées dans la ville horriblement peuplée de Rafah, ainsi qu’à Khan Younis, Deir al-Balah et Ville de Gaza. Entre-temps, la Société du Croissant-Rouge palestinien a rapporté que Hôpital Al-Amal Khan Younis restait assiégée par les forces israéliennes, qui abattu et tué un jeune homme qui s’était réfugié samedi dans la cour de l’hôpital.

Observateur Euro-Med des Droits de l’Homme a rapporté vendredi le meurtre de deux frères par des tireurs d’élite israéliens plus tôt cette semaine alors qu’ils tentaient d’évacuer l’hôpital Al-Amal – le dernier des nombreux cas présumés de meurtres délibérés et aveugles de civils palestiniens par les forces israéliennes à Gaza.

Nahed Barbakh, quatorze ans, qui, selon des témoins oculaires, tenait un drapeau blanc, a été abattu à trois reprises par des tireurs isolés israéliens. Son frère Ramez, 20 ans, a également reçu une balle dans la tête alors qu’il tentait de sauver le garçon.

Vendredi, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a dénoncé le déplacement massif et incessant par Israël d’environ 85 pour cent de la population de Gaza vers des parcelles de terre toujours plus petites, tout en continuant à les bombarder partout où ils vont.

« Je suis très préoccupé par le fait que ces ordres d’évacuation chaotiques et massifs ne parviennent pas à garantir la sécurité des civils palestiniens, les plaçant au contraire dans des situations de plus en plus vulnérables et dangereuses », Ajith Sunghay, directeur du HCDH pour les territoires palestiniens occupés. “Un tel échec viole les obligations d’Israël en vertu du droit international.”

Un rapport de Solutions de vérité sur le terrainqui a interrogé de nombreux Palestiniens déplacés à l’intérieur du pays ces derniers mois, a déclaré que « très peu de personnes » à Gaza ont pu accéder à l’aide humanitaire formelle dans un contexte de ruptures de communication et de difficultés d’accès, laissant nombre d’entre elles ne compter que les unes sur les autres.

« Les gens partagent leurs ressources entre eux. Leur principale source de soutien sont les membres de leur famille. Les gens ont également donné et reçu de la nourriture, de l’eau, un abri, de l’électricité et des soins de santé indépendamment du système d’aide. Ils ont pris soin des autres…