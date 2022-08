Un joueur de volley-ball de Black Duke dit que BYU a chahuté avec un mot

Qu’obtenez-vous si vous mélangez l’État de l’Utah, une université chrétienne à prédominance blanche, des sports de compétition et quelques femmes noires ? Racisme.

Selon CNNune joueuse de volley-ball noire nommée Rachel Richardson s’est prononcée contre le personnel d’entraîneurs et les officiels de match de l’Université Brigham Young pour ne pas avoir correctement répondu aux railleries racistes flagrantes et aux menaces qu’elle et ses autres coéquipières noires ont subies ce week-end.

“Vendredi soir, lors de notre match contre l’Université Brigham Young, mes coéquipiers afro-américains et moi avons été ciblés et chahutés racialement tout au long du match”, a tweeté Richardson. “Les insultes et les commentaires se sont transformés en menaces, ce qui nous a fait nous sentir en danger.”

Richardson a posté une longue lettre sur Twitter expliquant ce qui s’était passé et comment elle et ses coéquipiers se sentaient.

La tante de Richardson, Lesa Pamplin, candidate au poste de juge au tribunal pénal n ° 5 du comté de Tarrant, était également présente et s’est également adressée aux médias sociaux pour exprimer son mécontentement face au comportement des fans.

“Ma filleule est la seule partante noire de l’équipe de volley-ball des Dukes. En jouant hier, elle a été appelée an ***er à chaque fois qu’elle a servi », lit-on dans le tweet de Pamplin.

Enfer, même LeBron James a eu vent de la merde et est intervenu.

@LesaPamplin, tu dis à ta filleule de se tenir debout, d’être fière et de continuer à être NOIRE !!! Nous sommes une fraternité et une fraternité ! Nous la retrouvons. Ce n’est pas du sport. #s’efforcerdegrandir #morethanavollyballplayer

En réponse à la réaction du public, BYU a finalement publié une déclaration de salade de mots “condamnant” le comportement sectaire que vous pouvez lire en entier ICI:

Tous les enfants de Dieu méritent amour et respect, et l’athlétisme BYU s’engage totalement à montrer la voie en abandonnant les attitudes et les actions de préjugés de toutes sortes et en éradiquant le racisme. Lorsqu’un étudiant-athlète ou un fan vient à un événement sportif BYU, nous nous attendons à ce qu’il soit traité avec amour et respect et qu’il se sente en sécurité sur notre campus. C’est pour cette raison que BYU a banni un fan qui a été identifié par Duke lors du match de volley-ball d’hier soir de tous les sites sportifs de BYU.

On dirait que les fans de BYU n’ont pas ressenti cet “engagement” lorsqu’ils étaient assis juste à côté de quelqu’un faisant ces menaces obscènes.