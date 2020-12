Et puis je dirais que le sou tombe. Mais ensuite je me retourne et dis que c’est le pire des cas. Au mieux, vous allez jouer en Premier League et tout le monde est content. «

Les conversations éducatives de Swaibu dans les académies avec les futures stars visent à faire en sorte que la génération actuelle de joueurs ne fasse pas les mêmes erreurs que lui. Ce sont des leçons sur la façon dont une série d’erreurs fatidiques s’est terminée il y a cinq ans lorsqu’il a été reconnu coupable de complot en vue de soudoyer des joueurs de la division inférieure d’Angleterre et a été emprisonné avec Delroy Facey, qui a joué comme attaquant de Premier League pour Bolton. .

Alors que Swaibu, 31 ans, a commencé sa carrière à Crystal Palace, il n’a jamais joué dans la première division et a dérivé dans les ligues avant de terminer au quatrième rang professionnel à Lincoln, où il a rencontré Facey.

« Delroy nous avait demandé de venir dans sa chambre d’hôtel et il nous a présenté ces fixateurs de match qui voulaient que nous lancions un match », a déclaré Swaibu dans une interview à l’Associated Press. «Ils ont produit environ 60 000 $, mais à ce moment-là, tout le monde s’est retourné et a dit: ‘Non, nous n’allons pas le faire.’ Mais cela n’a jamais été signalé (aux autorités). «

Cela a mis Swaibu sur une voie qui a conduit à quatre mois de prison après qu’un juge a dénoncé son comportement et celui de Facey comme « comme un cancer » qui aurait pu nuire à l’équité du football. Les enquêteurs ont déclaré qu’ils faisaient partie d’un effort concerté pour construire un réseau d’acteurs corrompus en Grande-Bretagne.

« Ils ont délibérément ciblé les ligues inférieures, estimant que parce qu’ils gagnent moins, les joueurs pourraient être plus susceptibles d’accepter des pots-de-vin », a déclaré Adrian Hansford, responsable de la National Crime Agency.

Swaibu insiste sur le fait qu’aucun jeu n’a jamais été manipulé, mais même offrir de l’argent pour venir à des réunions avec des réparateurs potentiels est une erreur – et il veut que les joueurs en soient conscients.

«Beaucoup de gens ne pouvaient probablement pas comprendre ce que je traversais», a déclaré Swaibu, «que je faisais face à un manque de salaire, de mauvaises relations avec les gestionnaires, que je voyageais à travers le pays et que je ne savais pas quand payer, je ne savais pas comment régler mes factures. Il y a tellement de variables dans lesquelles vous entrez lorsque vous prenez une décision. «

Les correcteurs ciblent les joueurs vulnérables, pas nécessairement pour manipuler le résultat réel, mais à des moments des matchs.

« Ils peuvent savoir que vous avez un problème de jeu ou que vous aimez placer des paris, ils peuvent prendre votre numéro, ils peuvent vous ajouter sur Instagram, ils peuvent vous ajouter sur les réseaux sociaux », a déclaré Swaibu. Avant de vous en rendre compte, vous pensez que vous vous êtes fait un ami, mais cet ami vous salue presque d’une manière qu’il pourrait un jour vous demander: « Avez-vous déjà pensé à obtenir un carton jaune ou rouge ? ‘ »

Les incertitudes financières dans les ligues professionnelles inférieures en raison de la pandémie de coronavirus pourraient encore inciter les joueurs à collecter des fonds.

« Donc, M. Match-fixeur ou M. Corruptor qui est pleinement au courant de toutes les dernières nouvelles et médias, il a presque un pool de personnes qu’il peut manipuler », a déclaré Swaibu. Il ne devrait donc pas se retourner et dire: « Je vais vous donner 10, 20, 30 000 $. Il peut se retourner et dire: «D’accord, si vous venez à cette réunion, je vous donnerai 1 000 livres, mais je ne veux pas que vous fassiez quoi que ce soit. »

«Cela seul est presque une forme de toilettage, car cela vous incite à dire: ‘Eh bien, allez à la réunion. Ce n’est pas vraiment illégal, n’est-ce pas? »

Cela pourrait éventuellement conduire à la fin de la carrière d’un joueur dans le genre d’interdiction à vie que Swaibu a reçue.

«Pendant que j’étais en prison, je parlais à d’autres détenus … cela m’a fait réaliser que c’était un endroit où je ne pourrais plus jamais être», a déclaré Swaibu. Et c’est presque un pire cauchemar si quelqu’un pouvait l’avoir. Alors je savais que si je sortais de prison, tout ce que j’avais fait en allant en prison ou en pouvant aller d’un point A à un point B et être enfermé dans une cellule, je dois sortir maintenant et faire le contraire et comprendre ce que sont les valeurs, ce que sont l’éthique, ce que sont la morale, ce que sont l’intégrité. «

Maintenant, il est accueilli dans les plus grands clubs d’Angleterre pour enseigner des leçons bénéfiques à quelqu’un avec une expérience douloureuse sur où se retrouver pris dans un monde de paris illégaux sur le jeu peut se terminer.

«Au moins maintenant, ils ont notre éducation», dit-il. « Il y a des joueurs de Premier League qui jouent activement aujourd’hui qui ont été approchés par des préparateurs de match, mais ils ont fait ce qu’il fallait, et c’est ce que nous aurions dû faire, ce qui n’aurait pas dû entraîner une peine de prison. »

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports