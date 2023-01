Un joueur que les Giants peuvent échanger pour chaque équipe de la National League East

Les besoins restants des Giants sont simples: ils pourraient utiliser un receveur de secours, un joueur de champ intérieur gaucher, des releveurs plus fiables s’ils peuvent les trouver, une mise à niveau défensive dans le champ central et une superstar magique qui peut vendre des billets, créer une énergie électrique dans toute la région et ramener l’équipe aux World Series. N’oubliez pas ce receveur de sauvegarde, cependant.

Peuvent-ils trouver l’un de ces acteurs sur le marché du commerce ? Nous avons examiné AL West, AL Central et AL East pour voir s’il y a des objectifs commerciaux de chaque équipe qui ont du sens. Nous ferons la même chose avec la Ligue nationale maintenant, en commençant par l’Est.

Pourquoi les Braves l’abandonneraient

On n’échange pas Sean Murphy pour l’utiliser occasionnellement. Murphy est peut-être le meilleur receveur défensif du jeu, et il n’a peut-être pas non plus atteint son plafond offensif. C’est un receveur clair de tous les jours, quelqu’un qui ne devrait s’asseoir que tous les cinq jours environ.

Ce qui signifie que les Braves gaspilleront une partie de la valeur de Travis d’Arnaud. Ils peuvent l’utiliser en DH, et il peut prendre 20 à 40% des départs derrière la plaque, donc ce n’est pas comme s’il serait un homme oublié, mais ils devraient au moins écouter les offres pour lui.

Cela semble irréaliste jusqu’à ce que vous réalisiez que les Braves sont juuuuuuuust au-dessus du seuil de la taxe de luxe après avoir signé Murphy pour une prolongation, et l’échange d’Arnaud leur donnerait également suffisamment de marge de manœuvre pour être créatifs à la date limite des échanges. Le joueur de 34 ans doit 8 millions de dollars cette saison, avec une option d’équipe de 8 millions de dollars. Les Braves sont une équipe gagnante maintenant, bien sûr, mais il est également clair que d’Arnaud n’est pas un joueur à long terme.

Pourquoi les Giants voudraient de lui

Les Giants auraient probablement dû échanger contre Murphy la dernière intersaison. Ils auraient probablement dû échanger contre lui cette intersaison. Ils auraient probablement dû, à tout le moins, se faufiler dans l’accord à trois qui l’a envoyé aux Braves et se faufiler par la porte arrière avec un autre receveur All-Star, comme l’ont fait les Brewers.

Mais il ne sert à rien de passer au crible les charbons des poêles chauds d’autrefois, et il pourrait encore y avoir une chance de faire en sorte qu’un receveur All-Star s’associe à Joey Bart, quelqu’un qui a prospéré avec un accord de partage d’emploi auparavant. D’Arnaud est un frappeur en carrière de 0,252/0,312/0,428, mais il était encore meilleur la saison dernière (0,268/0,319/0,472, avec 18 circuits) et son cadrage est excellent. Il est également le frère de la légende des Giants Chase d’Arnaud, qui est à égalité pour la MPM la plus basse de l’histoire de la franchise (0,00).

Cela ne remplacerait pas Joey Bart, mais cela donnerait au moins aux Giants plus d’options qu’un arrangement de capture typique. Bart pourrait commencer contre des équipes avec de bons jeux de course, et d’Arnaud pourrait être une bonne option DH contre les lanceurs gauchers.

Pourquoi ça n’arrivera pas

Vous savez quoi de mieux qu’un bon receveur ? Deux bons receveurs. Ce n’est pas comme avoir deux DH qui frappent du même côté ; chaque équipe aimerait un problème comme celui des Braves. Et si les Braves ne se soucient pas de la taxe de luxe, je ne sais pas ce que les Géants auraient à leur offrir qu’ils n’ont pas déjà. Ils rouleront simplement dans leurs richesses comme un beagle en puanteur, avec plus de joueurs talentueux sur leur banc que la plupart des équipes n’en ont dans leur alignement.

