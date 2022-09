Un joueur ukrainien refuse de serrer la main de son rival biélorusse à l’US Open

Marta Kostyuk a refusé le geste après son match avec Victoria Azarenka

La joueuse de tennis ukrainienne Marta Kostyuk a évité la traditionnelle poignée de main d’après-match avec sa rivale biélorusse Victoria Azarenka après sa défaite au deuxième tour de l’US Open, tapant plutôt des raquettes avec son adversaire.

Azarenka, trois fois finaliste à New York et tête de série 26e cette année, a vaincu sa rivale de 20 ans en deux sets, 6-2 6-3, pour passer au troisième tour.

La toile de fond du match de jeudi avait vu Azarenka se retirer d’une apparition prévue lors d’un événement d’aide à l’Ukraine à la veille de l’US Open, après ce qui a été décrit par les organisateurs comme une décision prise à l’égard de la “sensibilités” de joueurs ukrainiens.

Kostyuk avait été parmi ceux qui contestaient la participation prévue d’Azarenka à l’événement.

Parlant de son refus de serrer la main d’Azarenka après sa défaite, Kostyuk a déclaré qu’elle avait informé la Biélorusse au préalable par SMS qu’elle ne ferait pas le geste.

“Je ne pense tout simplement pas que ce soit la bonne chose à faire dans les circonstances dans lesquelles je me trouve en ce moment”, a ajouté Kostyuk, qui est classé numéro 65 au monde.

Kostyuk a défendu ses actions. © Robert Prange / Getty Images





L’Ukrainien a semblé accuser Azarenka, double championne du Grand Chelem, de ne pas en faire assez pour « condamner publiquement la guerre » et ne pas critiquer son gouvernement, dirigé par le président Alexandre Loukachenko, qui est considéré comme aidant la campagne militaire russe en Ukraine.

« Nous avons fait un super match, ne vous méprenez pas. C’est une grande compétitrice, je la respecte en tant qu’athlète mais cela n’a rien à voir avec elle en tant qu’être humain. dit Kostyuk.

Azarenka, 33 ans, a dit qu’elle le ferait “passez” de l’incident après avoir organisé une rencontre de troisième tour avec Petra Martic de Croatie, ajoutant: “Je ne peux forcer personne à me serrer la main, c’est leur décision.”

Azarenka a déclaré qu’elle était disposée à parler à Kostyuk de la situation, après avoir contacté d’autres joueurs ukrainiens lors de la tournée, et qu’elle l’avait déjà fait. “beaucoup” pour aider les personnes dans le besoin dans les coulisses.

“Si Marta veut me parler, comme elle m’a envoyé un texto hier, j’ai répondu. Je suis ouvert à tout moment pour écouter, essayer de comprendre, sympathiser », a ajouté le vétéran né à Minsk, qui est membre du Conseil des joueurs de la WTA.

“Je crois que l’empathie dans un moment comme celui-ci est vraiment importante, ce qui a, encore une fois, été mon message clair au début.”

Les joueurs russes et biélorusses ont été autorisés à jouer à New York sous statut neutre – comme c’est le cas sur les circuits ATP et WTA – après avoir été interdits de compétition lors du précédent Grand Chelem de la saison à Wimbledon.

Kostyuk, né à Kiev, était un fervent partisan de la décision de Wimbledon et s’est joint à la compatriote Elina Svitolina pour exiger que les joueurs russes et biélorusses dénoncent leurs gouvernements respectifs s’ils voulaient être autorisés à concourir en tournée.