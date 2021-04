L’été dernier, un Tyson Fury étourdi et torse nu a annoncé dans une vidéo Instagram que son conseiller, le prétendu gangster irlandais Daniel Kinahan, avait aidé à conclure un accord pour deux confrontations gigantesques entre les deux Britanniques en lutte – avant que plusieurs bosses promotionnelles et de diffusion sur la route ne menacent de saboter le combat.

Il y a environ un mois, le promoteur de Joshua, Eddie Hearn, a de nouveau suscité l’espoir que le combat puisse être organisé lorsqu’il a annoncé que Joshua et Fury avaient signé des contrats avant un combat de juillet – mais ce qui n’a pas été aussi fort exprimé par le chef de Matchroom Boxing, c’est que les contrats auraient une date d’expiration, qui, selon Fury, approche à grands pas.

Fury s’est de nouveau rendu sur les réseaux sociaux vendredi pour sonner l’alarme avant l’éventuel effondrement d’un superfight, écrivant qu’il y en a « un jour à gauche« pour que les conditions soient convenues en ce qui concerne le contrat le plus récent entre les deux boxeurs.

On pense que le hold-up est en grande partie dû à un emplacement pour le combat qui n’a pas encore été convenu, malgré l’intérêt signalé au Moyen-Orient.

Et, la boxe étant la boxe, il est également supposé qu’il y a plus de quelques rides en ce qui concerne les droits de diffusion et un certain nombre d’autres variables qui entrent dans une équation de cette ampleur.

Mais quelques minutes seulement après que Fury se soit rendu sur Twitter pour exprimer sa frustration, Joshua s’est également mis en ligne pour fournir aux fans un « mise à jour rapide« .

Mise à jour rapide. Moi-même, À 258 mgt & @MatchroomBoxe travaillent très dur pour que le combat ait lieu. Je veux donner à mes fans ce qu’ils veulent et vous savez que je ferai tout ce que je peux pour le faire. En espérant partager des nouvelles positives bientôt. – Anthony Joshua (@anthonyjoshua) 9 avril 2021

Le moment choisi pour le tweet de Joshua était intéressant, étant donné qu’il est venu environ une heure après celui de Fury et a suscité des questions quant à savoir quel côté est le plus responsable des négociations, apparemment en train de s’arrêter.

AJ ne sera pas d’accord. Lui et Hearn perdent tout après le combat – Ben (@ thatbenlad91) 9 avril 2021

Ffs allez … comparez les compétences de boxe d’AJ avec Fury, il ne faut pas un spécialiste des fusées pour déterminer qui est de loin supérieur. La seule chance qu’il a est d’attraper Fury avec un coup chanceux. Mon argent est sur Fury (littéralement £ 2000) sur un point. – David Brent – Équipage de Wernham Hogg (@DavidBrentCrew) 9 avril 2021

Quelque chose ne s’additionne pas ici. Un côté ne le veut clairement pas – James Tarrant (@ jamestarrant83) 9 avril 2021

Si et quand les deux combattants entrent dans un ring, cependant, certains fans disent que Joshua, et son promoteur Eddie Hearn, pourraient rapidement le regretter.

« AJ ne sera pas d’accord. Lui et Hearn perdent tout après le combat, « un fan a suggéré, tandis qu’un autre a écrit que le seul chemin de Joshua vers la victoire est de remporter un »tir chanceux« .

Un autre, cependant, était un peu plus conspirateur.

« Quelque chose ne va pas ici, » ils ont dit. « Un côté ne le veut clairement pas. «