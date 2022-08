Un joueur des Little League World Series placé dans le coma après sa chute

Un joueur de 12 ans des Little League World Series est dans un état critique après être tombé d’un lit superposé dans le dortoir des joueurs à Williamsport, en Pennsylvanie, a déclaré son équipe à CNN.

Easton Oliverson de la Snow Canyon Little League de l’Utah a subi une fracture du crâne à la suite de sa chute, a déclaré son équipe. Il est soigné au Geisinger Janet Weis Children’s Hospital de Danville, en Pennsylvanie, selon un porte-parole de l’hôpital.

La blessure s’est produite tôt lundi matin, selon un communiqué de Little League International. St. George News rapporte qu’Oliverson est tombé de son lit pendant son sommeil au milieu de la nuit, citant une source au sein de l’équipe.

Oliverson a été transporté par avion à l’hôpital pour enfants local, où il a subi une intervention chirurgicale pour arrêter le saignement et le stabiliser, selon un compte Instagram configuré pour fournir des mises à jour sur son état. Il a ensuite été plongé dans un coma artificiel, a indiqué son équipe.

Le père d’Oliverson, Jace, qui est entraîneur adjoint de l’équipe de son fils, a déclaré dans un communiqué: “Il y avait beaucoup de sang dans son cerveau et beaucoup de pression était causée. Il avait ce qu’on appelait un hématome épidural. Il s’est fracturé le crâne. et dans l’intervalle percé une artère à l’extérieur du cerveau qui a causé le saignement.”

Les médecins d’Oliverson ont commencé à le sevrer des analgésiques et à réduire son oxygène avec des résultats positifs, a rapporté le compte Instagram mardi après-midi, ajoutant qu’un neurochirurgien avait dit à la famille que la tomodensitométrie du garçon était “très belle”.

Le compte indique également qu’Oliverson a pu répondre physiquement lorsqu’un de ses amis lui a parlé au téléphone.

“Il a dit à Easton de lever son pouce – et il l’a fait ! Son ami lui a alors dit de lever son autre pouce – et il l’a fait aussi ! Nous sommes tellement reconnaissants pour ces petits miracles”, a déclaré le message.

“Dans l’après-midi du mardi 16 août, les responsables de la Petite Ligue ont parlé avec la famille d’Easton et ont été ravis d’apprendre que son équipe médicale reste encouragée par ses progrès”, a déclaré Little League International dans un communiqué. “À la demande de sa famille, Little League International encourage tout le monde à se joindre à nous pour garder le joueur de Snow Canyon Little League et sa famille dans nos pensées et nos prières, car nous souhaitons un rétablissement complet et complet.

L’organisation a déclaré qu’elle utiliserait toutes les ressources disponibles pour “soutenir le joueur, sa famille, ses entraîneurs et ses coéquipiers, alors que nous traversons cette situation malheureuse”.

L’équipe d’Oliverson’s Snow Canyon Little League doit jouer son premier match de la Little League World Series vendredi après-midi. Snow Canyon est la première équipe de l’Utah à se qualifier pour la série en 75 ans d’histoire du tournoi.