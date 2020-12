Un joueur d’écolier doit remercier sa mère de l’avoir aidé à gagner plus de 500000 £ en jouant à Fortnite.

Benjy Fish, 16 ans, s’entraîne parfois 12 heures par jour à la maison à Sunbury, dans le Surrey, a un tuteur privé pour l’aider à suivre ses études et va au gymnase pour rester en forme.

M. Fish a gagné plus de 500000 £ depuis qu’il a commencé sa carrière juste après son 15e anniversaire, selon sa mère Anne, qui a déclaré qu’il avait gagné 75000 £ lors de sa qualification pour la Coupe du monde de Fortnite.

La mère de deux enfants a elle-même embrassé l’industrie, en tant que mentor des sports électroniques pour les jeunes joueurs, et veut se débarrasser de la stigmatisation que de nombreux parents ont avec les jeux vidéo.

«Nous avons commencé l’école à la maison pour qu’il puisse mettre les heures à la pratique», a déclaré Anne. «Beaucoup de tournois ont lieu le soir ou pendant la nuit.

«Les tuteurs pouvaient venir et travailler autour des horaires des tournois. Je pense que nous devons voir les joueurs comme des acteurs en herbe, qui sont souvent scolarisés à domicile.

Benjy – son plus jeune fils – a commencé à jouer après qu’une maladie du genou ait mis fin à ses ambitions sportives.

Et l’adolescent – qui utilise le surnom de benjyfishy – est maintenant l’un des joueurs Fortnite les plus titrés au monde, rassemblant 2,3 millions d’abonnés sur Instagram et 1,3 million sur Twitter.

Le fils au bon cœur a déclaré qu’il économisait pour acheter une maison à sa mère avec ses gains, mais ils n’ont pas encore trouvé la bonne.

Il a déclaré: «Je voudrais acheter une maison pour ma famille.

«Nous avons toujours loué depuis que mon père est décédé quand j’avais huit mois, donc ce serait bien de pouvoir aider.

Fortnite est l’un des jeux les plus populaires au monde, avec 250 millions d’utilisateurs.

Cela implique que 100 joueurs soient déposés sur une île où ils doivent trouver des armes, construire des structures et s’éliminer jusqu’à ce qu’un joueur triomphe.

Le jeu est populaire parmi les footballeurs tels que Harry Kane et Dele Alli, mais le prince Harry a déclaré qu’il drainait l’esprit des jeunes.

Ce qui a commencé comme un passe-temps pour Benjy, jouer avec son frère aîné Charles, s’est transformé en une carrière qui change la vie.

Il est devenu un pro-gamer à l’âge de 15 ans, lorsque la limite d’âge pour les professionnels a été abaissée, et les organisations de jeux se sont rapidement battues pour obtenir la signature de Benjy de leur côté.

Entre 14 et 19 ans est l’âge idéal pour jouer en raison de la rapidité des réactions des adolescents, alors Benjy se consacre au jeu et ne va plus à l’école.

Les recherches de la société de cybersécurité Kaspersky montrent qu’un quart des joueurs dans le monde cachent à leurs parents le temps qu’ils passent sur les consoles.

Mais Anne – qui compte également des dizaines de milliers d’adeptes sur les réseaux sociaux – estime que le jeu offre aux adolescents tant de voies d’accès à l’emploi.

Elle a déclaré: « Toute la stigmatisation des enfants qui jouent à des jeux est l’une des principales choses que j’essaie de résoudre.

«Il y a tellement de compétences transférables que les enfants peuvent apprendre. Ils comprennent le leadership et l’esprit d’équipe.

« Seul un petit pourcentage en fait un joueur professionnel, car cela revient à devenir footballeur professionnel ou à se rendre dans le West End.

«Il existe toute l’infrastructure autour des sports électroniques, qui offre des opportunités aux enfants. Vous pouvez entrer dans la gestion, le streaming ou devenir coach – il y a beaucoup de compétences à acquérir qui peuvent vous aider dans vos futures carrières.

La semaine dernière, Anne a rejoint le panel show Mum’s Got Game de Kaspersky pour conseiller les parents sur la façon de s’occuper des enfants qui jouent.

Une autre mère d’une star du jeu, Ruth Payne, dit que son fils Ethan – qui s’appelle le pseudonyme de jeu Behzinga – était timide en grandissant et avait du mal à parler en public.

Ethan, 25 ans, compte désormais 4,3 millions d’abonnés sur YouTube et 2,6 millions d’abonnés Instagram. Il se rend souvent dans des endroits glamour à travers le monde pour son travail.

« Vous rencontrez des gens partout dans le monde, ce que vous ne feriez normalement jamais », a expliqué le joueur de 50 ans. Cela a amélioré son comportement cognitif et ses compétences sociales en parlant à toutes sortes de personnes en dehors de son école.

«Cela lui a donné toutes sortes de compétences, ce qui l’a aidé à apprendre la conception graphique et le codage. Il avait peur de parler au téléphone et de parler en public en général.

Mais une fois en ligne, il a formé un énorme groupe d’amitié qui a considérablement amélioré sa confiance. Désormais, les vidéos qu’il réalise sont regardées par des millions de personnes.