Pourquoi les Mets l’abandonneraient

Parce qu’ils ont déjà leur joueur de troisième but du futur. Ce serait Carlos Correa, qui a signé un contrat de 12 ans avec les Mets. Eh bien, l’organisation n’a pas officiellement n’a pas encore annoncé cet accord, mais je suis sûr que ce n’est qu’un blocage administratif. Juste quelques i à pointer et quelques t à traverser. Je suis sûr que ça va.

Supposons simplement que Correa signe finalement avec les Mets et qu’il n’a pas signé avec les Dodgers depuis un an, 52 millions de dollars au moment de la publication. Les Mets ne voudront peut-être plus le payer pendant une douzaine d’années, mais si un accord est conclu, ils s’engageront toujours envers lui pendant longtemps. Les Mets devraient trouver une autre place pour Baty, et il faudrait une blessure pour ouvrir cette place.

Peut-être qu’il y a un moyen d’améliorer leur équipe en ce moment. Et peut-être devraient-ils s’inquiéter du fait que leurs deux principaux hommes de configuration droitiers (Adam Ottavino et David Robertson) ont tous les deux 37 ans et que les séries éliminatoires sont un jeu de jeune homme.

Oui, je suis de retour sur mes bêtises à la Camilo Doval, mais je vous promets que celle-ci a du sens !

Pourquoi les Giants voudraient de lui

Jeune. Projetable. Généalogique. Baty était l’un des meilleurs espoirs du baseball au début de la saison 2022, puis il a illuminé la Ligue de l’Est Double-A sur le chemin de ses débuts dans les ligues majeures. C’est exactement le genre de joueur que les Giants n’ont pas été en mesure de développer par eux-mêmes jusqu’à présent, et il serait là pour la vague de perspectives qui viendra si les Giants comprennent cette partie.

Vous préférez avoir quelqu’un comme ça plutôt qu’un vieux plus ennuyeux qui lance 103 MPH, n’est-ce pas ?

[ducks tomato]

Réfléchir! Baty devrait être vraiment bon, et ce serait sublimement drôle pour lui de devenir une star pour les Giants, qui ne se seraient retrouvés avec lui que parce que les Mets auraient Correa. Sublimement drôle !

Pourquoi ça n’arrivera pas

Ouais, les Mets n’échangent pas Baty, surtout si la cheville de Correa brille dans le noir et fait des bruits de grincement étranges quand la lune est pleine. Ils vont avoir besoin d’un plan de secours, et s’ils doivent déplacer Baty vers le champ extérieur ou une autre position sur le terrain s’il continue à ratisser, ce sera un problème agréable à avoir.

Si les Mets l’échangeaient, cependant, ce serait pour un jeune releveur dominant qui lance à trois chiffres et est sous le contrôle de l’équipe depuis plusieurs années. Mais où trouveraient-ils un joueur comme ça ?



Une équipe ne peut pas vraiment avoir assez de T. Rogers sur sa liste, n’est-ce pas ? (Dale Zanine / États-Unis aujourd’hui)

Pourquoi les Marlins l’abandonneraient

Cela se vendrait bas, mais les Marlins ont un surplus de partants et ils cherchent à négocier à partir de cette profondeur. Les Marlins auraient dû être meilleurs qu’ils ne l’étaient l’an dernier, en particulier avec le vainqueur unanime de Cy Young Sandy Alcantara, et s’ils peuvent balancer quelques métiers créatifs, ils seront plus forts que vous ne le pensez.

Rogers était un All-Star en 2021 et la deuxième place pour la recrue de l’année, mais il était absolument épouvantable l’année dernière, coûtant à Grant Brisbee un champion de baseball fantastique… Je veux dire, affichant une ERA de 5,47 et aux prises avec des blessures tout au long. Son retour de l’IL fin août était cependant prometteur, et les Marlins espèrent que quelqu’un croira en cette version de Rogers et paiera une prime pour sa jeunesse, son potentiel et son contrôle d’équipe.

