Un joueur que les meilleurs clubs européens devraient signer

La fenêtre de transfert d’été est revenue à la normale cette année (quelle que soit la normale), bien qu’étant donné la pandémie de COVID-19 en cours, la crise financière mondiale et l’Euro 2020 repoussés, les clubs trouvent toujours les choses difficiles.

Les transferts gratuits de grands noms comme Sergio Aguero, Georginio Wijnaldum et David Alaba ont été un moyen pour les clubs de régler leurs affaires, tandis que le RB Leipzig a été occupé avec les défenseurs Dayot Upamecano (42,5 millions d’euros) et Ibrahima Konate (41,5 millions d’euros) partant respectivement pour le Bayern Munich et Liverpool. Mais avec la fermeture de la fenêtre le 31 août pour toutes les meilleures ligues européennes, il reste beaucoup de temps pour que d’autres transactions soient conclues.

Alors, quel joueur les meilleures équipes devraient-elles chercher à débarquer cet été ?

ARSENAL: Yves Bissouma, CM

Club : Brighton

Valeur : 40 M€

Bien qu’Arsenal ait pas mal de domaines à aborder, l’arrivée d’un milieu de terrain central dynamique avec un jeu de pressing intense et des capacités de port de balle semble une évidence. Avec Granit Xhaka prévu pour Rome, et Dani Ceballos et Martin Odegaard retournant au Real Madrid après l’expiration de leurs prêts, le milieu de terrain d’Arsenal n’est pas seulement court en qualité mais aussi en quantité. Capturer un joueur rival de Premier League qui en vaut la peine est une tâche difficile sur ce marché et Brighton tiendra le coup pour une somme importante, mais les capacités de l’international malien le valent d’être poursuivi. Des sources ont déclaré à ESPN que les Gunners avaient déjà tenté de recruter le défenseur de Brighton Ben White.

BARCELONE: Aymeric Laporte, CB

Club : Manchester City

Valeur : 45 M€

City est clairement plus qu’heureux de conserver un excellent défenseur central comme option de troisième choix derrière Ruben Dias et John Stones, mais la rotation à elle seule ne satisfait probablement pas le joueur. Le défenseur espagnol n’a commencé que 14 matchs de Premier League la saison dernière (bien qu’il soit en forme pour la plupart), il n’a pas beaucoup figuré dans les derniers tours de la course de City à la finale de la Ligue des champions. À 27 ans, faire partie d’une partie n’est pas une situation idéale et, avec le Barcelone en difficulté financière reconstruisant son équipe avec des transferts gratuits (y compris Aguero et Eric Garcia de City), un accord de prêt pour Laporte pourrait finalement profiter aux deux parties.

BAYERN MUNICH: Eduardo Camavinga, CM

Club : Rennes

Valeur : 60 M€

L’un des clubs les mieux gérés financièrement d’Europe, même le Bayern ressent le pincement de la pandémie et les bruits qui sortent de l’Allianz Arena sont qu’il n’y aura plus de gros transferts après l’arrivée d’Upamecano. Cependant, avec le contrat de Camavinga expirant l’été prochain, battre la concurrence à sa signature serait une déclaration spectaculaire et le Bayern pourrait avoir les fonds pour y arriver s’ils passent à Corentin Tolisso et Kingsley Coman. Bien que l’élégant milieu de terrain de 18 ans n’ait pas réussi à reproduire les sommets de sa saison décisive lors de la dernière campagne rennaise, Camavinga sera un jour de classe mondiale.

BORUSSIA DORTMUND: Donyell Malen, FW

Club : PSV Eindhoven

Valeur : 30 M€

Jadon Sancho étant susceptible de déménager à Manchester United, Dortmund aura déjà commencé à travailler pour trouver un remplaçant. Avec sa vitesse incroyable, ses dribbles et sa vision, Sancho est un acte difficile à suivre, et Malen n’est pas une copie conforme. Alors que Sancho est essentiellement un meneur de jeu itinérant et agile jouant à partir de positions larges, Malen est plus un attaquant large – moins efficace dans ses tâches urgentes, mais potentiellement une menace de but encore plus grande (ainsi qu’être capable d’aider, comme vu pour les Pays-Bas à l’Euro 2020).

CHELSEA: Dusan Vlahovic

Club : Fiorentina

Valeur : 60 M€

Chelsea semble être à la recherche d’un attaquant de haut niveau pour défier Timo Werner (avec Tammy Abraham et Olivier Giroud apparemment prêts à bouger). Alors que les Bleus n’ont peut-être pas encore abandonné la poursuite de 180 millions d’euros pour la star de Dortmund Erling Haaland, Vlahovic – qui a marqué 21 buts en Serie A la saison dernière et a semblé s’améliorer de semaine en semaine en 2021 – est un automne très crédible. possibilité de retour. Chelsea est bien connecté avec la Fiorentina ainsi qu’avec l’agent du joueur, donc un accord pour l’international serbe de 6 pieds 3 pouces et gaucher peut être conclu sans entrer dans une bataille avec d’autres clubs.

INTER MILAN: Sergi Roberto

Club : Barcelone

Valeur 12 M€

En raison de leur situation financière désastreuse, l’Inter devra adopter une approche créative pour les transactions de transfert de cet été. Le départ imminent d’Achraf Hakimi met en évidence le besoin d’un arrière droit/ailier fiable, ce qui signifie que Roberto, 29 ans, avec seulement un an de contrat à Barcelone, pourrait valoir la peine d’être envisagé. Bien qu’aucun accord de transfert dans le football moderne ne soit jamais facile, Barcelone, qui opère à peu près sous les mêmes contraintes que l’Inter, pourrait accueillir une offre.

