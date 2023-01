Un joueur des Buffalo Bills dans un état critique après s’être effondré pendant le match des Bengals

La sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, est dans un état critique après s’être effondrée sur le terrain et avoir subi une RCR avant d’être emmenée dans une ambulance lors du match de lundi soir contre les Bengals de Cincinnati.

La NFL a officiellement reporté le match de la nuit.

Hamlin est entré en collision avec le receveur des Bengals Tee Higgins après un achèvement. Il s’est levé, a semblé ajuster son masque facial avec sa main droite, puis est tombé en arrière environ trois secondes plus tard et est resté immobile.

Hamlin était entouré de joueurs stupéfaits des deux équipes. L’ambulance était sur le terrain quatre minutes après l’effondrement de Hamlin, avec de nombreux joueurs en larmes, dont le demi de coin Tre’Davious White. Les quarts – Josh Allen de Buffalo et Joe Burrow de Cincinnati – se sont embrassés.

Lorsque Hamlin a été retiré du terrain 16 minutes après s’être effondré, les Bills se sont réunis pour prier. Il a été conduit au centre médical de l’Université de Cincinnati.

Un communiqué officiel de la NFL a déclaré plus tard que Hamlin était actuellement dans un état critique.

L’uniforme de Hamlin a été coupé et il semblait subir une RCR du personnel médical. ESPN a rapporté lors de son émission télévisée que Hamlin avait également reçu de l’oxygène.

“Personne n’a vécu cela”, a déclaré le quart-arrière de longue date de la NFL, Troy Aikman, lors de la télédiffusion ESPN. “Je n’ai jamais rien vu de tel non plus.”

Hamlin s’est effondré à 20 h 55, heure de l’Est, et le match a été suspendu 21 minutes plus tard. Les joueurs quittaient lentement le terrain et rejoignaient leurs vestiaires.

Les conséquences de la blessure rappelaient le moment où l’ailier serré des Bills, Kevin Everett, était immobile sur le terrain après avoir fait un tacle lors du coup d’envoi de la deuxième mi-temps lors du match d’ouverture de la saison 2007 de Buffalo contre les Broncos de Denver.

Everett a subi une blessure à la moelle épinière qui l’a initialement laissé partiellement paralysé.

Hamlin, 24 ans, a passé cinq ans à l’université à Pitt – sa ville natale – et a disputé 48 matchs avec les Panthers au cours de cette période. Il était un artiste senior de la deuxième équipe All-ACC en tant que senior, a été élu capitaine d’équipe et a été choisi pour jouer dans le Senior Bowl.

Il a été repêché au sixième tour par les Bills en 2021, a disputé 14 matchs en tant que recrue, puis est devenu titulaire cette année une fois que Micah Hyde a été perdu pour la saison sur blessure.

En entrant dans le match, Hamlin de 6 pieds et 200 livres a réussi 91 plaqués, dont 63 plaqués en solo et 1 1/2 sacs.

Un tweet du compte de football de Pitt était simple et clair : « Damar Hamlin est le meilleur d’entre nous. Nous vous aimons, 3 », a déclaré le tweet, faisant référence à Hamlin par son numéro de maillot universitaire. “Prier pour toi.”