Pourquoi les Giants voudraient de lui

Il est jeune et talentueux, et peut-être que les Giants pourraient l’aider à retrouver sa forme, bla bla bla. Les Giants n’ont pas besoin d’un autre partant pour le moment. Ce serait formidable d’avoir le potentiel de Rogers dans l’organisation, mais le risque ne vaudrait pas le prix que les Marlins demandent sûrement.

Il est le choix parce que ce serait amusant. Tyler Rogers, Taylor Rogers et Trevor Rogers. Quelque part dans la Bay Area, Duane Kuiper vient de se réveiller en sueur. C’est le cauchemar d’un diffuseur, mais ce serait amusant pour nous.

Ne rejetez pas non plus ce raisonnement. Rédaction d’un espoir de champ extérieur nommé Mike Stanton avec le choix de repêchage que les Giants ont obtenu pour avoir perdu le releveur Mike Stanton aurait été amusant. Cela aurait également donné aux Giants un cogneur de 6 pieds 6 pouces qui changerait son nom en Giancarlo plus tard. Mais les Giants ont repêché Charlie Culberson avec ce choix, ce qui n’est pas du tout amusant.

Les Giants signant Zack Wheeler après l’avoir échangé contre Carlos Beltrán auraient été amusants. Cela aurait également donné aux Giants un sacré partant pour le match 3 contre les Dodgers dans la NLDS 2021, et cela aurait probablement poussé les Giants dans les séries éliminatoires la saison dernière, d’autant plus qu’il ne serait pas sur les Phillies.

Les Twins auraient dû choisir Tyler Rogers lors du repêchage de la règle 5 pour s’associer à son frère et obtenir des jumeaux littéraux sur les Twins. Cela aurait été amusant. S’ils avaient fait cela, peut-être que Rogers aurait été à la place de Sergio Romo dans le premier match des séries éliminatoires de 2020, et il n’y aurait pas eu d’effondrement à la neuvième manche.

Vous pouvez garder vos “statistiques” et “éclaireurs” fantaisistes. Je construis mes équipes sur la base de l’amusement et de la perplexité. Tous les divertissements.

Avons-nous mentionné que Rogers est le cousin de Cody Ross, un ancien don des Marlins qui a fini par être un héros des séries éliminatoires ? Amusant aussi !

Pourquoi ça n’arrivera pas

Ces “statistiques” et “éclaireurs” fantaisistes. Quand le baseball sera-t-il prêt pour des idées comme la mienne ? Lorsque?

Phillies de Philadelphie – Scott Kingery (et 8 millions de dollars)

Pourquoi les Phillies l’abandonneraient

Euh, prenez-le. Voici. Il y a des instructions d’entretien au dos du papier qu’ils vous remettent. Ne le mouillez pas. Ne le nourrissez pas après minuit. Les trucs réguliers.

Pour récapituler, Kingery était une perspective chaude entrant dans la saison 2018. Il a ratissé en Double A et a tenu bon en Triple A, tout en jouant partout dans le champ intérieur et extérieur. Il a tellement impressionné les Phillies qu’ils lui ont donné un contrat de 24 millions de dollars sur six ans avant ses débuts en ligue majeure. C’était une opération sans risque à l’époque. Ou alors il semblait.

Flash forward jusqu’à nos jours, et Kingery a été une sérieuse déception, atteignant .229/.280/.387 pour sa carrière. Il aura 29 ans la saison prochaine et il doit 8,25 millions de dollars avec un rachat de 1 million de dollars. Les Phillies l’ont carrément éliminé de leur liste de 40 joueurs à plusieurs reprises, mais il continue de retrouver son chemin sur la liste. Si une autre équipe est prête à payer cet argent de rachat, cela pourrait être une rupture nette pour les Phillies.

