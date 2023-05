Un joueur du LSU s’évanouit lors de la cérémonie à la Maison Blanche en l’honneur du titre

Tous les drames passés et les sentiments douloureux associés à l’invitation de LSU à la Maison Blanche ont apparemment été oubliés ou mis de côté vendredi alors que le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont accueilli l’équipe féminine de basket-ball du championnat dans le manoir avec des sourires, des câlins et des éloges somptueux tout autour .

La visite était apparue une fois en danger après que Jill Biden ait suggéré que l’équipe perdante de l’Iowa soit également invitée. Mais rien de tout cela n’a été mentionné car Biden a salué les joueuses pour leurs performances et la façon dont elles ont contribué à faire progresser le sport féminin.

« Les gens, nous avons été témoins de l’histoire », a déclaré Biden. « Dans cette équipe, nous avons vu l’espoir, nous avons vu la fierté et nous avons vu le but. C’est important. »

La cérémonie a été interrompue pendant environ 10 minutes après que l’attaquant Sa’Myah Smith a semblé s’effondrer sur scène alors qu’elle et ses coéquipières se tenaient derrière Biden. Un fauteuil roulant a été apporté et l’entraîneur Kim Mulkey a dit plus tard au public que Smith allait bien.

Depuis l’adoption du titre IX en 1972, a déclaré Biden, plus de la moitié de tous les étudiants universitaires sont des femmes, et il y a maintenant 10 fois plus d’athlètes féminines au collège et au lycée. Il a dit que la plupart des histoires de sport concernent encore les hommes et que cela doit changer.

Le titre IX interdit la discrimination fondée sur le sexe dans les programmes et activités d’éducation financés par le gouvernement fédéral.

« Mes amis, nous devons soutenir le sport féminin, pas seulement pendant la course au championnat, mais tout au long de l’année », a déclaré Biden.

Après que les Tigers aient battu l’Iowa pour le titre NCAA en avril lors d’un match auquel la première dame a assisté, elle a provoqué un tollé en suggérant que les Hawkeyes viennent aussi à la Maison Blanche.

Angel Reese, star du LSU a appelé l’idée « UNE PLAISANCE » et a déclaré qu’elle préférerait plutôt rendre visite à l’ancien président Barack Obama et à sa femme, Michelle. L’équipe du LSU est en grande partie noire, tandis que la meilleure joueuse de l’Iowa, Caitlin Clark, est blanche, tout comme la plupart de ses coéquipières.

Rien n’est venu de l’idée de Jill Biden et la Maison Blanche n’a invité que les Tigres. Reese a finalement déclaré qu’elle ne sauterait pas la visite à la Maison Blanche. Elle et la co-capitaine Emily Ward ont présenté des maillots d’équipe portant le numéro « 46 » à Biden et à la première dame. Des câlins ont été échangés.

Jill Biden a également fait l’éloge de l’équipe, affirmant que les joueurs avaient montré « ce que signifie être un champion ».

« Dans cette pièce, je vois le meilleur des meilleurs », a-t-elle déclaré, ajoutant que les regarder jouer était « de la pure magie ».

« Chaque panier était une pure joie et je n’arrêtais pas de penser au chemin parcouru par le sport féminin », a ajouté la première dame, notant qu’elle avait grandi avant l’adoption du titre IX. « Nous avons fait tellement de progrès et nous avons encore tellement de travail à faire. »

Le président a ajouté que « la façon dont le sport féminin a évolué est tout simplement incroyable. C’est vraiment chouette à voir, puisque j’ai quatre petites-filles ».

Après que Smith ait été aidé dans un fauteuil roulant, Mulkey a dit au public que le joueur allait bien.

« Comme vous pouvez le voir, nous laissons notre marque là où nous allons », a plaisanté Mulkey. « Sa’Myah va bien. Elle est un peu, en ce moment, gênée. »

Quelques membres du Congrès et des assistants de Biden passés et présents avec des racines louisianaises ont abandonné ce qu’ils faisaient pour assister à l’événement East Room, y compris la directrice du budget de la Maison Blanche, Shalanda Young. Young est au cœur des négociations avec les républicains de la Chambre pour parvenir à un accord d’ici le milieu de la semaine prochaine afin d’éviter ce qui serait un défaut financier américain globalement calamiteux si les États-Unis ne pouvaient plus emprunter l’argent dont ils ont besoin pour payer leurs factures.

Biden, qui portait une cravate à l’ombre du violet de LSU, a déclaré que Young, qui a grandi à Baton Rouge, lui a dit: « Je quitte les pourparlers pour être ici. » Le représentant Garret Graves, l’un des négociateurs du House GOP, était également présent.

Biden clôturait les sports vendredi à la Maison Blanche en accueillant l’équipe du championnat masculin de l’UConn pour une célébration distincte à la Maison Blanche. Les Huskies ont remporté leur cinquième titre national en battant l’État de San Diego, 76-59, en avril.

Reportage de l’Associated Press.

Tendances du BASKET-BALL COLLÉGIAL FÉMININ

Obtenez plus du basketball universitaire féminin Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore