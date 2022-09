Dirigée par Vasek Pospisil de Vernon, l’équipe canadienne présentée par Sobeys a montré sa résilience lors de la première journée de la phase de groupes de la finale de la Coupe Davis 2022.

Le Canada s’est remis de multiples déficits tout au long de la journée du mardi 13 septembre pour vaincre la République de Corée 2-1 dans un match nul palpitant qui s’est terminé après minuit à Valence, en Espagne.

“Rien de tel que de tout laisser là-bas pour votre équipe et votre pays”, a déclaré Pospisil sur sa page Facebook. “La seule chose qui soit meilleure, c’est d’obtenir un gros W avec. Quelle bataille hier soir. Continuons comme ça les garçons.

Pospisil a remporté le gros lot lors de ses deux matchs, se ralliant après un set down pour remporter le match d’ouverture en simple avant de faire équipe avec le Montréalais Félix Auger-Aliassime pour décrocher l’égalité dans un match de double fou après qu’Auger-Aliassime ait été battu lors du deuxième match en simple.

C’est la victoire du Canada! 🇨🇦🙌 Auger Aliassime/Pospisil assure l’égalité pour le Canada en remportant un match de double décisif passionnant 👏#Coupe Davis #parRakuten | @TennisCanada pic.twitter.com/jEuwN7CTG9 — Coupe Davis (@DavisCup) 13 septembre 2022

Le Canada doit terminer parmi les deux premiers du groupe B pour se qualifier pour la phase à élimination directe de novembre. Ils ont encore des liens avec l’Espagne et la Serbie. Une victoire sur l’un ou l’autre les mettrait en position de force pour avancer.

Tout s’est joué au match de double de mardi entre Pospisil et Auger-Aliassime du Canada et Nam Jisung et Song Min-Kyu de la Corée du Sud.

Après une paire de sets aller-retour, les Coréens semblaient être sur le chemin de la victoire avec une pause au début du match décisif, mais les Canadiens ont creusé profondément et n’ont jamais cessé de se battre, remportant les cinq derniers matchs consécutifs pour sceller le victoire et remporter l’égalité pour le Canada.

Plus tôt dans la journée, les années d’expérience de Pospisil en Coupe Davis avaient déjà porté leurs fruits pour le Canada lors du match d’ouverture contre Seong-Chan Hong, alors qu’il luttait contre de multiples déficits pour remporter le match d’ouverture en simple du Canada contre la Corée du Sud. .

C’est la victoire du Canada! 🇨🇦🙌 Auger Aliassime/Pospisil assure l’égalité pour le Canada en remportant un match de double décisif passionnant 👏#Coupe Davis #parRakuten | @TennisCanada pic.twitter.com/jEuwN7CTG9 — Coupe Davis (@DavisCup) 13 septembre 2022

Le prochain match d’Équipe Canada aura lieu le vendredi 26 septembre contre l’Espagne.

LIRE LA SUITE: Vasek Pospisil de Vernon perce l’alignement de la Coupe Davis

LIRE LA SUITE: La star du tennis de Vernon tombe en demi-finale



roger@vernonmorningstar.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

TennisVernon