Pourquoi les Giants voudraient de lui

Kingery est le candidat ultime au changement de décor, et les Giants seraient bien placés pour débloquer tout ce qui manquait à son jeu. Il lui reste des options et sa défense est restée solide tout au long de ses luttes offensives. Il ne sera jamais une star, et il ne sera probablement jamais un habitué, mais considérez-le comme un tir sur le demi-terrain lors de la promotion à la mi-temps d’un match de la NBA. Vous allez probablement manquer, mais peut-être que vous gagnerez la voiture.

Et si vous ne gagnez pas la voiture, considérez Kingery comme les coupons pour un hot-dog gratuit que vous obtenez comme prix de consolation. Il tiendrait partout sur le tableau des profondeurs lorsque les blessures inévitables commenceraient à s’accumuler, et il y a au moins une chance qu’il soit meilleur que n’importe quelle alternative que les Giants trouveraient autrement. Considérez qu’il était plutôt bon en 2019, avec 2,5 WAR et 19 circuits. Nous sommes tous d’accord sur le fait que 2020 ne compte pour rien et que son année 2021 a été anéantie par les blessures. Peut-être qu’il reste une partie de ce 2019 en lui.

Pourquoi ça n’arrivera pas

Kingery n’est peut-être pas très bon au baseball. Au moins, il pourrait ne pas être assez bon pour être un ligueur majeur. Il a frappé seulement .230/.348/.371 en Triple A la saison dernière, avec seulement sept circuits, et ses statistiques de balle frappée ont été effrayantes. Il ne frappe tout simplement pas la balle fort, ce qui est plus que de mauvais augure en ce qui concerne ses perspectives d’avenir.

Le manager Gabe Kapler le connaît bien, et peut-être qu’il se portera garant pour lui, mais même un million de dollars pour un longshot comme celui-ci est exagéré.

Pourquoi les Nationals l’abandonneraient

Un autre candidat au changement de décor, Robles a été avec les Nationals pendant une partie des six dernières saisons, faisant ses débuts à 20 ans en 2017. Depuis sa saison recrue, cependant, il a été un frappeur pourri, avec un OPS inférieur à 0,600. Il est dans ses années d’arbitrage maintenant, et les Nationals pourraient ne pas gagner le NL East. Ils pourraient aussi bien voir s’il y a une perspective de niveau inférieur à débaucher dans une autre équipe.

Pourquoi les Giants voudraient de lui

L’OPS de Robles la saison dernière était de 0,584. Sa GUERRE était de 1,8.

Cela vous donne-t-il une idée du type de joueur qu’est Robles ? Il peut jouer le diable hors du champ central. Il peut si bien chasser les balles dans le champ extérieur qu’il peut avoir un OBP de 0,273 et être toujours un net positif pour son équipe. Il peut lancer. Il peut courir. Autant d’outils.

Les Giants peuvent utiliser un joueur de centre plus-plus. Avec le recul, ils auraient probablement dû garder Mauricio Dubón, mais voici leur chance de faire les choses correctement. Robles serait enterré profondément sur le banc, mais c’est une caractéristique, pas un bug. Faites-le entrer dans les dernières manches lorsque la poussière qui frappe est dissipée et laissez-le errer au centre pendant que Doval tente un arrêt. Cela pousserait Mike Yastrzemski et / ou Austin Slater dans un coin, et cela ferait sortir un voltigeur plus maladroit du match.

Pourquoi ça n’arrivera pas

Robles a été terrible à l’assiette. Alors, tant pis. Mauvais d’une manière que les Giants ne peuvent pas supporter, avec de faibles totaux de marche et des taux de retrait élevés. Mauvais d’une manière sur laquelle il est difficile d’être optimiste, avec certains des contacts les plus faibles du baseball. Il serait un joueur parfait pour les Giants de 2008, mais il serait trop difficile de cacher sa batte dans une équipe qui aura besoin de chaque dernière victoire pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

(Photo du haut de d’Arnaud : David J. Griffin / Icon Sportswire via Getty Images)