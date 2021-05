Un joueur emprisonné pour avoir poignardé à mort sa mère, son grand-père et sa fille de 9 ans après s’être mis en colère alors qu’il ne pouvait pas terminer le jeu

Un HOMME a assassiné trois de ses voisins après avoir ressenti une «vague de haine» alors qu’il luttait dans un jeu vidéo.

Ivan Yezhov, 34 ans, a été emprisonné à vie en Russie pour le triple meurtre – le premier cas du genre dans le pays.

VK.com

Les corps d’Elana et de Daniella ont été réorganisés pour donner l’impression que le grand-père était le tueur qui s’est ensuite suicidé[/caption]

IC dans la région de Krasnoïarsk

Yezhov a été reconnu coupable de plusieurs meurtres avec «cruauté particulière» et «abus des corps des morts», et condamné à la prison à vie.[/caption]

En colère contre son incapacité à passer au niveau supérieur dans le jeu de tir à la première personne Doom Eternal, il a attrapé un couteau de cuisine et s’est rendu à l’appartement voisin à Krasnoïarsk, a appris un tribunal.

Il a poignardé à sa porte la radio et télévision Elena Mutovina, âgée de 47 ans, avant de tuer son père, 77 ans, alors qu’il se levait du canapé.

Sa fille terrifiée, Daniella, âgée de neuf ans, s’est enfuie dans la salle de bain après avoir vu sa famille poignardée à mort, allongée contre la porte cherchant désespérément à l’empêcher de l’ouvrir.

Mais Yezhov est entré de force et l’a tuée.

Il a ensuite réorganisé les corps pour donner l’impression que le grand-père était le tueur qui s’est ensuite suicidé.

Le joueur était « ivre et sous l’influence de scènes de violence d’un jeu informatique auquel il jouait juste avant les meurtres », a déclaré un porte-parole du tribunal.

«Yezhov a d’abord tué, puis a tenté de dissimuler les traces des meurtres.»

VK.com

Elena Mutovina, animatrice de radio et de télévision, avec sa fille, Daniella[/caption]

Gornovosti

Des sources d’application de la loi ont déclaré que Yezhov était devenu «débordé» lorsqu’il n’avait pas réussi à progresser dans le jeu Doom Eternal[/caption]

Il était «cynique et immoral» en cherchant à «détourner les soupçons de lui-même et à les transférer vers le vieil homme tué par lui».

Des sources policières ont déclaré à Mash Media que Yezhov n’avait pas progressé dans le jeu Doom Eternal et a utilisé une vidéo YouTube pour l’aider.

Il est devenu «débordé» et a saisi le couteau, commettant les meurtres.

Puis il a fui son appartement.

Une recherche massive a été lancée impliquant la police et des volontaires.

Il a été retrouvé et détenu cinq jours plus tard et a avoué, selon les forces de l’ordre.

Yezhov a déclaré aux détectives qu’il avait ressenti une «vague de haine» en regardant Doom Eternal, incapable de passer au niveau suivant.

«J’étais très ivre», a-t-il déclaré lors d’une reconstitution d’une scène de crime.

«Elena se tenait ici.

«La porte était légèrement ouverte, j’ai demandé si je pouvais entrer.

« Elle a dit non’.

«En ce moment, je l’ai poignardée au cou (avec un gros couteau de cuisine)»





Ensuite, il a tué le grand-père en se levant du canapé.

«J’ai couru vers la salle de bain où la fille était couchée dos à la porte, se couvrant la tête avec ses mains.

«Je l’ai poignardée plusieurs fois.

VK.com

Elena Mutovina et sa fille ont été brutalement poignardées par le joueur ivre[/caption]

VK.com

Daniella, neuf ans, s’est enfuie dans la salle de bain après avoir vu sa famille poignardée à mort, mais le tueur a suivi[/caption]

VK.com

Elena et sa fille vivaient dans l’appartement voisin de Yezhov, à Krasnoïarsk[/caption]

VK.com

Yezhov a déclaré aux détectives qu’il avait ressenti une «vague de haine» en regardant Doom Eternal – et que ses voisins étaient devenus les victimes de sa rage[/caption]