JUVENTUS: Manuel Locatelli, CM

Club : Sassuolo

Valeur : 40 M€

Locatelli est sur la liste restreinte de la Juventus depuis des mois, donc ses affichages à la une à l’Euro 2020 pourraient ne pas jouer à leur avantage. Le solide milieu de terrain central a maintenant suscité l’intérêt de la Premier League, mais il serait surprenant que la Juve ne finisse pas par faire atterrir le joueur de 23 ans, bien que pour un prix plus élevé. Compte tenu des défis financiers pour les clubs de Serie A, la Juve pourrait essayer d’inclure un joueur comme Radu Dragusin dans l’accord, alors que cela pourrait être la fin de leurs dépenses cet été s’ils peuvent le décrocher.

Youri Tielemans est l’un des meilleurs milieux de terrain. Getty

LIVERPOOL: Youri Tielemans, CM

Club : Leicester City

Valeur : 60 M€

Liverpool a déjà dépensé 41,5 millions d’euros pour recruter un défenseur, Konate de Leipzig, mais il y a un vide à combler au milieu de terrain après avoir perdu Wijnaldum contre le PSG, et Tielemans de Leicester est l’un des joueurs centraux les plus créatifs, intelligents et incisifs de la Premier League. . L’international belge a un contrat jusqu’en 2023 mais serait sûrement tenté par la perspective de jouer en Ligue des champions ou de se battre régulièrement pour le titre. Avec tout le respect que je dois à Leicester pour ce qu’ils ont accompli ces dernières années, ce n’est qu’une question de temps avant qu’un plus grand club ne fasse un pas pour le joueur de 24 ans.

MANCHESTER UNI: Jadon Sancho, FW

Club : Borussia Dortmund

Valeur : 95 M€

Après plus d’un an de spéculations intenses, Sancho semble enfin prêt à déménager à Old Trafford si les deux clubs peuvent combler un écart de 20 millions d’euros dans les frais de transfert. Des sources ont déclaré à ESPN que les négociations étaient en cours alors que United cherchait à ajouter plus de netteté et de qualité à son attaque. En conséquence, Mason Greenwood – qui occupe principalement le poste de droite que Sancho préfère – devrait avoir plus d’opportunités en tant qu’attaquant central. Bien qu’il ait été sous-utilisé pour l’Angleterre à l’Euro 2020, Sancho est l’un des meilleurs jeunes attaquants du monde et constituera une amélioration significative pour United.

MANCHESTER CITY: Harry Kane, ST

Club : Tottenham

Valeur : 120 M€

Si Manchester City n’avait pas déjà besoin d’un avant-centre de grande qualité cet été, ils le sont certainement après le départ d’Aguero. Comme le reste des clubs d’élite européens, City surveille de près Haaland, mais Guardiola semble préférer le jeu complet de Kane. Le joueur de 27 ans veut quitter Tottenham, et des sources ont déclaré à ESPN que City était prête à payer 100 millions de livres sterling, plus les joueurs, pour le débarquer. Il est difficile de refuser l’opportunité de recruter l’avant-centre le plus éprouvé de la Premier League.

PSG: Achraf Hakimi, RB

Club : Inter Milan

Valeur : 70 M€

La deuxième place n’est jamais assez bonne au PSG, donc les géants français, toujours en train de panser leurs blessures après une saison décevante en perdant le titre de Ligue 1 contre Lille, devraient riposter sur le marché des transferts. Les positions d’arrière latéral sont depuis longtemps un sujet de préoccupation pour le PSG et, bien qu’elles aient de nombreuses options, peu sont convaincantes. Hakimi est sans doute l’un des meilleurs arrières droit au monde et, avec l’Inter ayant besoin de lever des fonds au milieu d’une crise financière, si le PSG peut débarquer l’international marocain sous le nez de Chelsea, alors ils seront ravis.

REAL MADRID: Nuno Mendes, LB

Club : Sporting CP

Valeur : 40 M€

Le Real Madrid vit dans l’espoir de signer un Galactico-type de joueur pour s’associer à Karim Benzema à l’avant – avec un transfert possible de plus de 150 millions d’euros pour Kylian Mbappe ou Haaland du PSG – mais offrir à Ferland Mendy plus de concurrence à l’arrière gauche est un autre problème immédiat à résoudre, surtout si Marcelo part. Le nouvel arrivant David Alaba est requis à l’arrière central, avec le départ de Sergio Ramos et éventuellement de Raphael Varane, et d’un groupe émergent de jeunes arrières latéraux passionnants en Europe, Mendes du Sporting est largement considéré comme ayant le plus de potentiel. L’international portugais de 19 ans est excellent pour l’avenir et continue de développer son jeu défensif. Il n’a peut-être pas le pouvoir marketing de Mbappe ou de Haaland, mais avec des finances serrées au Bernabeu, il ferait un excellent ajout pour la prochaine décennie.

TOTTENHAM: Sven Botman, CB

Club : Lille

Valeur : 30 M€

Alors que l’objectif principal à Tottenham tourne autour de la nomination d’un nouvel entraîneur-chef, le nouveau directeur général du football, Fabio Paratici, est un opérateur expérimenté dans le domaine et habitué à jongler avec plusieurs balles à la fois. Les Spurs sont étroitement liés au défenseur lillois Botman depuis un certain temps, car l’équipe manque clairement d’un défenseur central du pied gauche qui est en sécurité. Même avec l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des transferts, il est surprenant que le joueur de 21 ans n’ait pas déjà été signé par un club de Premier League.