Un joueur senior de Chelsea “destiné à quitter le club” cet été

Un aperçu des sorties à Chelsea cet été a été fourni mardi.

Todd Boehly a déjà sanctionné deux signatures estivales majeures pour les Blues. Chelsea a signé Raheem Sterling de ses rivaux de Premier League, Manchester City.

Cela a été suivi par les Londoniens de l’ouest qui ont conclu un accord avec Napoli pour la star de Serie A, Kalidou Koulibaly.

Chelsea ne semble pas non plus en avoir fini là-bas, avec un autre défenseur central ou deux potentiellement en route pour Stamford Bridge avant que la fenêtre ne se ferme le mois prochain.

On pense que Presnel Kimpembe et Jules Kounde sont intéressants cet été, ainsi qu’une autre option large.

Sur le front des sorties, Chelsea a prêté Romelu Lukaku à l’Inter Milan.

Ils ont également vu Antonio Rudiger et Andreas Christensen partir gratuitement, tandis que l’avenir de Cesar Azpilicueta est également en suspens.

Cependant, il semble qu’au moins un autre nom soit certain de se diriger vers la porte de sortie de Stamford Bridge cet été.

Cet homme, selon Fabrizio Romano, est Hakim Ziyech. Lors de la discussion sur les départs estivaux de Chelsea, l’Italien avait ceci à dire :

“Pour l’instant, cependant, la situation avec Werner et Christian Pulisic est devenue calme, mais des surprises ne peuvent pas être exclues en août”, a déclaré Romano.

“Celui que je compte quitter est Hakim Ziyech. L’AC Milan le veut mais pour le moment, ils se concentrent sur Charles de Ketelaere comme cible prioritaire, et ils comprendront alors les conditions de l’accord avec Ziyech.

« Avec Werner et Pulisic, la décision reviendra à Thomas Tuchel ; en tout cas, Ziyech est destiné à quitter le club.

