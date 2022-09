Un joueur du PSG de nouveau arrêté pour l’agression d’un ancien coéquipier

Aminata Diallo a de nouveau été interpellée par la police dans le cadre de l’attaque de novembre contre Kheira Hamraoui

L’ex-star de Paris Saint German Aminata Diallo a été de nouveau arrêtée par la police française enquêtant sur l’agression de son ancienne coéquipière Kheira Hamraoui en novembre dernier.

Comme cela était largement médiatisé à l’époque, Hamraoui aurait été traîné hors d’un véhicule – dont Diallo était au volant – par deux hommes masqués, puis frappé aux jambes avec une barre de fer dans le cadre d’une attaque ciblée à la suite d’un repas d’équipe. .

Les deux femmes étaient des rivales de position au milieu de terrain du PSG.

Diallo a été arrêté après l’incident mais a ensuite été libéré sans être inculpé tout en niant toute implication.

Vendredi, cependant, le parquet de Versailles a confirmé que Diallo faisait à nouveau l’objet d’une enquête pour coups et blessures graves et était en garde à vue provisoire dans l’attente d’une audience sur sa détention provisoire.

De plus, quatre hommes ont fait l’objet d’une enquête pour leurs liens présumés avec l’incident.

“Tous les quatre ont présumé que Diallo était l’instigateur de l’agression, afin de lui donner la place de la victime [in the PSG team] dans les prochains jeux », a expliqué le parquet.

Suite à l’attaque, Hamraoui, 32 ans, a dû être hospitalisée et recevait des points de suture aux bras et aux jambes.

“Je n’oublierai jamais cette soirée du 4 novembre 2021. Elle me hante nuit et jour”, Hamraoui a écrit sur Twitter samedi tout en partageant des photos de ses blessures.

« Cette soirée noire qui a bouleversé ma vie personnelle et professionnelle, ma vie de femme et de footballeuse. Ce triste soir où j’ai cru que j’allais mourir quand deux hommes encagoulés m’ont fait sortir de force d’une voiture. Ils m’ont battu avec une barre de fer, visant principalement le bas de mon corps.

« Cette nuit-là, leur objectif était simple : utiliser une violence extrême pour retirer mon outil de travail en me cassant les jambes et en mettant fin à ma carrière », Hamraoui a poursuivi.

« Suite à cette expérience traumatisante, qui s’est transformée en une injustice absolue, j’ai été victime d’une surprenante cabale médiatique dans le but de salir mon image et ma vie privée. Le but était de détourner l’opinion publique de la vérité : je suis une victime. Je ne suis certainement pas coupable, si ce n’est que j’ai gardé le silence (…). Et d’avoir permis à un buzz médiatique de se développer. elle a ensuite terminé.

Bien qu’actuellement sous contrat avec les géants français, Hamraoui n’a pas joué pour le PSG cette saison, tandis que Diallo est partie à la fin du dernier mandat à l’expiration de son contrat et a ensuite pris sa retraite du sport.

Lorsque Diallo a été libéré pour la première fois en novembre, l’attention s’est tournée vers l’ex-femme de l’ancien directeur sportif du FC Barcelone, Eric Abidal, Hayet Abidal, accusée d’avoir engagé les hommes.

Cela était dû à une prétendue liaison entre Abidal et Hamraoui, après quoi Hayet Abidal a rapidement demandé le divorce de son ex-mari, comme menacé dans un communiqué de presse offert à l’AFP.

Hayet Abidal a déclaré qu’Eric Abidal avait avoué avoir “Relation adultère avec Mme Hamraoui” et a en outre affirmé par l’intermédiaire de son avocat qu’elle avait “rien à voir avec les événements”