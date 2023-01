Un joueur et un membre du personnel de Géorgie tués dans des heures de crash après un défilé de célébration

L’accident est survenu quelques heures après le défilé du championnat national de l’Université de Géorgie samedi, où l’équipe a célébré sa déroute de Texas Christian lundi soir qui a remporté le deuxième titre consécutif du programme. Pendant le défilé, les membres de l’équipe ont roulé à l’arrière de cabriolets et de camionnettes tout en saluant les fans en liesse et en signant des autographes.

Willock, un joueur de ligne de 6 pieds 7 pouces et 335 livres de New Milford, NJ, était devenu un contributeur important pour les Bulldogs cette saison, commençant deux matchs à la garde droite et jouant dans les 15 matchs.

LeCroy avait occupé divers postes dans le département des sports de Géorgie depuis 2019, en commençant comme analyste de recrutement à temps partiel de l’équipe en mai 2021, selon son profil LinkedIn.

“Devin était un jeune homme exceptionnel à tous points de vue et il souriait toujours”, a déclaré l’entraîneur de Géorgie, Kirby Smart, dans un communiqué. “C’était un excellent coéquipier et une joie d’entraîner. Chandler était un membre précieux de notre équipe de football et a apporté une attitude incroyable chaque jour.